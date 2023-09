Kräuterbeet richtig anlegen: Wissenswertes zum Standort, zur Anordnung und Sortenauswahl

Das Wichtigste in KĂŒrze Welche KrĂ€ute r lassen sich einfach zĂŒchten?

Das sollten Sie bei der Standortwahl beachten.

So bereiten Sie den Boden fĂŒr Ihr KrĂ€uterbeet richtig vor.

Tipps und Tricks um BodenmĂŒdigkeit zu vermeiden und wie Sie Ihr KrĂ€uterbeet ĂŒberwintern.

Frische Petersilie fĂŒr die Kartoffeln oder Salbei und Zitronenmelisse fĂŒr einen aromatischen Tee einfach aus dem Garten holen? Alles, was Sie fĂŒr ein eigenes KrĂ€uterbeet brauchen, ist etwas Platz und Freude an einem ebenso einfachen wie nachhaltigen DIY-Projekt. In diesem Ratgeber finden Sie alles Wissenswerte dazu, wie Sie einen eigenen KrĂ€utergarten anlegen, wie Sie ein Beet bepflanzen und was Sie beim Startort und der Auswahl der Pflanzen beachten mĂŒssen.

Welche KrĂ€uter lassen sich einfach zĂŒchten?

KrĂ€uter haben den großen Vorteil, dass sie oft weniger AnsprĂŒche an die Umgebung, den Boden und die LichtverhĂ€ltnisse stellen als beispielsweise Obst- oder GemĂŒsepflanzen. Am besten bauen Sie die KrĂ€uter an, die Sie auch tatsĂ€chlich regelmĂ€ĂŸig beim Kochen oder fĂŒr die Teezubereitung verwenden.

Diese KrÀuter wachsen gut im heimischen KrÀuterbeet:

Basilikum

Oregano

Thymian

Rosmarin

Minze

Salbei

Petersilie

Schnittlauch

Dill

Koriander

Zitronenmelisse

Estragon

All diese KrĂ€uter passen sich gut an die Bedingungen an. Sie verzeihen auch mal weniger Sonne oder mehr Feuchtigkeit im Boden. Die meisten KrĂ€uter sind mehrjĂ€hrig – das bedeutet, Sie mĂŒssen diese nicht jedes Jahr neu pflanzen, sondern können jedes Jahr wieder frische KrĂ€uter ernten.

Beet selbst anlegen: Das sollten Sie bei der Standortwahl beachten

In einem Garten stehen oft mehrere Optionen zur VerfĂŒgung, wo ein Beet angelegt werden kann. Sollte es eher volle Sonne bekommen oder wachsen die KrĂ€uter an einem schattigen Platz besser? Hier finden Sie eine Übersicht ĂŒber alle wichtigen Faktoren, die Sie bei der Wahl des Standortes beachten mĂŒssen.

Sonneneinstrahlung:

KrÀuter lieben Sonnenlicht. WÀhlen Sie einen Platz im Garten, der mindestens sechs bis acht Stunden direkte Sonneneinstrahlung pro Tag erhÀlt. Ein sonniger Standort fördert ein krÀftiges Wachstum der KrÀuter und ein intensives Aroma.

BodenqualitÀt:

Der Boden sollte nach Möglichkeit gut durchlĂ€ssig und locker sein. Wenn der Boden schlecht entwĂ€ssert ist, kann das zu StaunĂ€sse fĂŒhren, was wiederum das Wurzelwachstum beeintrĂ€chtigt. Sollte der Boden besonders lehmig sein, dann können Sie Kompost oder Sand einmischen, um die Bodenstruktur zu verbessern.

Boden-pH:

Die meisten KrĂ€uter bevorzugen einen neutralen bis leicht sauren pH-Wert. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 ist oft optimal. Sie können den pH-Wert des Bodens mit einem Testkit ĂŒberprĂŒfen und gegebenenfalls anpassen. Mit einer zusĂ€tzlichen Kalkschicht erhöhen Sie den pH-Wert; Schwefel, Torfmoos oder saurer Mulch dagegen senkt den Wert.

