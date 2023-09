5 schnelle und einfache Pfannengerichte für die ganze Familie

Das Wichtigste in Kürze Es soll schnell und einfach gehen? Dann zeigen wir dir 5 leckere Gerichte für die Pfanne.

Als Pfannengerichte kannst du deine Reste verwerten . Schau einfach was dein Kühlschrank hergibt und schon kann´s los gehen.

Alles in eine Pfanne spart nicht nur Zeit sondern auch Geschirr. So hast du auch nach dem kochen weniger Arbeit.

Mit diesen Pfannengerichten sorgst du für satte und zufriedene Gesichter am Tisch. Die Gerichte sind einfach und lassen sich im Handumdrehen zubereiten. Somit sind sie perfekt fürs Kochen nach der Arbeit geeignet.

Herzhafte Zucchini-Puffer

Vegetarisches Essen kann so lecker sein. Wenn es dann noch knusprig wird, wie bei diesen Puffern, wirst du auch Fleischesser überzeugen können. Eignet sich auch perfekt als Feierabendgericht.

Das brauchst du:

1 kg Zucchini

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

150g Mehl (Weizen oder Dinkel)

3 Eier

100g geriebener Käse (z.B Emmentaler oder Gauda)

2 EL Semmelbrösel

Salz und Pfeffer

Olivenöl

So geht´s:

Reibe die Zucchini grob mit einer Reibe. WICHTIG: Gib die geriebenen Zucchini in ein frisches Geschirrtuch und drücke das Wasser heraus. Sie müssen gut trocken sein. Sonst fallen die Puffer auseinander und werden nicht knusprig. Hacke die Zwiebel und den Knoblauch klein.

Vermenge die Eier mit den Semmelbröseln, dem Knoblauch-Zwiebel-Gemisch und den Zucchini. Erhitze Olivenöl in der Pfanne. Nimm einen Esslöffel und gib die Mischung so in die Pfanne. Streiche den Puffer dort glatt. Brate die Puffer von beiden Seiten etwa fünf Minuten, bis sie braun sind.

TIPP: Die Puffer schmecken super allein, du kannst aber auch Joghurt als Dip dazustellen. Zu den Puffern passt ein Karottensalat.

Rasendschnelle Gnocchi-Pfanne

Gnocchi sind eine hervorragende Alternative zu Nudeln oder Reis. Du findest frische Gnocchi in jedem Supermarkt in der Kühltheke.

Das brauchst du:

1 Packung Gnocchi

1 Zwiebel

250 g Kirschtomaten

Tomatenmark

1 Becher Sahne

50g Parmesan

Salz und Pfeffer

So geht´s:

Brate die Gnocchi in einer Pfanne mit etwas Öl knusprig.

Würfle in der Zwischenzeit die Zwiebel und gib die Würfel dazu. Schneide die Kirschtomaten in zwei Hälften und gib die Tomaten in die Pfanne.

Brate alles gut an. Füge dann das Tomatenmark dazu. Wenn es karamellisiert, gibt es dem Rezept die nötige Süße. Runde die Pfanne zum Schluss mit Sahne und Parmesan ab, sodass eine cremige Soße entsteht.

Maultaschen-Pfännle mit Gemüseeinlage

Maultaschen sind in der schwäbischen Küche traditionell ein Resteessen. Denn in den Maultäschle wurden die Reste aus der Küche in einem Nudelteig verwertet. Heute sind die schwäbischen Ravioli weit verbreitet und in der ganzen Republik beliebt. Du findest frische Maultaschen in jedem Supermarkt in der Kühltheke.

Das brauchst du:

1 Packung Maultaschen

1 Becher Sahne

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Gemüsebrühe (300ml)

1 Brokkoli

1 gelbe oder rote Paprika

200g Kirschtomaten

2 Möhren

Alternativ kannst du auch anderes Gemüse verwenden. Pilze funktionieren bei dieser Pfanne auch. Selbst Spargel vom Vortag lässt sich in dieser Restepfanne verarbeiten.

Und so geht´s:

Schneide die Maultaschen in fingerdicke Streifen. Hacke die Zwiebeln und den Knoblauch fein. Schneide die Möhre in dünne Scheiben. Trenne die Röschen vom Brokkoli ab, schäle den Strunk und schneide ihn auch in Scheiben. Schneide die Paprika in kleine Würfel. Halbiere die Kirschtomaten.

Gib Olivenöl in eine Pfanne und brate die Maultaschenstreifen, bis sie braun sind. Nimm sie dann aus der Pfanne und lege sie zur Seite. Dünste danach die Zwiebeln und den Knoblauch an. Gib anschließend erst Möhren, dann Brokkoli und Paprika hinzu. Brate alles für fünf Minuten an. Lösche mit Gemüsebrühe ab und gib die Sahne dazu. Lasse alles rund 10 Minuten vor sich hinköcheln.

Zum Schluss legst du die Maultaschenstreifen sowie die Kirschtomaten in die Pfanne und rundest mit deinen Gewürzen den Geschmack ab.

Balkanpfanne mit Paprika und Reis

Diese Reispfanne macht satt und kommt zudem noch ganz ohne Fleisch aus! Das Rezept eignet sich außerdem perfekt zum Vorkochen und Mitnehmen ins Büro. Solche Balkan Spezialitäten werden immer beliebter.

Das brauchst du dafür:

1,5 Tassen Basmatireis

3 Paprika (rot, grün, gelb)

1 Ziwebel

2 Knoblauchzehen

1 Glas Ajvar (scharf oder mild, ganz nach deinem/eurem Geschmack)

Salz und Pfeffer

300ml Gemüsebrühe

So geht´s:

Koche den Reis. Achte darauf, dass er eher etwas trocken wird. Schneide die Paprika in kleine Würfel. Hacke die Zwiebel und den Knoblauch klein. Erhitze etwas Olivenöl in einem Topf und dünste den Knoblauch mit der Zwiebel an.

Gib anschließend die Paprikawürfel hinzu. Brate sie ebenfalls mit. Gib dann den Reis dazu. Mische alles gut. Füge den Ajvar und die Gemüsebrühe in die Pfanne. Würze mit Salz und Pfeffer. Fertig!

Bauernfrühstück zum Mittagessen

Auch wenn der Name etwas verwirrend sein mag: Das Bauernfrühstück ist ein perfektes One-Pot Gericht und dazu noch ideal, um Reste zu verarbeiten.

Das brauchst du:

Kartoffeln vom Vortag oder Vorvortag

3-4 Eier

200ml Milch

2 Zwiebeln

200g Speck

Salz und Pfeffer

So geht´s:

Schneide die Kartoffeln in dicke Scheiben. Brate die Kartoffelscheiben goldbraun an. Schneide die Zwiebeln in dicke Ringe. Gib die Zwiebeln zu den Kartoffeln und brate sie mit dem Speck an.

Während alles brutzelt, vermischst du die Eier mit Salz, Pfeffer und Gewürzen deiner Wahl (Majoran, Paprikapulver etc.).Gib die Eimischung in die Pfanne und lasse das Ei stocken.

TIPP: Anstelle von Kartoffeln vom Vortag, kannst du die Bauernpfanne alternativ auch mit Möhren, Blumenkohl oder anderem Gemüse vom Vortag zubereiten. Der Clou und der Hauptgeschmacksträger sind hier ohnehin die Zwiebeln in Kombination mit dem Speck.