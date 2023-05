Sondermüll entsorgen: So geben sie umweltschädigende Abfälle ab

Schädigung der Umwelt

Viele Sondermüllprodukte enthalten giftige Chemikalien, die bei unsachgemäßer Entsorgung in die Umwelt gelangen. Wenn diese Chemikalien in den Boden, das Wasser oder die Luft eindringen, richten sie dort langfristige Schäden an, indem sie Pflanzen und Tiere verletzen oder die Qualität von Luft und Wasser beeinträchtigen.