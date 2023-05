Sicherheit bei der Arbeit mit Strom

Unter keinen Umständen darf ein Heimwerker am Stromnetz arbeiten oder zwischen Stromnetz und Steckdose arbeiten. Steckdosen abklemmen, hinzufügen, erneuern, tauschen. Lampen oder Geräte ans Stromnetz anschließen. Arbeiten am Verteilerkasten. Arbeiten mit Starkstrom (E-Herd anschließen). Arbeiten mit Hochspannung. Arbeiten in Feuchträumen (Badezimmer, Teich- oder Pool-Beleuchtung, Outdoor-Elektrik). Alle diese Arbeiten müssen unbedingt von einem Elektro-Fachbetrieb oder einer ausgebildeten Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.