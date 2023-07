Das Wichtigste in Kürze Morgens ist Fleisch günstiger und abends Obst, Gemüse und Backwaren .

Aufsteller im Supermarkt sind meistens keine Angebote und oftmals eher teurer als im normalen Sortiment.

Der Einkaufswagen besitzt ein leichtes Gefälle und animiert und zum übermäßigen Einkaufen.

Wer die Tricks der Supermärke durchschaut, kann ordentlich Geld sparen.

Der Wocheneinkauf kann gerne mal ein großes Loch in den Geldbeutel reißen. Oft wissen die Kunden gar nicht, wie die Händler mit Maschen und Tricks versuchen, den Umsatz noch mehr in die Höhe zu treiben. Unser Schnäppchen-Experte Sven Lucka zeigt, wo an welchen Stellen Verbraucher bares Geld beim Einkaufen sparen können und warnt vor den aktuellen Preisfallen im Supermarkt. Mit diesen Spartipps kann der Einkaufspreis um bis zu 70 % reduziert werden.

Raffinierte Tipps der Supermarktbetreiber

Die Inflation treibt die Preise hoch, aber gibt es vielleicht noch weitere Aspekte, die Preise im Supermarkt ansteigen lassen? Gibt es Spar-Tipps für den Einkauf im Supermarkt? Ja, sagt Einkaufsexperte Sven Lucka. So gibt es bestimmte Uhrzeiten, zu denen es vermehrt Angebote gibt, versteckte Codes, an denen man auch solche Angebote erkennt, die nicht offensiv beworben werden. Und auf der anderen Seite auch vermeintliche Angebote, die eigentlich keine sind. Wer diese Tricks durchschaut, kann noch kräftig sparen.

1. Die Uhrzeit bestimmt die Preise

Preise ändern sich bei Lebensmitteln ständig und das wurde uns spätestens seit dem Anstieg der Öl-Preise bewusst. Aber auch die Preise für Fleisch- und Wurstartikel sind zuletzt um einiges gestiegen. Der Spar-Experte Sven Lucka erklärt, dass sich das Einkaufen von Fleisch im Supermarkt vor allem morgens lohnt. Morgens werden sämtliche Artikel in der Fleisch- und Wurstauslage mit Rabatten ausgelegt. Der Grund hierfür ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, welches bei Fleisch meistens nur bei etwa 2 Tagen liegt. Die Lebensmittel sollen nach dem Befüllen der Regale möglichst schnell abverkauft werden. Wer beim Einkaufen von Obst, Gemüse und Backwaren sparen möchte, sollte hingegen eher abends losziehen. Hier können bis 12% des Preises im Gegensatz zum Morgen eingespart werden, weil die Lebensmittel nicht im Müll landen sollen.

2. Auf versteckte Codes achten

Im Supermarkt steht auf den Preistafeln der Lebensmittel meistens nicht allein der Preis, sondern weitere interessante Zeichen, die uns noch mehr Informationen zu den Produkten liefern. Das "R" steht beispielsweise für "Restware" und könnte günstiger sein, ohne, dass der Händler das klar auszeichnet. Das "A" steht für "Angebot" und zeigt an, dass ein Produkt derzeit günstiger angeboten wird, obwohl der Supermarkt das nicht klar kommuniziert. Meistens möchte der Händler dadurch Werbekosten sparen, jedoch können Kunden durch die versteckten Codes von allein auf die Angebote aufmerksam werden.

3. Vorsicht vor Aufstellern im Supermarkt

Beim Einkaufen wird man meistens nur durch spezielle Aufsteller oder "Stopper" auf neue Artikel oder Produkte im Angebot aufmerksam. Doch sind diese ausgewiesenen Angebote wirklich so viel günstiger als sonst? Coupon-König Sven Lucka weiß, dass diese Aufsteller meistens nur Marketingmaßnahmen sind, um Kunden zu locken. Oft sind die Aufsteller-Produkte sogar teurer als im normalen Sortiment, weil es sich um Neuware oder Sondereditionen handelt. Daher lohnt sich ein Preisvergleich hier besonders. Aufsteller mit roten Preisschildern können hingegen auch auf reduzierte Preise und Sonderangebote hinweisen.

