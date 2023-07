Rosins Restaurants – Undercover-Einsatz in Nicki’s Imbiss in Roetgen

Im Video: Wie geht es Nicki's Imbiss im Jahre 2023, drei Jahre nach Frank Rosins Unterstützung? Die Antwort gibt es hier im Video.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Vor drei Jahren stand Nicki's Imbiss kurz vor dem Bankrott, er selbst, seine Familie und seine Beziehung schienen am Ende. Dann kam Frank Rosin zu Hilfe.

Drei Jahre später kamen unsere Undercover-Feinschmecker Patrick und Paul und wollten sehen, wie sich die Frittenbude von Nicki seitdem entwickelt hatte.

Vor drei Jahren eilte Frank Rosin Nicki und seiner Familie zu Hilfe, denn dessen Imbiss, Konto und Beziehung standen am Abgrund. Und wie ist Nickis Situation heute? Das überprüften unsere beiden Undercover-Feinschmecker Patrick und Paul.

Flashback ins Jahr 2020 nach Roetgen bei Aachen, nahe der belgischen Grenze. Belgien ist berühmt für seine Fritten, die ja bekanntlich zweimal frittiert werden und nicht nur einmal, so wie deutsche Pommes.

Die Zubereitungsweise beherzigte Nicki stets, dennoch waren die Gäste unzufrieden. Die Fritten schmeckten zu fett und zu wenig kross. Die Burger landeten außerdem oft zu schwarz und angebrannt auf dem Teller. Und überhaupt waren die Speisen an sich meist lieblos angerichtet. Ein Indiz dafür, dass Nickis Papa in der Küche sowie seine Mutter im Service an ihre Grenzen kamen.

Anzeige

Anzeige

Letzte Hoffnung Frank Rosin

Somit blieben die Gäste häufig aus. Nicki brauchte diverse Kredite sowie einen Nebenjob, um seinen Imbiss finanziell über Wasser zu halten. Darunter litt seine Familie und seine Beziehung. Die letzte Hoffnung war vor drei Jahren Frank Rosins Unterstützung.

Der Sternekoch legte dann auch fleißig seine Finger in diverse Wunden und zeigt Nicki klar auf, welches die Schwachstellen in seinem Betrieb waren. Dazu gehörte unter anderem, dass Nicki als Unternehmer einfach zu wenig Plan von der Materie hatte.

Nickis Situation drei Jahre später

Nun schreiben wir das Jahr 2023. Was blieb von den Tipps und Ratschlägen Frank Rosins übrig? Zum einen existiert Nicki’s Imbiss immer noch. Und das trotz der zwischenzeitlichen Pandemie. Grund genug für unsere Undercover-Schlemmer Patrick und Paul, sich den Laden noch einmal anzusehen. In geheimer Mission und in Abwesenheit des Besitzers bestellten sie zahlreiche Snacks und Gerichte. Darunter befand sich auch noch die Homemade-Frikadelle, die Frank Rosin als sein kulinarisches Vermächtnis bei Nicki zurückließ.

An den Speisen hatten die beiden Testesser nichts auszusetzen, alles schien lecker und frisch. Doch wie geht es Nicki selbst mittlerweile, wie seiner Freundin, seiner Familie und seinen Finanzen? Das sehen Sie ausführlich in unserem Video zu Nicki’s Imbiss 2023.

Anzeige