"Mein Lokal, Dein Lokal" in den Niederlanden: So endete die Camping-Spezial-Woche mit Mike Süsser

Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" war in der Kalenderwoche 24 von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni 2023, für ein Camping-Spezial in den Niederlanden (Episode 65-99, Staffel 17).

Neben den kulinarischen Skills wurde zusätzlich der dazugehörige Campingplatz in unterschiedlichen Kategorien bewertet .

Es war ein sehr knappes Feld. Erst die Bewertung von Mike Süsser brachte einen Sieger hervor.

Die Kalenderwoche 24 des Jahres 2023 stand ganz im Zeichen des Campings. Und wo würde sich Camping besser erleben lassen als in den Niederlanden? Deshalb besuchte Mike Süsser in "Mein Lokal, Dein Lokal" diese Woche Campingplätze in Holland mit kulinarischem Anspruch.

Die Besonderheit in dieser Woche war, dass außer den Kochkünsten zusätzlich das Ambiente und der Komfort der Campingplätze nebst Sauberkeit, Service und Spaßfaktor beurteilt wurden. Doch natürlich lag das Hauptaugenmerk der Konkurrentinnen und Konkurrenten weiter auf den Tellern des jeweiligen Restaurants.

Diese fünf Gastronomen kämpften im Camping-Spezial in den Niederlanden um den Goldenen Teller von "Mein Lokal, Dein Lokal"

Die Wochenübersicht der fünf Lokalitäten und ihre Repräsentant:innen

Tag 1: Jeroen – Reuselink (deutsch-amerikanische Küche)

Tag 2: Dave – Bistro de Bron (niederländische, französische und asiatische Küche)

Tag 3: Marco – Restaurant De kleine Wolf (internationale Speisen)

Tag 4: Sanne – Groot Cafe Smaek (regionale Hausmannskost)

Tag 5: Rene – Piazza (italienische Küche)

Lokal 1 am Montag: Reuselink und sein Restaurant-Manager Jeroen

Die erste Station seiner Campingtour führte Mike Süsser nach Ost-Holland in den Campingpark Reuselink. Dort sollen Wohnkomfort, Spiel und Spaß sowie leckeres Essen perfekt aufeinandertreffen.

Nach einer kurzen Besichtigung des Campingparks ging es für Mike in die Küche des Restaurants, wo er der Zubereitung seines Probeessens beiwohnte. Serviert wurde eine Rindfleisch-Sukkade mit Süßkartoffelpüree. Geschmacklich konnte diese Mike auch vollends überzeugen, wenngleich er im Feintuning zum Anrichten der Speise noch ein paar Tipps parat hatte. Ob die vier Mitbewerber ebenfalls so wohlwollend ihre Bewertungen an Jeroen kundtaten?

Zahlen bitte: Jeroens Rechnung und Punkte

Angenehm überrascht zeigten sich die Gäste von der Rechnung, die mit einer Höhe von 137,30 Euro recht niedrig ausfiel - fast zu niedrig, meinte der ein oder andere Mitbewerber. In der Kategorie Service erhielt das Reuselink insgesamt 31 Punkte, für die Kategorie Übernachtung kamen weitere 28 Punkte hinzu.

In puncto Sauberkeit heimste der Campingpark gute 32 Punkte ein, für das Freizeitangebot kamen 31 Punkte hinzu. Blieb noch die Bewertung der Königsdisziplin bei "Mein Lokal, Dein Lokal", der Gastronomie: Auch hier durfte sich Jeroen auf 31 Punkte freuen. Alles in allem kam so ein Punkteschnitt von 32 Punkten zustande.

Lokal 2 am Dienstag: Bistro de Bron und sein Geschäftsführer Dave

Am zweiten Tag der Woche ging es für Mike Süsser zu Dave und seinem Erlebnispark Bree Bronne in der niederländischen Provinz Limburg. Hier gibt es auf 34 Hektar verteilt einen Badesee, ein Schwimmbad, Indoor-Spielplatz und jede Menge schicke Ferienhäuser - Mike zeigte sich begeistert.

