Kultige Produkte aus der DDR: Nudossi, Vita-Cola und Co.

Das Wichtigste in Kürze Mit dem Ende der DDR schwanden viele Produkte aus dem Supermarkt, die es zuvor nur im Osten gab.

Viele Ostprodukte kamen gegen die neue Konkurrenz nicht an. Die Leute im Osten wollten Neues probieren.

Doch einige Marken behaupteten sich. Manche haben sogar Kult-Status .

Ein DDR-Kultgetränk ist heute mancherorts sogar beliebter als Cola.

Bis heute erfreuen sich Produkte aus der DDR-Kultur und Ost-Marken großer Beliebtheit. Auch nach der Wende haben Kultprodukte wie Vita-Cola und Rotkäppchen-Sekt ihren Platz in den Supermarktregalen behalten und sind sogar international bekannt geworden. Bei vielen Produkten westdeutschen Ursprungs haben sich in der Zwischenzeit die Markennamen geändert. Komm mit uns auf eine Reise durch die nostalgischen Gefilde des Ostens und entdecke legendäre Marken!

Die Getränkemarke Vita-Cola

Seit über 60 Jahren gibt es Vita Cola schon. Und 2022 feierte die Marke einen Rekord: 95,5 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke wurden verkauft. Das entspricht laut Unternehmen einem Plus von neun Prozent. Und: Es ist das beste Ergebnis in der gesamten Unternehmensgeschichte. Das Erfrischungsgetränk kommt aus der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH in Schmalkalden. In Thüringen ist Vita Cola sogar Marktführer und beliebter als Coca Cola.

"Wenn es um Softdrinks geht, steht unsere Marke nach wie vor in der Gunst der ostdeutschen Verbraucher ganz weit oben", sagt Brand Managerin Claudia Meincke. Außerdem im Trend: die umweltfreundlichen Glasmehrweggebinde.

Dabei hat die Ost-Cola auch Krisenzeiten erlebt. Sie überlebte nur knapp die Wende 1989/90. Teils produzierte das Unternehmen schon keine Vita Cola mehr. Die amerikanische Konkurrenz schien zu groß. Doch 1994 gelang das Comeback mit neuem Eigentümer.

Rotkäppchen-Sekt: Der beliebte Sekt aus Freyburg

Lass die Korken knallen! Seit 1894 gibt es Rotkäppchen-Sekt unter seinem Markennamen. Zum Mauerfall 1989 stießen viele Leute mit dem Sekt aus Freyburg in Sachsen-Anhalt an. Doch dann kam die Krise. Wie bei so vielen Ostprodukten sank die Nachfrage nach Rotkäppchen-Sekt schon im Dezember 1989. Produkte aus dem Westen schienen prickelnder.

Doch die Mitarbeitenden der Sektkellerei gaben nicht auf: Sie fuhren mit dem PKW los und verkauften den Sekt aus dem Kofferraum. Der Einsatz lohnte sich! Bereits 1992 stiegen die Absatzzahlen wieder deutlich. Heute ist Rotkäppchen die beliebteste Sektmarke laut einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research. Das zeigen auch die Verkaufszahlen.

2-in-1: Sekt-Korken und Eingießer

Entkorke den Sekt. Schneide das untere Ende des Korkens ab. Stecke den Korken wieder in die Flasche. Ziehe dann die rote Kappe des Korkens ab. So entsteht eine Öffnung und du kannst den Sekt dosiert eingießen. Dann verschließt du den Korken wieder - damit der Sekt schön prickelnd bleibt.

Halloren Kugeln

"Sahne-Cacao" ist die klassische Variante der Halloren Kugel. Sie kommt aus der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands - zumindest laut Angaben des Unternehmens aus Halle an der Saale. Halloren Kugeln waren eine beliebte Süßigkeit in der DDR. Das Unternehmen blickt auf über 200 Jahre Firmengeschichte zurück. Es besteht bis heute.

Pro Tag produziert die Firma 1.600.000 Süßigkeiten-Kugeln.

Schon gewusst? 9,65 Halloren Kugeln passen zugleich in einen Mund laut Halloren Schokoladenfabrik.

Export in 50 Länder: Selbst in Australien und Südamerika gibt es die Schokokugeln.

Aufstrich: Nudossi-Creme

Nudossi war in der ehemaligen DDR ein exklusives Produkt - und oft vergriffen. Die Nuss-Nougat-Creme ist ein süßer Brotaufstrich. Sie wird in Radebeul bei Dresden produziert. Ihr Geheimnis: Ganz viele Haselnüsse. Zwischenzeitlich gab es für Nudossi eine fünfjährige Produktions-Pause. 1998 reaktivierten es die Unternehmer Karl-Heinz und Thomas Hartmann.

Im Westen begann der Siegeszug von Nudossi mit der Variante ohne Palmöl. Stattdessen ist indisches Salöl in der Nuss-Nougat-Creme. 2020 kürte die "Lebensmittelzeitung" Nudossi zu den 100-Top-Marken.

Filinchen: Knäckebrot oder Waffel?

Knäckebrot oder Waffel? Das ist hier die Frage. Aber es ist eigentlich auch egal: Hauptsache, es schmeckt. Filinchen war als Snack schon zu DDR-Zeiten beliebt. Das Waffelbrot ist nach der Jugendliebe des Erfinders benannt. Bäckermeister Oskar Kompa buk es im Waffeleisen. Die Frau überzeugte er nicht, aber dafür viele andere Leckermäuler.

Milchquark-Mahlzeit

So ein Quark! Nach der Wende wäre Leckermäluchen fast verschwunden. Doch die Milchquark-Mahlzeit aus dem Osten eroberte sich den Weg zurück in den Supermarkt. Sie ist besonders fluffig, da die Quarkcreme aufgeschäumt wird. Das spezielle Verfahren entwickelte Ende der 1970er Jahre das Institut für Milchforschung Oranienburg gemeinsam mit dem Milchhof Weißenfels und anderen Molkereien.

