Werkzeug der Woche: Der Bohrhammer – das Kraftpaket für Abbruch, Durchbruch, Bohr- und Stemmarbeiten

Das Wichtigste in Kürze Bohrhammer-Arten : Welche Technologien gibt es?

Einsatz auf der Baustelle : Bohrhämmer bieten flexible Möglichkeiten

Bohrhammer mit SDS Max-Bohrfutter – was ist der Vorteil ?

Worauf du beim Kauf oder Miete eines Bohrhammers achten musst

Diese Gefahren solltest du beim Einsatz eines Bohrhammers im Blick haben

Anzeige

Wenn die gewöhnliche Schlagbohrmaschine an ihr Limit kommt, schlägt die Stunde des Bohrhammers. Harter Beton, robustes Mauerwerk, poröser Kunststein? Alles kein Problem für den kraftvollen Bohr-, Stemm- und Abriss-Allrounder. Allerdings ist es wichtig, die enorme Power auch richtig einzusetzen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei der Wahl Ihres Bohrhammers achten sollten.

Das optimale Elektrowerkzeug zum Bohren und Stemmen

Ein Bohrhammer ist das ideale Werkzeug, um Löcher in extrem harte Materialien zu bohren. Mit seinen Vor- und Rückwärtsbewegungen schlägt sich der elektrisch betriebene Bohrkopf auch durch das härteste Gestein. Der große Vorteil zur Schlagbohrmaschine dabei: die Schlagkraft des Bohrhammers ist nicht vom eigenen Kraftaufwand abhängig.

Vorbei sind die Zeiten, in denen der ganze Körper gegen die Bohrmaschine gelehnt werden musste, um einen minimalen Fortschritt zu erzielen. Stattdessen zieht sich das Hammerwerk des Bohrers durch seine Schlagbewegungen von selbst in das mineralische Material. Dank seiner enorm hohen Leistung (diese wird in Watt angegeben) lässt sich der Bohrhammer aber nicht nur zum Bohren, sondern auch für Stemmarbeiten praktisch einsetzen.

Anzeige

Anzeige

Bohrhammer-Arten: Welche Technologien gibt es?

Elektrische Bohrhämmer sind im Heimwerker-Bereich meist die richtige Wahl. Es gibt sie sowohl mit Netzbetrieb als auch mit wechselbaren Akkus. Ihr Herzstück ist das Schlagwerk, das elektrisch von einem Motor angetrieben wird. Ihr Vorteil: Elektrische Bohrhämmer sind vergleichsweise leicht, was gerade bei längeren Arbeiten einen großen Vorteil birgt. Erhältlich sind Modelle zwischen 1,8 und sechs Kilogramm.

Wer noch mal deutlich mehr Leistung und Durchschlagskraft benötigt, greift zum pneumatischen Bohrhammer. Dieser wird über Druckluft betrieben und eignet sich für den professionellen Einsatz, der über das Heimwerken hinaus geht. Für besonders schwere Arbeiten gibt es Modelle, die bis zu 30 Kilogramm wiegen.

Der Vollständigkeit halber sollen auch hydraulische Bohrhämmer nicht unerwähnt bleiben. Diese Werkzeuge sind für die härtesten Einsätze konzipiert – wie zum Beispiel im Tunnelbau. Anders als die pneumatischen Bohrhämmer werden sie nicht mit Luft, sondern mit hydraulischen Flüssigkeiten betrieben. Sie bringen locker 150 Kilogramm auf die Waage.

Alle Bohrhämmer, die elektrisch betrieben werden, sollten auf einer Baustelle fachgerecht an Strom angeschlossen werden. Dazu zählt unter anderem die Verwendung einer besonderen Kabeltrommel, deren Kabel für Baustellen geeignet ist (besonders robust, mit Feuchtigkeitsschutz).

Das Loch ist kleiner als der Türrahmen: Um eine Türzange einzusetzen, muss Antonio mit einem schweren Gerät zuerst die Öffnung in der Wand vergrößern.

Anzeige

Einsatz auf der Baustelle: Bohrhämmer mit Meißel

Bohrhämmer sind Spezialisten für harte Materialien und vielseitige Helfer bei allen möglichen Anwendungen im Innenausbau. So ersetzt das Gerät die Schlagbohrmaschine, wenn es darum geht, Löcher in hartnäckige Untergründe wie Beton zu bohren. Ankerdübel und Gewindestangen lassen sich so problemlos befestigen.

