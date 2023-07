Spartipps mit Angeboten, Coupons & Rabatten: SO gibt es die besten Preise

In den Supermarktregalen auch mal nach unten schauen, auf ebay mit krummen Beträgen bieten und Bücher am besten im Mai kaufen: Alle Schnäppchenjäger und die, die es noch werden wollen, sollten diese Regeln zum günstigen Einkauf kennen.

Sparen im Alltag

Die Schnäppchenjagd beginnt beim täglichen Einkauf im Supermarkt. Achtet bei den Regalen mal auf die unteren Fächer: die so genannte „Bückzone“. Unterhalb der Augenhöhe gibt's die No-Name- und somit günstigeren Produkte. Die teuren Markenprodukte befinden sich -cleverer Weise- meist direkt auf Augenhöhe.

Schnäppchen-Tipp: Refurbished und B-Ware

Wer ordentlich sparen will, sollte nach Produkten Ausschau halten, die mit „B-Ware“ oder „Refurbished“ gekennzeichnet sind. Es handelt sich dabei oft um Ausstellungsstücke oder zurückgegebene Artikel, die teils nicht mehr originalverpackt sind. Aber keine Sorge: Für den Weiterverkauf müssen sie weiterhin funktionsfähig sein. Du bekommst also keine kaputte Ware. Außerdem kann sich ein Blick auf ein Outlet- oder Fabrikverkauf des Anbieters lohnen.

Urlaub: Der Reisetag macht's

Wer beim Urlaub sparen will, sollte sich zunächst die Frage stellen: Wann will ich verreisen? Natürlich sind Urlaube abseits der beliebten Hauptreisezeit, günstiger. Doch das Sparpotenzial schlummert schon in den Reisetagen. Vermeide den Samstag als An- und Abreisetag. Auch bei Zusatzleistungen könnt ihr sparen: Egal ob selbständige Buchung im Internet oder vor Ort bei einem Reiseveranstalter. Es gibt immer gewisse Zusatzversicherungen, die unbedingt empfohlen werden. Das braucht es nicht immer! Man kann also auch gerne mal nein sagen.

Oft unterscheidet sich der Preis je nach Abflugort. Es kann sich also lohnen auf kleinere, weniger zentrale Flughäfen auszuweichen. Bei den meisten Flugtickets gibt es sogenannte Rail&Fly-Angebote. Hier ist das Bahnticket zum Flughafen gleich mit drin. Man spart sich also nicht nur den Fahrtstress mit dem Auto, sondern auch die enormen Kosten im Flughafen-Parkhaus.

Wer sowieso lieber mit der Bahn verreist, sollte sich auch hier die Chance auf ein Schnäppchen nicht entgehen lassen. Mitfahrzentralen im Internet vermitteln Gruppentickets, für die man sich auch einzeln oder in einer Kleingruppe anmelden kann. Gruppenreisen mit der Bahn sind deutlich günstiger. Wer mit der Bahn ins Ausland reist, sollte auch die Angebote der Bahngesellschaften im Ausland checken. Oftmals variiert der Preis für ein und dieselbe Strecke von Land zu Land.

Gewusst wie lässt sich bei der Urlaubsplanung ordentlich sparen. © Getty Images/iStockphoto

Schnäppchen im Internet

Tauschen ist manchmal deutlich günstiger als kaufen. Man kann etwa einen Fernseher gegen ein Fahrrad tauschen oder sogar seinen Wohnraum. Beliebte Tauschportale im deutschsprachigen Raum sind tauschticket.de, netcycler.de oder tauschgarten.de. Immer beliebter werden auch Verschenk-Netzwerke wie Freecycle. Zugegeben, um da fündig zu werden gehört auch eine gewisse Portion Glück dazu. Aber geschenkt ist geschenkt!

Übrigens: Abenteuer Leben gibt dir Tipps, wie du auch abseits von Aktionstagen wie dem "Prime Day" an Online-Shopping Schnäppchen gelangen kannst!

Natürlich führt beim Thema "Sparen im Netz" kaum ein Weg an ebay vorbei. Bei dem Evergreen gibt es allerdings einige Regeln zu beachten, bevor wenn man sich auf die Mission Schnäppchenjagd begibt: Man sollte nicht zu früh mitbieten, da man den Preis sonst selbst in die Höhe treibt. Halte Ausschau nach Produkten mit Tippfehlern oder Artikel, die in der falschen Rubrik gelandet sind. Die Chancen stehen gut, dass diese Artikel weniger geklickt werden. Kaufen Sie Warenpakete, denn viele Bieter sind auf der Suche nach einzelnen Utensilien.

Wer lieber im "echten Leben" , also beim Händler nebenan, shoppen möchte, kann trotzdem vom Internet profitieren. Vergleichsportale wie Verivox, Check24 und Co. helfen dir deinen Wunschartikel zum besten Preis zu finden.

Gutscheine und Coupons

Coca Cola verteilte schon 1887 die ersten Coupons und bis heute sind Gutscheine die beliebteste Waffe der Schnäppchenjäger. Wer bei bestimmten Anbietern einen Newsletter abonniert, hat eine schier unerschöpfliche Quelle an Gutscheinen. Vorsicht bei Aktionsgutscheinen: Oft gibt es angebliche Aktionen mit "unglaublichen" Rabatten bei Produkten, die regulär preisreduziert sind. Besser sind Gutscheine, die eine kostenlose Dienstleistung (wie den Versand) oder einen Preisnachlass auf sämtliche Produkte anbieten.

Nicht nur am Black Friday kannst du Online-Schnäppchen finden. © Adobe Stock/ NaMaKuKi

Der Schnäppchenkalender: 12 Monate sparen