4. Die Regalanordnung im Supermarkt

Meistens ist jeder Supermarkt vom Eingang bis zur Kasse ähnlich aufgebaut und das ist kein Zufall. Der Aufbau verläuft gegen den Uhrzeigersinn, damit sich das Tempo beim Einkaufen verlangsamt und wir mehr Zeit haben uns sämtliche Produkte anzusehen. Außerdem hat man festgestellt, dass man im Supermarkt dazu neigt, sich in den Gängen eher auf die Regale auf der rechten Seite zu konzentrieren. Wer sparen möchte, findet die günstigeren Produkte also eher in den linken Regalen. Außerdem stehen die teuren Markenprodukte meistens auf Augenhöhe und die günstigen Eigenmarken befinden sich entweder ganz unten oder in der obersten Ablage im Regal.

5. Die spezielle Form des Einkaufswagens

Hast du dir schon Mal Gedanken über den Einkaufswagen im Supermarkt gemacht? Falls nicht, ist dir bestimmt noch nicht das leichte Gefälle im Einkaufwagen aufgefallen. Auch dieser Trick wurde bewusst von den Händlern eingeführt, denn er sorgt dafür, dass die Ware im Einkaufswagen eher nach vorne zum Griff rutscht. Dadurch verschwinden die Produkte aus dem Sichtfeld und man kauft automatisch mehr ein. Spar-Profi Sven Lucka weiß, wie du dich vor diesem Trick schützen kann: Einfach eine Tasche in den vorderen Bereich legen, damit die Produkte im Sichtfeld bleiben. Noch eine Möglichkeit wäre es direkt zu einem Einkaufskorb zu greifen, um den Überblick auf den Einkauf zu bewahren.

Ebay, Preisvergleich, Gutscheine: Beim Online-Einkauf sparen

Heutzutage kannst du natürlich vor allem online Schnäppchen finden. Nicht nur ebay ist dabei eine gute Möglichkeit, um gute Produkte zum Schnäppchenpreis zu ergattern. Wer hier sparen will, sollte folgendes beachten: Nicht zu früh mitbieten, da du den Preis sonst selbst in die Höhe treibst. Halte Ausschau nach Produkten mit Tippfehlern oder Artikel, die in der falschen Rubrik gelandet sind. Die Chancen stehen gut, dass diese Artikel weniger geklickt werden. Kaufen Sie Warenpakete, denn viele Bieter sind auf der Suche nach einzelnen Utensilien.

Vergleichsportale

Wer lieber im "echten Leben" , also beim Händler nebenan, shoppen möchte, kann trotzdem vom Internet profitieren. Vergleichsportale wie Verivox, Check24 und Co. helfen dir deinen Wunschartikel zum besten Preis zu finden. Doch auch hier musst du aufpassen: Oftmals landen solche Angebote ganz oben im Suchergebnis, für die eine Provision gezahlt würde. Erst ein Blick ins Kleingedruckte, beziehungsweise in die Fußnoten zeigt, ob es auch wirklich ein gutes Angebot ist.

Gutscheine oder Coupons nutzen

Gutscheine sind bei Schnäppchenjägern beliebt. Wer bei bestimmten Anbietern einen Newsletter abonniert, hat eine schier unerschöpfliche Quelle an Gutscheinen. Doch Vorsicht bei Aktionsgutscheinen: Oft gibt es angebliche Aktionen mit "unglaublichen" Rabatten bei Produkten, die regulär preisreduziert sind. Besser sind Gutscheine, die eine kostenlose Dienstleistung (wie den Versand) oder einen Preisnachlass auf sämtliche Produkte anbieten.

Schnäppchenkalender: Gezielt auf Angebote achten

Das ganze Jahr über gibt es vor allem online unterschiedliche Angebote, wie zum Beispiel zum Black Friday. Abenteuer Leben gibt dir Tipps, wie du auch abseits von Aktionstagen wie dem "Prime Day" an Online-Shopping Schnäppchen gelangen kannst! Aber auch das ganze Jahr über lassen sich Schnäppchen erzielen. Hier einmal eine grobe Einteilung der Angebote über das ganze Jahr.