Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" ist in der Kalenderwoche 27 von Montag, den 3. Juli, bis Freitag, den 7. Juli 2023, in Krefeld und Umgebung (Episode 80 bis 84, Staffel 17).

An Tag 4 trumpfte Marcel mit seinem Restaurant La Meseta richtig auf und beeindruckte seine Konkurrenten mit allen drei Gängen. Nur die Konkurrentin - Christina - fand neben dem sprichwörtlichen Haar in der Suppe noch so einige andere Kritikpunkte.

Anzeige

Mike Süsser reist in der Kalenderwoche 27 des Jahres 2023 nach Krefeld und Umgebung. Hier erwarten den Starkoch fünf Gastronom:innen und die wollen sich von ihrer feinsten kulinarischen Seite zeigen. Wem dies gegenüber der Konkurrenz am besten gelingt, erringt den Wochensieg samt goldenem Teller und ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Seide, Samt und andere Textilien machten Krefeld im 18. und 19. Jahrhundert zu einer der reichsten Städte in Preußen. Der seidige Glanz der 230.000-Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen verblasste allerdings gegen Mitte des 20. Jahrhunderts. Im historischen Stadtkern lassen noch etliche Gründerzeit- und Jugendstil-Fassaden den einstigen Wohlstand erahnen.

Heute verdienen die Krefelder:innen ihr Geld eher mit Chemie, Metall, Maschinenbau und in der Logistik … oder sie bieten leckeres Essen an, wie hier unsere fünf Gastronomen.

In Krefeld kochen diese fünf Gastro-Profis um den Titel

Tag 1: Matthias - Garpunkt (Crossover-Kneipenküche)

Tag 2: Arda Deniz - Arabul (türkisch-mediterrane Küche)

Tag 3: Christina - Rosmarin (mediterran-griechische Küche)

Tag 4: Marcel – La Meseta (Crossover Steakhouse)

Tag 5: Ingo – Verve (moderne Küche)

Anzeige

Anzeige

Lokal 4 am Donnerstag: La Meseta und sein Koch und Inhaber Marcel

An Tag 4 geht es für Mike Süsser direkt in die City von Krefeld. Dort führt Marcel zusammen mit seinem Koch Lukas das La Meseta. Die Location überzeugt sofort mit einem modernen Ambiente und einer großen offenen Küche als Zentrum.

Eröffnet wurde das La Meseta eigentlich als reines Steakhouse, doch Marcel wollte seiner Kundschaft mehr bieten, deshalb kam noch eine Bar dazu sowie die Crossover-Kulinarik in die Küche. Und so erwartete Mike Süsser ein Teller mit einem St. Petersfischfilet und Erbsen-Minz-Püree sowie Tomaten-Sugo und Hummerschaum. Eine Zusammenstellung, die dem Starkoch sehr mundete. Würde dies auch Marcels Konkurrenten so schmecken?

Anzeige

Zahlen bitte: Marcels Rechnung und Punkte

Und tatsächlich ging Marcels Konzept seiner eher fleischlastigen Crossover-Küche vollends auf, seine Mitbewerber konnte er mit seinen Gerichten allesamt überzeugen … nur nicht seine Mitbewerberin Christina. Die Suppe zu kalt, das Fleisch zu durch, der Broccoli zu bitter.

Oder schwang hier noch etwas Frust vom Vortag mit? Marcel gab ihr gestern 7 Punkte, die bekam er heute prompt zurück. Andererseits vergab Christina eh noch nie mehr als 7 Punkte. Sie war zudem die einzige, welcher die Rechnung in Höhe von 487,80 Euro als deutlich zu hoch beurteilte.

Und das waren die vergebenen Punkte aller Konkurrenten, die Marcel trotz Christinas 7 direkt an die Spitze katapultierten.

Christina vergab 7 Punkte

Arda vergab 10 Punkte

Matthias vergab 9 Punkte

Ingo vergab 9 Punkte

Gesamt: 35 Punkte

So viel von Tag 4 in Krefeld. Das Finale am Freitag steigt dann bei Ingo in seinem Restaurant Verve.

Lokal 3 am Mittwoch: Rosmarin und seine Inhaberin Christina

Bergfest auf dem griechischen Olymp in Krefeld bei Christina und ihrem Bruder und Koch Ioannis. Die beiden führen das Rosmarin als Familienbetrieb. Ihre Hauptzutaten sind viel Liebe sowie frische saisonale Produkte.

Anzeige

Anzeige

Die griechischen Klassiker wie Gyros und Co. sucht der Gast bei Christina allerdings vergeblich. Auf ihrer Karte stehen vor allem mediterrane Gerichte. Und so bekommt auch Mike auf seinen Teller eine große Portion Kritharaki-Risotto mit Steinbutt und Meeresfrüchten. Damit trafen Christina und Ioannis genau Mikes Geschmack. Doch wie schmeckte es wohl ihren männlichen Konkurrenten?

