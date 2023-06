Das Wichtigste in Kürze Eine internationale Jury kürte Axel Schmitt zum " World Baker of the Year 2022 ", also zum weltbesten Bäcker. Er backt mit Tradition und gilt zugleich als Revoluzzer der Branche.

Bei "Abenteuer Leben täglich" siehst du den fränkischen Bäckermeister, Brot-Sommelier, Autor und Key-Note-Speaker in dem Format: Backen in geil .

Backen für Wacken: Axel Schmitt ist bekannt als der offizielle Wacken-Bäcker . Mit dem Chef des Open-Air-Festivals backte er schon Brötchen auf dem Grill.

Im Interview erzählt Axel, wie er seine Leidenschaft für Musik und Backen vereint und wie er in der elterlichen Backstube aufgewachsen ist.

Seine derzeitigen Lieblings-Rezepte: Brot-Salat, Knäckebrot aus dem Waffeleisen und die einfachsten Brötchen der Welt. Auf dieser Seite findest du die Rezept-Clips.

Backen - das geht auch in geil: Bäckermeister und Musiker Axel Schmitt zeigt, welche Brötchen jeder Laie in zehn Minuten backen kann. Und er verrät das Lieblings-Rezept seiner derzeitigen Brot-Diät. Ja, richtig. Auch mit Brot kann man abnehmen, meint der Sommelier. Axel Schmitt macht eben alles etwas anders. Trotzdem liebt er Tradition: Er führt in vierter Generation die familiäre Backstube. Seine Liebe zu Metal-Musik und Mehl hat er verbunden - und wurde dadurch berühmt. Mehr im Interview!

Schnell mal Brötchen backen mit dem 5-Zutaten-Rezept

Sonntags hast du Lust auf Brötchen - aber es sind keine da? Oder unangekündigter Besuch steht spontan vor der Tür zum Frühstück? Keine Panik. Axel Schmitt hat ein einfaches Rezept für Brötchen. Kein Wunder, dass es viral ging. Du brauchst nur zehn Minuten Zeit und fünf Zutaten - mit Geling-Garantie:

Weizenmehl 550

Wasser

Hefe

Salz

Zucker (wahlweise)

Hier findest du alles zur Zubereitung der Blitz-Brötchen Rezept 10-Minuten-Brötchen Die 10 Minuten Brötchen mit nur 5 Zutaten. Rezept und Anleitung.

10:44 Uhr

Axels Lieblings-Rezept - das immer gelingt

Probiere doch mal Knäckebrot aus dem Waffeleisen. Ja, richtig gehört. Das Rezept von Axel Schmitt mit Joghurt und Körnern verblüfft mit ungewöhnlicher Zubereitung - ist aber kinderleicht. Außerdem brauchst du dafür nicht einmal einen Backofen. Das spart sogar Energie. "Hätte ich dieses Rezept bloß schon zu meinen WG-Zeiten gekannt. Dann hätte ich nicht so oft zum schnöden Toast gegriffen", erzählt der Bäckermeister.

Knäckebrot aus dem Waffeleisen: Rezept und Zubereitung Rezept Axel zeigt hier sein Knäckebrot-Rezept und backt im Clip vor Traditionelle skandinavische Brotscheiben

13:55 Uhr

Brotsalat: Für Reste-Verwertung und das Leibgericht von Axels Brot-Diät

Abnehmen mit Brot - das geht doch nicht, oder doch? Klar, meint Brotsommelier Axel Schmitt und tritt persönlich den Beweis an. Er macht eine Brot-Diät. Fünf Kilo sind schon runter. Und für Axel ist klar: Diät, das geht auch in lecker. Die komplexen Kohlenhydrate im Brot sättigen und der Bäckermeister isst den Brotsalat auch gerne zum Abendessen.

Brotsalat ist auch super, um altes Brot aufzubrauchen und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Axel Schmitt im Interview: "Ich war schon immer schwer verliebt in Teig"

Wir rufen Axel Schmitt in der Backstube an - und landen kurz in der Warteschleife. Kein Problem, die Backwaren haben Vorrang. Soll ja nichts verbrennen. Und Wartenden wird auch nicht langweilig: Aus dem Telefon schallt eine rockige Version von "Backe, backe Kuchen - der Bäcker hat gerufen". Sofort wird klar: Schnelle Beats und Brötchen - dafür schlägt das Herz des weltbesten Bäckers. Und darüber erzählt er uns jetzt mehr:

Du sagst, Backen sei das neue Kochen. Mit einfachen und leckeren Rezepten lockst du auch absolute Nicht-Bäcker vor den Ofen. Wie hast du denn mit Backen angefangen?