Wind:

WĂ€hlen Sie einen geschĂŒtzten Standort, der nicht zu windig ist. Ideal ist ein nicht zu stark im Schatten gelegener Platz hinter einer Mauer oder einem geschlossenen Gartenzaun.

Entfernung von BÀumen und StrÀuchern:

Das KrĂ€uterbeet sollte nicht zu nah an großen BĂ€umen oder StrĂ€uchern liegen, da diese die Sonneneinstrahlung und den Wasserfluss stören können.

NatĂŒrliche Drainage:

Achten Sie darauf, dass der Standort eine gute natĂŒrliche EntwĂ€sserung aufweist, um StaunĂ€sse zu vermeiden. Vielleicht gibt es einen Ort in Ihrem Garten mit einem leichten GefĂ€lle?

So erstellen Sie einen Pflanzplan fĂŒr Ihr KrĂ€uterbeet

Damit alle KrÀuter den perfekten Platz in Ihrem KrÀuterbeet bekommen, lohnt es sich, einen Pflanzplan zu erstellen. Darin halten Sie fest, wie Sie Ihr Beet am besten organisieren, damit alle Pflanzen die besten Wachstumsbedingungen bekommen.

Sonnige Seite: Auf die Seite des Beetes, die die meiste Sonne abbekommt, pflanzen Sie beispielsweise Basilikum, Oregano oder Rosmarin.

Halbschatten: Gibt es eine Stelle mit Halbschatten, dann fĂŒhlen sich hier Minze und Schnittlauch besonders wohl.

Begrenzung: FĂŒr die Begrenzung des Beetes eignet sich beispielsweise Thymian als niedrig wachsende Pflanze. Sie nimmt den anderen KrĂ€utern dadurch kein Licht weg, bekommt aber selbst genug Sonneneinstrahlung ab.

Tipp: Pflanzen Sie immer auch ein bisschen Lavendel in Ihr KrÀuterbeet, weil diese Pflanzen Bienen anlocken.

So bereiten Sie den Boden richtig vor

Es lohnt sich, mit einer guten Bodenvorbereitung die besten Wachstumsbedingungen zu schaffen. Die meisten KrĂ€uter wachsen am besten in einem weichen, leicht krĂŒmeligen und gut durchlĂ€ssigen Boden. Wenn der Boden sehr feucht und lehmig ist, sollten Sie ihn vorab mit Sand vermischen, damit er eine bessere Konsistenz bekommt. Besonders sandige Böden verbessern Sie mit Gartenerde aus dem Baumarkt. Im Fachhandel erhalten Sie sogar spezielle KrĂ€utererde, die zur Anreicherung des Bodens genutzt werden kann. Organische Materialien wie Kompost, verrotteter Mist oder Blattmulch verbessern die Bodenstruktur, erhöhen die WasserhaltefĂ€higkeit und fördern die NĂ€hrstoffversorgung der Pflanzen. Bevor Sie die ersten KrĂ€uter in Ihr Beet pflanzen, sollten Sie außerdem Unkraut grĂŒndlich aus dem Boden entfernen.

KrĂ€uterbeet anlegen: Die Schritt-fĂŒr-Schritt-Anleitung

Nachdem der Pflanzplan erstellt und der Boden fĂŒr das KrĂ€uterbeet vorbereitet ist, können Sie jetzt damit beginnen, Ihr eigenes Beet anzulegen.

Beet begrenzen

Nachdem Sie den Boden gelockert und das Unkraut entfernt haben, setzen Sie eine Beet-Begrenzung. Sie können dafĂŒr entweder KrĂ€uterpflanzen wie Thymian nutzen oder eine Beet-Einfassung mit Steinen bauen.