Zahlen bitte: Christinas Rechnung und Punkte

Christina war in den beiden vorangegangenen Tagen sehr streng bei ihren Bewertungen, das ist den Jungs nicht entgangen. Und dann mussten sie auf ihr Hauptgericht auch noch über eine Stunde warten, weil es in der Küche technische Probleme gab. Nach dem Hauptgang gab es wieder einmal Diskussionen um den richtigen Garpunkt bei Fleisch, Fisch und Beilagen. All das wirkte sich folgendermaßen auf die Punkte aus:

Matthias vergab 7 Punkte

Arda vergab 8 Punkte

Marcel vergab 7 Punkte

Ingo vergab 7 Punkte

Gesamt: 29 Punkte

Unter 30 Punkte. Nicht mal Christinas Strahlen und der Verdauungsschnaps konnten das Ruder noch rumreißen. Vor allem bei Koch Ioannis kratzte diese Wertung sichtbar an der Berufsehre. Immerhin nahmen die vier Mitbewerber die Rechnung in Höhe von 278,10 Euro sehr positiv auf, da die Zutaten allesamt von bester Qualität waren.

Das war der spannende dritte Tag in Krefeld. Morgen sehen wir uns wieder im La Meseta bei Marcel.

Lokal 2 am Dienstag: Arabul mit seinem Besitzer Arda

In der Krefelder City besuchte Mike Süsser das türkisch-mediterrane Restaurant Arabul. Dessen Besitzer Arda, eigentlich ein fertig studierter Jurist, übernahm die Führung des Lokals vor vier Jahren von seinem schwer erkrankten Papa. Nach dessen Tod vor zwei Jahren ist er auch Inhaber des Arabul, unterstützt von seiner Mama, seinem jüngeren Bruder und seinem Team. Wenn man so will, tauschte Arda das hohe Gericht gegen seine Gerichte im Restaurant.

Für Mike Süssers Teller bereitete die Küche des Arabul echte türkische Hausmannskost vor: Ali Nazik, gewürfelter Lammrücken auf Auberginen-Püree. Für Mike Süsser eine schmackhafte Kost, wenngleich er sich etwas mehr Würze gewünscht hätte und auch für die Zubereitung des Lamms noch ein paar Anregungen für den Wettbewerb zurücklies. Ob es den vier Konkurrent:innen ebenfalls an Würze fehlte?

Zahlen bitte: Ardas Rechnung und Punkte

Mali (der Koch) hätte etwas verliebter sein dürfen. Konkurrent Matthias über den Salzmangel bei seinem Gericht

Tatsächlich herrschte in der Runde allgemein der Wunsch nach etwas mehr Würze und Salz. Wenigstens linderte der am Tisch befindliche Salzstreuer die höchste Not der Gäste. Doch versalzte der Mangel an Salz wirklich Ardas Bewertung? Folgende Punkte vergaben die vier Gäste:

Matthias vergab 9 Punkte

Christina vergab 7 Punkte

Marcel vergab 8 Punkte

Ingo vergab 8 Punkte

Gesamt: 32 Punkte

Bei den sehr guten 32 Punkten wäre der Papa sicher stolz auf Arda und sein Team sein - trotz Salzmangel. Wenig gesalzen war übrigens auch die Rechnung. Dem Betrag von 220,40 Euro attestierten alle Mitbewerber:innen ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Das war Tag 2 in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Morgen geht es weiter mit Christina und ihren griechischen Köstlichkeiten.

Lokal 1 am Montag: Garpunkt mit seinem Koch und Inhaber Matthias

Gleich die erste Station der Woche "Krefeld und Umgebung" führte Mike Süsser eindeutig in die Umgebung: und zwar in die Stadt Essen, etwa 40 km nordöstlich von Krefeld. Hier pflegt der 36-jährige Matthias seit eineinhalb Jahren seinen gastronomischen Mittelpunkt. Der gelernte Hotelkoch machte hier aus einer alten Kiez-Kneipe ein gehobenes Restaurant und zelebriert die sogenannte Crossoverküche.

Für Mike Süsser bereitete Matthias Zweierlei vom Duroc-Schwein mit Rahmkraut und Kerbelkrapfen zu. Der Starkoch revanchierte sich bei Matthias mit ein paar Servier-Tipps, war aber ansonsten von seinem Gericht sehr begeistert. Schwappte diese Begeisterung auf die vier Mitbewerber:innen über?

Zahlen bitte: Matthias' Rechnung und Punkte

Neben viel Lob hatten die vier Gäste auch etwas für Matthias. Christina waren zum Beispiel die Bratkartoffeln zu dunkel. Und dass ausgerechnet das ein oder andere Stück Fleisch über dem perfekten Garpunkt lag - und das mitten im Restaurant namens Garpunkt - hatte schon was von Murphys Gesetz. Doch wie wirkten sich die verfehlten Garpunkte auf die Punkte für Matthias aus?

Arda Deniz vergab 9 Punkte

Christina vergab 7 Punkte

Marcel vergab 9 Punkte

Ingo vergab 8 Punkte

Gesamt: 33 Punkte

Vor allem die beiden 9er bescherten Matthias ein unterm Strich hervorragendes Ergebnis. Apropos unterm Strich: Dort stand der Rechnungsbetrag in Höhe von 273,30 Euro, was die Gäste aufgrund der fein ausgewählten Zutaten als sehr fair ansahen.

Das war Tag 1 in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Morgen geht es weiter in einer Küche aus 1001 Nacht bei Arda und seinem Arabul.