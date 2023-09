Traum-Reiseziele für kleines Geld – Tipps und Infos

Urlaub muss nicht unbedingt teuer sein. Wir haben Tipps und Infos, wie Sie günstige Reiseziele für schmales Budget finden und trotzdem volle Entspannung bekommen.

Anzeige

Nicht jeder kann und will es sich leisten, groß in den Urlaub zu fahren. Die Kosten für Flug und Hotel sind für viele unbezahlbar. Und meist kommen dann ja auch noch Ausgaben für kleine Andenken, Essen und Aktivitäten dazu – wenn man schon mal da ist, will man es sich ja auch gut gehen lassen. Die gute Nachricht: Urlaub muss nicht teuer sein. Wir haben uns für Sie schlau gemacht und verraten Ihnen günstige Reiseziele für kleines Budget und geben Ihnen Tipps, wie sich bei der Urlaubsplanung Geld sparen lässt.

Viel Erholung für wenig Geld: Low Budget Urlaub für den kleinen Geldbeutel

Dass Luxushotels in der Karibik wahrscheinlich nicht drin sein wird, damit kann sich wohl jeder abfinden. Aber so gar nicht wegfahren ist auch nicht immer leicht. Obwohl man es sich beim Urlaub auf Balkonien oder während der staycation, wie man neudeutsch sagt, durchaus auch schön machen kann. Aber manchmal muss man einfach raus. Mit dem ein oder anderen Kompromiss wird der Urlaub mindestens genauso schön wie eine teure Reise. Mit unseren Tipps können Sie in jedem Falle bare Münze sparen:

Nicht zur Hochsaison fahren : Denn zu dieser Zeit wollen alle verreisen. Klar, das ist ja auch die Zeit, in der es am Urlaubsziel am schönsten oder wärmsten ist, aber auch abseits dieses Zeitraums können Sie Ihrem Traumziel bestimmt etwas abgewinnen. Die Preise für Unterkünfte sind in der Nebensaison zum Teil um mehr als die Hälfte günstiger. Bedenken Sie aber, dass bei Flugreisen das Angebot meist geringer ist, weil die Urlaubsziele nicht so häufig angeflogen werden.

Nicht in den Schulferien : Wer keine : Wer keine schulpflichtigen Kinder hat, sollte versuchen, während der Schulzeit wegzufahren. Manchmal lohnt es sich sogar schon, die Reise aus dem benachbarten Bundesland zu starten, in dem die Ferien noch nicht begonnen haben oder schon vorbei sind.

Frühbucherrabatt oder Last-minute-Angebote nutzen : Gegenüber den Katalogpreisen kann man richtig sparen, wenn man entweder sehr früh bucht oder ganz spontan verreisen will. : Gegenüber den Katalogpreisen kann man richtig sparen, wenn man entweder sehr früh bucht oder ganz spontan verreisen will.

Alternative Unterkünfte: Couchsurfing, : Couchsurfing, Bauernhöfe oder Portale, bei denen man die Wohnung für den Urlaub tauschen kann, bieten die Möglichkeit, in Sachen Unterkunft Geld zu sparen.

Anzeige

Anzeige

Günstig verreisen – diese Ziele erreichen Sie schon für kleines Geld

Wer auf der Suche nach günstigen Urlaubsländern ist, ist oft schnell ernüchtert. Aufgezählt sind Länder, in denen es vor Ort vielleicht günstig ist, doch allein der Flug dorthin ist schon unbezahlbar. Aber die Suche nach einer günstigen Flugverbindung lohnt sich. Denn bei Hotels und Essen kann man vor allem in folgenden Ländern richtig sparen:

Kambodscha

Vietnam

Ungarn

Bulgarien

Sri Lanka

Griechenland

Wer abseits der Hochsaison Urlaub macht, kann aber auch im sonst recht teuren Skandinavien recht günstig Unterkünfte buchen. Wenn Sie in einer Ferienwohnung unterkommen, kaufen Sie die wichtigsten Lebensmittel am besten noch vor der Grenze – so lässt sich zusätzlich Geld im Urlaub sparen.

Mit ein paar Tricks können Sie also schon einiges an Geld sparen und sich eine schöne Auszeit vom Alltag gönnen.