Weinregal selbst bauen: Mit diesem DIY-Regal werden Ihre edlen Tropfen zum Hingucker

FĂŒr die Schlitze, in die die WeinglĂ€ser gesteckt werden sollen, messen Sie den Durchmesser des Weinglasfußes und zeichnen die Maße in gleichmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden auf das lange Holzbrett. Daraufhin bohren Sie Löcher in die markierten Stellen mit einem Holzbohrer. © Kabel Eins