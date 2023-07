Endlich Sommer! Der Urlaub steht vor der Tür, doch eine Reise nach Albanien, Italien oder sogar weiter weg ist gerade nicht in deinem Budget? Wir zeigen, wie du dir das perfekte Urlaubsgefühl nach Hause bringst. Komm mit nach Balkonien!

Anzeige

Eine kulinarische Entdeckungsreise

Auf Reisen ist es immer spannend, einfach über Märkte zu schlendern und exotische Gerichte wie beispielsweise kulinarische Leckereien vom Balkan zu probieren. Gutes Essen darf deshalb natürlich auch bei einem Urlaub auf Balkonien nicht fehlen. Mit einer leckeren Pizza den Duft eines Italien-Urlaubs auf den Balkon bringen oder einen Flammkuchen genießen und sich nach Frankreich träumen. Ihr könnt kulinarisch auch zu Hause um die ganze Welt reisen und köstliche Spezialitäten am heimischen Herd nachkochen. Mit einem Tortilla-Dinner das mexikanische Flair direkt auf den eigenen Balkon bringen. Startet jetzt die kulinarische Reise direkt in der eigenen Küche. Bei Abenteuer Leben findet ihr weitere tolle Rezepte.

Anzeige

Anzeige

Beim Urlaub zu Hause sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von einem gemütlichen Picknick mit verschiedenen Spezialitäten über ein Dessert bis hin zu einem kühlen Cocktail. Eine leckere Süßspeise aus der japanischen Küche sind beispielsweise die Mochi Dumplings. Oder: Wie wäre es, das karibische Flair mit einer Schoko-Banane auf den Balkon zu zaubern. Auch eine cremige Panna cotta kann einen Hauch Italien nach Hause bringen.

Anzeige

Den eigenen Balkon sommerlich gestalten

Zu Hause ist es letztlich doch immer am schönsten, oder etwa nicht? Um es noch schöner zu gestalten, haben wir ein paar Ideen und Tricks zusammengestellt, wie der eigene Balkon praktisch zum kleinen Urlaubsparadies wird. Und das Beste daran: Wer geschickt ist, kann viele Verschönerungen und DIY-Projekte einfach selbst machen und dabei jede Menge Geld sparen.

DIY-Tipps für den Urlaub zu Hause

Mit einer schönen Chillout-Ecke es sich gemütlich machen und den Alltag hinter sich lassen - es ist gar nicht so schwer oder teuer. Wie wäre es beispielsweise mit einem Hochbeet mit mediterranen Kräutern? Nicht nur optisch ist das DIY-Hochbeet ein totaler Hingucker, sondern es kann ganz nach Belieben bepflanzt werden. Was auch nicht fehlen darf – Möbel. Auf einem kleinen Balkon sind platzsparende Möbel wichtig und was dabei zu beachten ist, zeigen wir hier bei Abenteuer Leben.

Anzeige

Anzeige

Tipps für das perfekte Urlaubsgefühl

Für mehr Platz auf dem Balkon bietet es sich beispielsweise an, kleine Leuchten oder Strahler an der Wand anzubringen. Das nimmt weniger Platz weg und macht laue Sommernächte noch gemütlicher. Outdoor-Teppiche und -Kissen sorgen für viel Wohngefühl und auch Outdoor-Fliesen sorgen auf Balkon oder Terrasse für das gewisse Etwas.

7 Tipps bei Fernweh

Im Urlaub tut besonders die Abwechslung von Gewohntem gut und ihr könnt euch Aktivitäten widmen, für die im Alltag manchmal die Zeit zu kurz ist. Hier unsere 6 Tipps gegen Fernweh:

Lichterkette : Damit werden die lauen Sommernächte richtig romantisch.

Sonnenschirm : Spendet Schatten und ist an heißen Tagen ein Must-have.

Fremdsprache lernen : Sprachkenntnisse auffrischen oder eine neue Sprache lernen.

Buch lesen : Zeit für sich selbst nehmen und bei einer guten Lektüre entspannen.

Musik hören : Aus den Lieblingssongs eine Playlist erstellen oder einen Podcast hören.

Pflanzen : Mit kreativen Ideen den Balkon in eine grüne Oase verwandeln.

Cocktails: Genieße einen selbst-gemixten, Eis-gekühlten Sundowner aus unseren : Genieße einen selbst-gemixten, Eis-gekühlten Sundowner aus unseren Cocktail-Rezepten

Eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgt auf dem Balkon für das perfekte Urlaubsfeeling. Mit diesen Tipps gegen Fernweh steht dem Urlaub auf Balkonien nichts mehr im Weg. Das Schöne ist, dass ihr auch mit weniger Geld einen erholsamen Urlaub erleben könnt. Auf einen unvergesslichen Sommer!

FAQs