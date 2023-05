Garten im Frühling: Checkliste für die anstehenden Aufgaben

Bei den ersten Sonnenstrahlen bietet es sich an, die Sitzmöbel und den Tisch vom groben Winterdreck zu befreien. Hierfür bieten sich haushaltsübliche Reinigungsmittel an. Bei Roststellen kannst du vorsichtig mit einer Mischung aus Zitronensäure, Backpulver und Essigessenz (Achtung, es schäumt!) versuchen, die lästigen Flecken zu entfernen. Aber Vorsicht: Lieber erst an unauffälligen Stellen testen.