Graben Sie nun nach Ihrem Pflanzplan die Löcher fĂŒr die Pflanzen. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den KrĂ€utern, damit sie ausreichend Raum fĂŒr ihr Wachstum haben. Pflanzen setzen Setzen Sie die KrĂ€uterpflanzen in die vorbereiteten Pflanzlöcher und fĂŒllen Sie diese anschließend mit Erde auf. DrĂŒcken Sie die Erde sanft um die Pflanzen herum an.

KrĂ€uter angießen

Gießen Sie Ihre KrĂ€uterpflanzen grĂŒndlich an, damit die Wurzeln gut mit Feuchtigkeit versorgt sind. Mulchen

FĂŒgen Sie eine Schicht Mulch um die Pflanzen herum hinzu, um das Unkrautwachstum zu unterdrĂŒcken, die Feuchtigkeit zu speichern und die Bodentemperatur zu regulieren.

Die KrÀuterschnecke als Alternative zum klassischen KrÀuterbeet

Möchten Sie etwas KreativitÀt in die Beet-Gestaltung bringen? Dann ist vielleicht eine KrÀuterschnecke oder KrÀuterspirale die richtige Wahl. Dabei handelt es sich um eine spezielle Anordnung von PflanzflÀchen in Form einer spiral- oder auch schneckenförmigen Struktur. Die KrÀuterschnecke hat normalerweise mehrere Windungen oder Ebenen, die von der Basis bis zur Spitze ansteigen. Diese Ebenen variieren in Höhe, Bodenart und Feuchtigkeitsgehalt. Die unteren Ebenen sind in der Regel trockener, wÀhrend die oberen Ebenen feuchter gehalten werden.

Das ermöglicht es Ihnen, verschiedene KrĂ€uter mit unterschiedlichen StandortansprĂŒchen auf kleinem Raum anzubauen. Durch die spiralförmige Struktur können Sie verschiedene Mikroklimata schaffen und die Pflanzen optimal entsprechend ihrer Sonnen- und WasserbedĂŒrfnisse anordnen.

So vermeiden Sie BodenmĂŒdigkeit bei Ihrem KrĂ€uterbeet

BodenmĂŒdigkeit tritt auf, wenn sich bestimmte Pflanzenarten im Boden ansammeln und die NĂ€hrstoffe, die fĂŒr ihr Wachstum benötigt werden, erschöpfen. Um BodenmĂŒdigkeit in einem KrĂ€uterbeet zu verhindern, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. Pflanzen Sie nicht jedes Jahr die gleichen KrĂ€uter an derselben Stelle, sondern wechseln Sie die Standorte einjĂ€hriger KrĂ€uter regelmĂ€ĂŸig. Setzen Sie auf Vielfalt im KrĂ€uterbeet. Verschiedene KrĂ€uter haben unterschiedliche NĂ€hrstoffbedĂŒrfnisse und können den Boden auf verschiedene Weisen beeinflussen.

Zwischen den KrĂ€uteranbauperioden können Sie GrĂŒndĂŒngungspflanzen anbauen. Diese Pflanzen reichern den Boden mit NĂ€hrstoffen an. FĂŒgen Sie regelmĂ€ĂŸig organische Materialien wie Kompost hinzu, um die Bodenstruktur zu verbessern und die NĂ€hrstoffdichte im Boden konstant zu halten. Ein gesundes KrĂ€uterbeet ist weniger anfĂ€llig fĂŒr SchĂ€dlinge und Krankheiten, die BodenmĂŒdigkeit verschlimmern.

Wie kann ein KrĂ€uterbeet ĂŒberwintern?

Damit mehrjĂ€hrige KrĂ€uter auch im nĂ€chsten Jahr wieder austreiben, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, damit sie an kalten Wintertagen nicht erfrieren. Lockern Sie den Boden vor dem ersten Schnee noch einmal auf. Bedecken Sie die Pflanzen anschließend mit TannengrĂŒn. Besonders kĂ€lteempfindliche Pflanzen brauchen ein spezielles KĂ€ltevlies oder sollten fĂŒr den Winter ausgetopft und in einem geschĂŒtzten Raum aufbewahrt werden.