Meine Kinderstube habe ich zwischen Mehl und Teig verbracht. Ich bin in eine traditionelle Bäckerei hineingeboren, die ich nun in vierter Generation führe: Mein Vater war früher den ganzen Tag in der Backstube, meine Mutter verkaufte die Backwaren im Laden – und über der Bäckerei war unsere Wohnung. Wenn ich meine Eltern sehen wollte, bin ich also in die Bäckerei gegangen. Mir war schon immer klar: Ich will Bäcker sein. Unsere Familie hatte zwar wenig Kohle, aber wir waren glücklich. Meine Back-Fähigkeiten habe ich über die Jahre wie nebenbei mitbekommen. Wie sich guter Teig anfühlen muss, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen

Ein Familienbetrieb heißt ja auch Arbeit rund um die Uhr. Blieb da überhaupt Zeit für Urlaub?

Meinen ersten Urlaub erlebte ich im Alter von fünf Jahren. Wir fuhren mit dem Auto nach Italien. Das war toll – aber ich hatte so viel Heimweh nach Teig, dass wir die Reise eher abbrechen mussten. Ich habe nur noch geweint. Ich war eben schwer verliebt in Teig. Original italienische Pastagerichte müssen Sie dennoch probieren.

Den ersten Urlaub mit mir mussten meine Eltern vorzeitig abbrechen - ich hatte zu starkes Heimweh nach Teig" Axel Schmitt

Heute bist du als Bäcker bekannt – aber auch für deine Liebe zur Metal-Musik. Wie kamen denn diese beiden Leidenschaften zusammen?

Meine Eltern förderten schon früh meine Musikalität. Ich durfte alle möglichen Instrumente lernen – von Klavier bis Trompete. Aber eigentlich wollte ich immer Schlagzeuger werden. Das haben meine Eltern dann zähneknirschend akzeptiert. Im Keller unter der Backstube hatte ich meinen Proberaum. Meine Jugend habe ich mit Schlagzeugüben und backen verbracht.

Hast du auch in Bands gespielt?

Als bayerischer Bub war es natürlich auch klar, dass ich in die Blaskapelle im Ort ging. Da waren Alt und Jung zusammen. Und ich habe fürs Leben gelernt: zum Beispiel, wie man ein Bier richtig trinkt. Das war eine lässige Zeit. Vor und während meiner Bäckerlehre, habe ich in Bands ausgeholfen und auf Oktoberfesten gespielt. Mit der Musik habe ich mein Taschengeld verdient und mein Lehrgeld aufgebessert. Oft bin ich dann direkt von der Bühne in die Backstube gegangen. Bei der Bundeswehr habe ich Musik im Heeresmusikkorps gespielt. Auch heute tingele ich noch mit Bands herum.

Du bist ja auch Brotsommelier. Und hast während dieser Ausbildung Teig mit den Beats von AC/DC und anderen Bands beschallt. Wie kamst du denn auf so eine Idee?

Ich musste eine Projektarbeit mit 60 Seiten an neuem Wissen über Brot schreiben. Da dachte ich: Bei so viel Zeitinvestment muss ich auch für das Thema brennen. Also untersuchte ich, wie Schallwellen einen Teig verändern können. Ich zog das professionell auf: In der Backstube richtete ich ein richtiges Forschungslabor ein und zog Institute und Hochschulen zu Rate. Dann beschallte ich den Teig mit 90 Dezibel – das ist so laut wie ein Presslufthammer. Über mehrere Wochen verglich ich dann verschiedene Lieder und Frequenzen. Das Ergebnis lautete: Die Frequenz macht den Unterschied, nicht die Musik. Für Säure im Brot ist etwa Mozart super. Mit AC/DC und Motörhead runde ich den Geschmack ab.

Backen für Wacken: Axel Schmitt backt und rockt beim Festival. © Axel Schmitt

Ein Bäcker, der beschalltes Brot verkauft. Qualifizierte dich das auch für den Job als offizieller Wacken-Bäcker?

Über die Teigbeschallung wurde ich quasi über Nacht bekannt. Nach einer Pressemeldung erschienen rund 300 Artikel über mich und das Fernsehen stand vor der Tür. Die Leute wollten meine Story hören und ich sprach auf einem Kongress. Dort war auch der Wacken-Chef als Speaker geladen. Er sah in meiner Geschichte vom kleinen Dorf-Bäcker zum bekannten Brotbeschaller eine Parallele zu seinem Festival, das auch klein angefangen hatte. Wir unterhielten uns und er lud mich mit meiner Metal-Band ein. Wir drehten dann einen Clip, wie man aus Chips, Flips und Bier ein geiles Brot auf dem Grill backt. So wurde ich zum offiziellen Wacken-Bäcker.

Steckbrief Axel Schmitt

Weltbäcker Axel Schmitt © Axel Schmitt