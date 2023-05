Kugelschreiber-Regel : Dichte alle Ritzen und Spalten ab an der Hauswand und an Fenstern und Türen ab, die dicker sind als ein Kugelschreiber oder dein kleiner Finger - da quetscht sich die Maus hindurch. Die Tiere können sich kleiner machen als du denkst.

Essens-Vorräte verschließe n : Offene Nahrungsmittel wie Getreide locken Nager an. Lagere Vorräte am besten in luftdicht verschlossenen Behältern aus Glas oder Metall. Da kann sich auch keine Maus durchbeißen.

Tierfutter : Lass den Futternapf von Miezi und Wauzi nicht zu lange gefüllt offen stehen. Das lockt Mäuse an. Verwahre angebrochenes Trockenfutter in festen Behältern und nicht im Sack.

