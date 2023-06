Bit-Sets: Alles Wissenswerte rund um den Kauf

Hinter den Kulissen der Computer-Werkstatt

Kurz nicht aufgepasst, schnell mal den Laptop zugeknallt und schon ist ein Riss in der Scheibe. Aber nicht alles was kaputt ist, gehört auf den Müll. Eine Klinik in Ahrensburg nimmt sich den technischen Notfällen an. Ihre Patienten sind nicht aus Fleisch und Blut. sondern Computer, Laptops, Projektoren, Headsets und noch vieles mehr. Helge und Alina sind hier quasi "Doktoren" und kümmern sich täglich um Sorgenfälle. Ihr Ziel: So viel wie möglich reparieren, so wenig wie möglich wegwerfen.