DDR-Klassiker nachkochen: Jägerschnitzel, Kalter Hund und Quarkkeulchen

Das Wichtigste in Kürze Wie wäre es, wenn wir gemeinsam in Erinnerungen an vergangene Zeiten schwelgen und uns auf eine kulinarische Reise in die DDR begeben? - Ostalgie pur!

In diesem Artikel haben wir typische DDR-Leckereien für dich zusammengestellt. Außerdem: Passende Rezepte zum Ausprobieren gibt es oben drauf!

Deftig : Ob Jägerschnitzel , Königsberger Klopse oder Schmorgurken - wir zeigen dir, wo diese Köstlichkeiten herkommen und wie sie serviert werden!

Süß: Hier warten Quarkkeulchen, Kalter Hund und die rote Grütze nach DDR-Art auf dich!

Anzeige

Ob süß oder deftig, die DDR-Küche hatte einiges zu bieten und musste sich nicht hinter westdeutscher Hausmannskost verstecken! Quarkkeulchen, Jägerschnitzel und Soljanka sind nur einige Köstlichkeiten davon. Wir zeigen dir, welche ostdeutschen Gerichte heute noch beliebt sind und was sie so besonders macht. Noch besser schmecken die Küchenklassiker übrigens, wenn sie mit Küchenkräutern aus eigenem Anbau verfeinert wurden. Komm mit auf eine kulinarische Zeitreise und entdecke die Welt der DDR-Küche - (N)ostalgie garantiert!

Jägerschnitzel: Traditionelles DDR-Gericht

Jägerschnitzel ist ein echter Klassiker aus der DDR-Küche und erobert noch heute die Herzen aller Schnitzel-Fans. Aber woher kommt eigentlich der Name? Ganz einfach: Der Name "Jägerschnitzel" leitet sich von der Jägerküche ab, in der Wildfleisch in Form von Schnitzeln oder Ragouts zubereitet wird. Ursprünglich wurde das Jägerschnitzel als preiswertes Resteessen entwickelt und aus Schweinefleisch hergestellt. Heute wird es oft mit Kalbfleisch zubereitet und mit einer würzigen Pilzsoße serviert.

Die Zubereitung des Jägerschnitzels war zu Zeiten der DDR und der Planwirtschaft nicht immer einfach, denn Fleisch war in der DDR oft knapp und Zutaten wie Pilze waren schwer zu bekommen. Dennoch eroberte das Jägerschnitzel den Gaumen vieler DDR-Bürger. Ob in der DDR oder heute, das Jägerschnitzel ist und bleibt Bestandteil vieler Speisekarten!

Anzeige

Anzeige

Königsberger Klopse nach Omas Art

Königsberger Klopse - wer kennt es nicht? Ein klassisches Gericht der preußischen Küche, das auch in der DDR sehr beliebt war. Der Name geht auf die Stadt Königsberg zurück, die heute Kaliningrad heißt. Die Klopse werden aus Hackfleisch, Kapern und Sardellen zubereitet und traditionell mit Kartoffeln und einer cremigen Sauce serviert.

Sardellen waren in der DDR, wie bereits beim Jägerschnitzel, in Zeiten der Planwirtschaft für Königsberger Klopse schwer zu bekommen, also griff man oft zu Corned Beef als Alternative. Heute gibt es viele Möglichkeiten, das Gericht zu variieren, zum Beispiel mit Reis oder Gemüse.

Anzeige

Schmorgurken: Leckere DDR-Hausmannskost

Schmorgurken - das klingt erstmal seltsam, aber es ist ein echte Leckerei! Hinter dem Namen verbirgt sich ein leckeres Gericht aus sauren Gurken, Zwiebeln und Speck, das traditionell geschmort wird. Durch das Schmoren entsteht ein unvergleichliches Aroma, das dich direkt in die DDR zurückversetzt. Heute erlebt das Gericht eine Renaissance und wird oft mit Kartoffeln oder Nudeln serviert.

Anzeige

Anzeige

Ostdeutsche Desserts: Kalter Hund, Dresdner Eierschnecke und Co.

Wo deftig ist, ist auch süß! Auf der Dessertkarte der DDR stehen so manche leckere Klassiker wie die Dresdner Eierschecke und der Rotkäppchen-kuchen. Diese Leckereien sind so beliebt, dass sie noch heute in vielen ost- und westdeutschen Cafés und Bäckereien angeboten werden. Und was wäre ein Dessert ohne Schokolade? Auch der Kalte Hund, eine Schokoladentorte aus Butterkeksen, und die Oblaten-Schnitte, die aus Waffeln und Marmelade besteht, gehören zu den typischen Desserts der DDR.

Quarkkeulchen: Eine beliebte Süßspeise

Ein Highlight unter den Desserts sind die Quarkkeulchen. Diese leckeren, kleinen Küchlein bestehen aus Quark, Mehl, Eiern und Zucker und werden in Öl gebraten. Sie sind sowohl als süße Hauptspeise oder als Dessert geeignet und werden oft mit Puderzucker oder Apfelmus serviert.

Probiere sie doch einfach mal selbst aus und lass dich von ihrem unwiderstehlichen Geschmack verzaubern!

💡 Profi-Tipp: Ein Wochen-Speiseplan vereinfacht den Einkauf im Supermarkt, spart Geld, gibt Sicherheit und bewahrt den Haushalt vor Unmengen an abgelaufenen Lebensmitteln. Unter "Rezept der Woche" findest du das aktuellste Rezept aus "Abenteuer Leben".