Kulinarischer Mittelpunkt dieser Anlage ist das Bistro de Bron mit Sitzplätzen für rund 80 Gäste. Hier bekam Mike Süsser einen gemischten Grillteller serviert, der ihm trotz sehr sparsamer Würzung sehr mundete. Wenngleich er klarmachte, dass die Art der Zubereitung nicht unbedingt jedermanns Geschmack sein könnte.

Zahlen bitte: Daves Rechnung und Punkte

Daves Mitbewerber:innen inspizierten zunächst die Parkanlage mit ihren Übernachtungsmöglichkeiten, Sanitäranlage und Freizeitmöglichkeiten, bevor es ins Bistro ging. Hier gab es von den Konkurrent:innen auch ein paar kritische Worte, die dem Essen ganz allgemein noch etwas Luft nach oben attestierten.

Nach dem Schmausen des dreigängigen Menüs gab es zunächst die Rechnung in Höhe von 129,30 Euro - für das Gebotene ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wie fielen nun die Bewertungen aus? Für den Service gab es schon mal sehr gute 33 Punkte, für die Übernachtungsmöglichkeiten verteilten die Gäste sogar 35 Punkte. Die allgemeine Sauberkeit wurde mit 31 Punkten belohnt, die Freizeitmöglichkeiten heimsten gar 33 Punkte ein. Allesamt tolle Werte, mit denen allerdings die gebotene Gastronomie nicht ganz mithalten konnte. Diese wurde von Daves vier Mitbewerber:innen mit 20 Punkten regelrecht abgestraft. Unterm Strich blieben für die Anlage dennoch 31 Punkte.

Lokal 3 am Mittwoch: Restaurant De kleine Wolf mit seinem Küchenchef Marco

Zum Bergfest der Woche durfte sich Marco im niederländischen Vechtdal auf Besuch freuen. Die Vorhut bildete wie immer Mike Süsser. Ihn erwartete ein Fünf-Sterne-Campingplatz für die ganze Familie, inklusive Badesee, Streichelzoo, künstlichem Exotik-Sandstrand, vielen Freizeitangeboten und bald auch einem neu errichteten Schwimmbad. Im Sommer beherbergt der Platz bis zu 2500 Gäste.

Das Restaurant De kleine Wolf bietet rund 150 Sitzplätze. Marco selbst ist gelernter Koch, der Betrieb ist seit 60 Jahren in Familienbesitz. Beste Voraussetzungen also für ein gelungenes Testessen für Mike Süsser. Er bekam Kabeljau mit Risotto serviert, welches er optisch als perfekt und geschmacklich als gut beurteilte. Ob Marco mit Mikes zusätzlichen Tipps seinen Konkurrent:innen ein "Sehr gut" entlocken konnte?

Zahlen bitte: Marcos Rechnung und Punkte

Zunächst bewerteten die vier Mitbewerber:innen die Kategorien rund um den Campingplatz. Der Service erhielt 33 Punkte, die Unterkünfte bekamen aufgrund des hohen Preises "nur" 29 Punkte, in puncto Sauberkeit konnte die Anlage 33 Punkte einfahren und beim Freizeitangebot sogar 35 Punkte.

Bei der Kulinarik erntete der gelernte Küchenmeister Marco von seinen vier Konkurrent:innen ebenfalls stolze 35 Punkte. Aufgrund des leckeren Essens und der großen Portionen empfanden die Gäste auch die Höhe der Rechnung von 153,85 Euro für mehr als gerechtfertigt. In der Zusammenfassung aller Kategorien bekam Marco 33 Punkte.

Lokal 4 am Donnerstag: Groot Cafe Smaek mit seiner Managerin Sanne

Am vierten Tag der Campingwoche ging es nach Renesse, hier führt die Familie von Sanne seit über 30 Jahren einen Campingplatz für 2500 Gäste. Besonders stolz ist man hier auf die persönlichen Bindungen zu den Gästen, die Familie kann auf sehr viele Stammgäste verweisen. Den Betrieb führt aktuell der Vater, Sanne ist seit zwei Jahren als Managerin mit dabei, wuchs aber hier auf dem Campingplatz auf.