Darüber hinaus eignet sich der Bohrhammer aber auch perfekt zum Stemmen - egal, ob Sie Putz, Fliesen oder sogar eine ganze Wand entfernen möchten. Für diesen Zweck wird statt einem Steinbohrer ein Meißel in den Bohrhammer eingespannt, den viele Hersteller als Zubehör gleich mitliefern. Per einfachem Schalterdruck lässt sich zudem die Rotationsbewegung des Geräts für einen solchen Zweck einfach deaktivieren.

Anzeige

Anzeige

Bohrhammer mit SDS-Bohrfutter – was ist der Vorteil?

Wer mit Bohr- und Schlaghämmern arbeitet, kommt früher oder später mit dem Begriff "SDS" in Berührung. Das ursprünglich vom deutschen Werkzeughersteller Bosch entwickelte Spannsystem ist die Abkürzung für "Special Direct System" und gehört heute zum Angebot aller namhaften Hersteller. Im Gegensatz zu anderen Einstecksystemen ermöglicht "SDS" einen schnellen Wechsel zwischen Bohrern und Meißeln, ohne zum Werkzeug greifen zu müssen. Wir erklären Ihnen die verschiedenen Systeme:

SDS-plus

10mm Schaftdurchmesser

Für leichte bis mittlere Bohr- und Schlaghämmer geeignet

Ist die ursprüngliche Entwicklung des SDS-Systems, das seit 1975 erhältlich ist

SDS-max

18mm Schaftdurchmesser

Für Bohrhämmer ab der 5-Kilogramm-Klasse

Einsatz hauptsächlich im gewerblichen Bereich

SDS-quick

6,8mm Schaftdurchmesser

Für extrem leichte und kleine Akku-Bohrhämmer

Speziell für den Heimwerker-Bereich konzipiert

Worauf du beim Kauf oder Miete eines Bohrhammers achten musst

Vorab sollte geklärt werden, ob das Gerät drinnen oder draußen zum Einsatz kommen soll. Denn nicht alle Bohrhämmer sind für einen Außeneinsatz geeignet. Wer lange etwas von seinem Bohrhammer haben möchte, sollte zudem darauf achten, dass das Schlagwerk des Geräts aus Stahl oder einem vergleichbar soliden Material besteht. Daneben sind bei der Auswahl des richtigen Modells vor allem die Ergonomie, die Schlagkraft (mindestens 700 Watt sollten es sein) und das Gewicht entscheidend.

So empfiehlt es sich, im Fachgeschäft einmal mehrere Bohrhämmer in die Hand zu nehmen, um deren Gewicht einschätzen zu können. Wer viel über Kopf oder in Schräglage arbeiten muss, sollte sich im Klaren darüber sein, dass zu viel Gewicht ein schnelles Ermüden bei der Arbeit bedeutet. Am Ende sollte immer der Bohrhammer genommen werden, der sich gut in den eigenen Händen anfühlt.

Dank der hochwertigen Lithium-Ionen-Akku-Technologie können heute Bohrhammer auch ohne Kabel wahre Kraftpakete sein. Vor allem im Heimwerker-Bereich überwiegt die kabellose Freiheit und Flexibilität, die etwas eingeschränkte Arbeitsdauer.

Achtung Besonders leistungsfähige Akkus haben oft ein stattliches Gewicht, das nicht unterschätzt werden sollte.

Diese Gefahren solltest du beim Einsatz eines Bohrhammers im Blick haben

Wegen der großen Power bedarf die Bedienung von Bohrhämmern stets eine erhöhte Aufmerksamkeit. Die messerscharfen Bohrköpfe durchdringen jeden Werkstoff ohne Mühe. Auch wenn moderne Modelle über eine Sicherheitskupplung verfügen, die im Notfall das Drehmoment sofort unterbricht. Je nach Einsatzgebiet sollte zudem nicht die Lärm- und Staubentwicklung unterschätzt werden. Wer einen Bohrhammer benutzt, sollte deshalb immer auf seine Schutzkleidung achten – dazu gehören beispielsweise eine Schutzbrille, eine Staubmaske, Lärmschutz-Kopfhörer sowie Sicherheitsschuhe.

💡 Profi-Tipp: Unter der Kategorie "Werkzeuge" haben wir alle Handwerkzeuge für Sie aufgelistet und erklärt. Den jeweils neuesten Beitrag finden Sie auch als Hauptthema im "Werkzeug der Woche".