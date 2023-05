Brückentage 2023: Das sind die besten Reisetipps

Urlaubstage verdoppeln: Wer 2023 Feier- und Brückentage clever kombiniert, kann aus 24 freien Tagen 54 machen. Aber was tun mit der gewonnenen Zeit? Egal ob Meer, Berg oder Stadt - In unserer Top 3 ist für jeden Geschmack was dabei.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Gewusst wie kann man 2023 mit Brücken- und Feiertagen die Urlaubstage mehr als verdoppeln !

Wir geben dir drei Reisetipps für den perfekten Kurzurlaub.

Außerdem erfährst du zu jedem Ziel die perfekte Reisezeit .

Beliebt ist auch Traum-Reiseziele in Europa.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das sind die Top 3 Reiseziele für die Brückentage 2023

Anzeige

Anzeige

1. Strandurlaub in Malta

Was gibt es schöneres als sich im Urlaub am Strand zu entspannen und einfach mal nichts zu tun? Aber es muss nicht immer Griechenland, Italien oder Spanien sein. Dank des mediterranen Klimas ist in Malta das ganze Jahr gutes Wetter angesagt. Im Sommer ist die Insel perfekt für einen Strandurlaub wie im Bilderbuch.

Perfekte Reisezeit?

Die Touri-Hochsaison startet üblicherweise im Mai. Wer's also etwas privater mag und die Strände lieber für sich haben will, sollte im Frühling oder Herbst nach Malta kommen.

Der Zwergenstaat im Mittelmeer: Mit gerade mal 316 Quadratkilometern ist Malta kleiner als das Stadtgebiet Bremen.

Internationaler Flughafen: 2,5 Stunden von Frankfurt.

Valletta - die kleinste Hauptstadt Europas: Ein Tagesausflug für alle Kulturfans und die, die es noch werden wollen.

Sandstrände, Palmen und kristallklares Wasser: In Malta gibt's Karibikfeeling mitten in Europa. © Getty Images/iStockphoto

2. Aktivurlaub in Island

Der etwas andere Inselurlaub. Mit entspannten Strandtagen wird's in Island schon deutlich schwieriger. Dafür ist die Insel perfekt für alle, die ihren Urlaub etwas sportlicher gestalten wollen. Egal ob Radtouren, Wanderungen oder Whale-Watching: Die atemberaubende Natur Islands muss man einmal erlebt haben! Und keine Sorge: Entspannung gibt's in Island auch. Ein Bad in einer heißen Thermalquelle ist nach einer langen Wandertour noch viel schöner!

Perfekte Reisezeit?

DIE perfekte Reisezeit gibt es für Island nicht. Es kommt ganz drauf an, was man eben sehen möchte: Von Mai bis September sind die Temperaturen vergleichsweise mild, dafür stehen die Chancen Nordlichter zu sehen in den Wintermonaten besser.

Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt

Dünn besiedelt: Über 60% der Einwohner wohnen in Reykjavik.

Land aus Eis und Feuer: Neben imposanten Gletschern gibt es in Island insgesamt 130 Vulkane (davon 20-30 aktiv). Damit ist Island die weltweit größte Vulkaninsel.

Egal ob Polarlichter, Wasserfälle oder Gletscherlandschaften: In Island kommen alle Naturliebhaber auf ihre Kosten. © Getty Images/iStockphoto

Anzeige

3. Städtetrip nach Lissabon

Es muss nicht immer Entspannung ODER Action sein. Warum nicht einfach beides mit einem Städtetrip verbinden? Lissabon ist vor allem dann das perfekte Reiseziel, wenn es bei uns in Deutschland langsam grau und ungemütlich wird.

Perfekte Reisezeit?

Anfang Oktober kühlen die Temperaturen in der portugiesischen Hauptstadt langsam ab. Perfekte Voraussetzungen um die Stadt zu erkunden. Denn im Sommer ist es dafür meistens viel zu heiß. Weiterer Pluspunkt: Die Touri-Hochsaison ist im Oktober schon vorbei, man muss sich also nicht mehr mit Menschenmassen durch die Straßen schieben.

Immer gutes Wetter: In Lissabon sinkt die Temperatur nur selten unter 10 Grad.

Das europäische San Francisco? Nicht nur die berühmten gelben Straßenbahnen und die vielen steilen Straßen erinnern an die kalifornische Großstadt. Auch die Brücke "Ponte 25 de Abril" könnte man auf den ersten Blick mit der Golden Gate Bridge verwechseln.

Ein Städtetrip nach Lissabon: Der perfekte Kurzurlaub für die Brückentage. © Getty Images/iStockphoto

FAQ