Im Groot Cafe Smaek setzt man auf regionale Küche für Jedermann und -frau. Mitunter sind hier die Muscheln buchstäblich fangfrisch, da sie am Morgen direkt am anliegenden Nordseestrand geerntet werden. Mike Süsser bekommt als Probeessen dennoch etwas aus dem Wald: Hirsch mit Kartoffel-Kohlrabi-Püree und Balsamico-Zwiebeln. Und sogar dieses Fleisch bringt hier direkt ein Jäger vorbei. Mike jedenfalls zeigte sich begeistert von seinem Essen, dem rustikalen Ambiente und der Herzlichkeit der Gastgeberfamilie.

Zahlen bitte: Sannes Rechnung und Punkte

Als das Beste und Schönste an der etwas retro wirkenden Campinganlage empfanden die vier Herren den hauseigenen Sandstrand direkt am offenen Meer. In den Punkten spiegelte sich dies folgendermaßen wider.

Service: 30 Punkte

Übernachten: 26 Punkte

Freizeitangebot: 22 Punkte

Sauberkeit: 28 Punkte

Vor allem in der Kategorie Gastronomie konnten Sanne und ihr Groot Cafe Smaek ordentlich punkten, 36 Zähler vergab hier die Herrenrunde. Dafür sah man auch die relativ hohe Rechnung von insgesamt 165,30 Euro als völlig gerechtfertigt an. Durch die Abzüge für die Campinganlage blieben in der Endabrechnung noch 29 Punkte übrig.

Lokal 5 am Freitag: Piazza und sein Chefkoch Rene

Finaltag bei der Camping-Spezialwoche von "Mein Lokal, Dein Lokal" in den Niederlanden. Zu guter Letzt präsentierte sich Rene, seit einem Jahr der Manager auf dem Campingplatz Zeeland und Chefkoch in seinem italienischen Restaurant Piazza. Rene als gelernter Koch war sicher einer der Mitfavoriten diese Woche um den goldenen Teller.

Mit seinem sizilianisch gegrillten Thunfischsteak wurde Rene seiner Favoritenrolle bei Mike Süsser schon mal gerecht. Doch wie bewerteten seine vier Mitstreiter:innen Renes Kochkünste?

Zahlen bitte: Renes Rechnung und Punkte

Nach dem Essen ist vor dem Bezahlen - und zu zahlen hatten Renes Gäste insgesamt 166,20 Euro: sehr fair für die üppig aufgetischten Speisen. Für seine kulinarischen Schöpfungen erhielt Rene außerdem noch hervorragende 34 Punkte.

Für Renes Campingplatz vergaben die Konkurrent:innen 33 Punkte für den Service, weitere 33 Punkte für die Unterbringungen, für die Sauberkeit blitzten sogar 34 Punkte auf und die Freizeitmöglichkeiten erspielten gute 32 Punkte. Damit ging Rene punktgleich mit Marco mit 33 Punkten als Erstplatzierter in die finale Punktevergabe von Mike Süsser.

Wer gewann das Camping-Spezial 2023 in den Niederlanden?

Hier die Punkte der Teilnehmer:innen vor Mikes Punktevergabe:

Jeroen: 32 Punkte

Dave: 31 Punkte

Marco: 33 Punkte

Sanne: 29 Punkte

Rene: 33 Punkte

Mike vergab seine Punkte wie folgt:

Jeroen: 8 Punkte + 32 Punkte ergibt 40 Punkte

Dave: 8 Punkte + 31 Punkte ergibt 39 Punkte

Marco: 8 Punkte + 33 Punkte ergibt 41 Punkte

Sanne: 8 Punkte + 29 Punkte ergibt 37 Punkte

Rene: 9 Punkte + 33 Punkte ergibt 42 Punkte

Damit gewann Rene die Campingwoche in den Niederlanden ganz knapp vor Marco. Neben dem goldenen Teller bekommt er zusätzlich ein Preisgeld von 3000 Euro.

