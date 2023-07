Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" ist in der Kalenderwoche 27 von Montag, den 03. Juli, bis Freitag, den 07. Juli 2023, in Krefeld und Umgebung (Episode 80 bis 84, Staffel 17).

Gleich am ersten Tag passierte Koch Matthias in seinem Restaurant Garpunkt ein Missgeschickt, in dem er bei bei einigen Fleischstücken den Garpunkt versemmelte.

Mike Süsser reist in der Kalenderwoche 27 des Jahres 2023 nach Krefeld sowie in dessen Umgebung. Hier erwarten den Starkoch fünf Gastronom:innen und die wollen sich von ihrer feinsten kulinarischen Seite zeigen. Wem dies gegenüber der Konkurrenz am besten gelingt, erringt den Wochensieg samt goldenen Teller und ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Seide, Samt und andere Textilien machten Krefeld im 18. und 19. Jahrhundert zu einer der reichsten Städte in Preußen. Der seidige Glanz der 230.000 Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen verblaste allerdings gegen Mitte des 20. Jahrhunderts. Im historischen Stadtkern lassen noch etliche Gründerzeit- und Jugendstil-Fassaden den einstigen Wohlstand erahnen.

Heute verdienen die Krefelder:innen ihr Geld eher mit Chemie, Metall, Maschinenbau oder in der Logistik … oder sie bieten leckeres Essen an, wie hier unsere fünf Gastronomen.

In Krefeld kochen diese fünf Gastro-Profis um den Titel

Tag 1: Matthias - Garpunkt (Crossover Kneipenküche)

Tag 2: Arda Deniz - Arabul (türkische Küche)

Tag 3: Christina - Rosmarin (mediterran-griechische Küche)

Tag 4: Marcel – La Meseta (Steakhouse)

Tag 5: Ingo – Verve (moderne Küche)

Lokal 1 am Montag: Garpunkt mit seinem Koch und Inhaber Matthias

Gleich die erste Station der Woche "Krefeld und Umgebung" führte Mike Süsser eindeutig in die Umgebung: und zwar in die Stadt Essen, etwa 40 km nordöstlich von Krefeld. Hier pflegt der 36-jährige Matthias seit eineinhalb Jahren seinen gastronomischen Mittelpunkt. Der gelernte Hotelkoch machte hier aus einer alten Kiez-Kneipe ein gehobenes Restaurant und zelebriert die so genannte Crossover-Küche.

Anzeige

Für Mike Süsser bereitete Matthias Zweierlei vom Duroc-Schwein mit Rahmkraut und Kerbelkrapfen zu. Der Starkoch revanchierte sich bei Matthias mit ein paar Servier-Tipps, war aber ansonsten von seinem Gericht sehr begeistert. Schwappte diese Begeisterung auf die vier Mitbewerber:innen über?

Zahlen bitte: Matthias‘ Rechnung und Punkte

Neben viel Lob hatten die vier Gäste auch etwas für Matthias. Christina waren zum Beispiel die Bratkartoffeln zu dunkel. Und dass ausgerechnet das ein oder andere Stück Fleisch über dem perfekten Garpunkt lag - und das mitten im Restaurant namens Garpunkt - hatte schon was von Murphys Gesetz. Doch wie wirkten sich die verfehlten Garpunkte auf die Punkte für Matthias aus?

Arda Deniz vergab 9 Punkte

Christina vergab 7 Punkte

Marcel vergab 9 Punkte

Ingo vergab 8 Punkte

Gesamt: 33 Punkte

Vor allem die beiden 9er bescherten Matthias ein unterm Strich hervorragendes Ergebnis. Apropos unter Strich. Dort stand der Rechnungsbetrag in Höhe von 273,30 Euro, was die Gäste aufgrund der fein ausgewählten Zutaten als sehr fair ansahen.

Das war Tag 1 in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Morgen geht es weiter in einer Küche aus 1001 Nacht bei Arda und seinem Arabul.