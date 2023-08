Das Wichtigste in Kürze Kleines Budget? Großer Urlaub! Wir zeigen dir die schönsten Urlaubsorte in Deutschland für den kleinen Geldbeutel.

Du musst aufs Budget achten und suchst nach günstigen Reisezielen in Deutschland? Das ist leichter als du denkst. Wir haben 9 Destinationen für dich herausgesucht, wo du mit wenig Geld Urlaub machen kannst.

Schwarzwald: Zwischen Tannen, Bergen und Wiesen

Der Schwarzwald ist als Ferienregion perfekt für deinen Urlaub in Deutschland. Mit insgesamt über 6.900 Quadratkilometern ist er das größte Mittelgebirge in Deutschland. Während im Südschwarzwald die hohen Bergkuppen mit dem Feldberg oder Belchen sich mit Bergwiesen und Seen abwechseln, erlebst du im Nordschwarzwald eher lang gezogene Berge mit dichten Tannenwäldern. Die gesamte Region ist nicht nur abwechslungsreich, sondern bietet vielzählige Möglichkeiten, um in Pensionen, Gästehäusern oder auf naturnahen Campingplätzen günstig Urlaub zu machen.

Ostsee: Weiße Sandstrände und viel Natur

Die Ostseestrände sind oftmals wildromantisch, vor allem außerhalb der Saison. Ganzjährig wirst du dich hier wohlfühlen, wenn du im Urlaub aktiv sein oder auch nur entspannen möchtest. Ideal ist Urlaub an der Ostsee, wenn du einen Hund hast. Dann solltest du auf jeden Fall in der Nebensaison kommen, denn dann kann sich deine Fellnase frei am Meer austoben. Achte aber darauf, wo du deinen Hund frei laufen lässt. Die Gesetze im Urlaubsort sind unterschiedlich.

Die Insel Rügen mit den Kreidefelsen ist ein Highlight, aber auch das Fischland Darß oder Usedom sollten auf deinem Reiseplan stehen. Das Gute daran: Auch wenn gerade mondäne Strandorte ein bisschen teurer sind, findest du an der Ostsee viele Orte und Möglichkeiten, um preisgünstig Urlaub zu machen.

Bodensee – Urlaub am "Schwäbischen Meer"

Im Vierländereck zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein gelegen, bietet dir der Bodensee viele Möglichkeiten, um einen aktiven, entspannten, romantischen oder kulturbetonten Urlaub zu machen. Die Blumeninsel Mainau, die Pfahlbauten von Unteruhldingen oder die Klosterinsel Reichenau sind perfekt für einen Ausflug.

Der Bodensee bietet für Wassersport alles, was du brauchst. Günstigen Urlaub machst du hier am besten abseits der großen Touristenzentren. Mit ein bisschen Geduld findest du eine kleine Pension oder ein Gästehaus zu erschwinglichen Preisen. Falls du deinen Urlaub ganz auf dem Wasser verbringen möchtest, kannst du auch auf einem Hausboot auf dem Wasser übernachten.

Spreewald – wildromantisch durch den Wald paddeln

Der Spreewald unweit von Berlin ist ein UNESCO Biosphärenreservat. Diese einzigartige Naturlandschaft eignet sich perfekt für Kanutouren, für Wandertrips oder zum Radfahren. Allein, zu zweit oder mit den Kindern findest du im Spreewald trotz seiner Beliebtheit immer noch günstige Übernachtungsmöglichkeiten.

Allgäu – ganzjährig eine Reise wert

Das Allgäu verspricht dir Natur pur. Und das Besondere ist: Das Allgäu bietet dir ganzjährig etwas, wenn du aktiv sein möchtest. Wandern, Radfahren, Klettern oder Skifahren. Selbst Segeln oder Surfen ist auf den zahlreichen Seen im Allgäu möglich.

Trotz dieser Vielfalt und der Beliebtheit der Ferienregion ist das Allgäu vor allem im ländlichen Raum immer noch ein heißer Tipp, um für wenig Geld in Deutschland Urlaub zu machen.

Nordsee – das Wattenmeer erleben

Die Nordsee steht vor allem für das UNESCO Weltkulturerbe Wattenmeer. Diese Naturlandschaft ist ideal, um gemeinsam mit Kindern entdeckt zu werden. Wattwanderungen, Buddeln im Schlick, Baden im flachen Wasser, Drachen steigen lassen, all das ist die Nordsee. Da darf natürlich der Strandkorb nicht fehlen.

Schon seit vielen Jahren ist Urlaub an der Nordsee gut geeignet, um mit überschaubarem Budget viel zu erleben.

Harz – Burgen, Schlösser, Wald und mehr

Im ersten Moment wirst du dich fragen: Was soll ich denn im Harz? Ganz einfach: Hier kannst du unzählige Burgen, Schlösser, Klöster oder Kirchen entdecken und dich in der schönsten Natur bewegen, beim Radfahren, Wandern oder Klettern. Das Gute daran: Schon für wenig Geld findest du hier gemütliche Unterkünfte oder gepflegte Campingplätze für einen entspannten Urlaub.

Lüneburger Heide – traumhafte Landschaft zum Entspannen

Ab in die Heide! Mit der Lüneburger Heide erwartet dich eine traumhafte Naturlandschaft, in der du mit deinen Liebsten zur Ruhe finden kannst. Wandern, Radfahren oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Hier ist alles möglich. Ein großes Reisebudget ist nicht erforderlich, denn hier findest du vor allem außerhalb der Saison günstige Übernachtungsmöglichkeiten.

Eifel – erloschene Vulkane, Moore und Maare

Wenn du verwunschene und fast schon mystische Landschaften liebst, sollte dich dein nächster Urlaub in die Eifel führen. Die einstigen Vulkane prägen die Landschaft, mit ihren Vulkanseen, den Mooren dazwischen und viel Wald. Ideales Terrain zum Wandern und Radfahren. Und für wenige Euro findest du romantische Campingplätze und urige Pensionen für dich und deine Lieben.