So können Sie sicher und unfallfrei in Fliesen bohren

Das Wichtigste in Kürze In der Regel sollten Sie im ersten Schritt versuchen Löcher nicht direkt in die Fliese, sondern in die umliegenden Fugen zu bohren. Sonst ist die Gefahr für Risse oder Brüche auch bei der besten Methode groß. Bei gewissen Projekt ist das Bohren in die Fliese aber unumgänglich.

Im Baumarkt finden Sie verschiedene Fliesenbohrer. Achten Sie beim Kauf auf die sogenannte "Ritzhärte" Ihrer Fliesen und passen Sie den Bohrer dementsprechend an.

Sie wollen im Bad oder in der Küche ein Regal anbringen und müssen dazu in die Fliesen bohren? Mit der falschen Methode kann es schnell passieren, dass die Fliese bricht. Lesen Sie in diesem Ratgeber, was Sie tun können, um diese heikle Situation unfallfrei zu lösen. Außerdem finden Sie Tipps und Tricks, wie Sie Fehler beim Bohren durch Fliesen vermeiden können.

Löcher in Fliesen bohren: Manchmal ist es unvermeidbar

Sofern es sich irgendwie verhindern lässt, sollten Sie Abstand davon nehmen, ein Loch in Ihre Fliesen zu bohren. Denn auch mit der besten Methode kann es immer passieren, dass die Fliese reißt. Wenn Sie dann nicht noch ein paar Ersatzfliesen auf Lager haben, ist guter Rat teuer. Außerdem ist das Loch in der Fliese unwiederbringlich und kann gerade in Mietwohnungen zu Schadenersatzansprüchen durch den Vermieter führen.

Eine Grundregel lautet: Dort, wo es möglich ist, sollten Sie am besten nur Löcher in Fugen bohren.

Allerdings ist es manchmal unumgänglich, mitten in die Fliese ein Loch zu bohren. Schließlich wollen auch Waschbecken angebracht, Hängeschränke oder Spiegel im Bad installiert werden, die leider nicht immer so bemessen sind, dass die Abstände der Fugen mit dem Abständen der erforderlichen Schrauben zusammenfallen.

Finden Sie den passenden Bohrer für Fliesen

Es gibt im Baumarkt spezielle Fliesenbohrer zu kaufen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Dabei gibt es verschiedene Modelle, die Sie passend zur Art der Fliese auswählen sollten, die Sie durchbohren wollen. Ein Anhaltspunkt ist dabei die Ritzhärte der Materialien. Bis einschließlich Ritzhärte 3 reichen Fliesen- und Glasbohrer aus. Wenn Sie durch Materialien mit einem höheren Härtegrad bohren wollen, dann verwenden Sie am besten einen wassergekühlten Diamantbohrer.

Finden Sie hier eine Orientierung, welcher Bohrer für welche Fliesen geeignet ist:

Für weiche oder mittelharte Keramikfliesen können Sie einen Hartmetall- oder Diamant-Fliesenbohrer verwenden. Achten Sie darauf, mit niedriger Geschwindigkeit zu bohren.

Porzellanfliesen sind härter als Keramikfliesen. Verwenden Sie daher einen speziellen Diamant-Fliesenbohrer, der für harte Materialien ausgelegt ist.

Wenn Sie durch Glasfliesen bohren wollen, benötigen Sie ebenfalls einen speziellen Diamant- oder Keramikbohrer, der scharf und präzise schneiden kann, ohne das Glas zu brechen. Bohren Sie langsam und mit geringem Druck, um das Glas nicht zu beschädigen.

Natursteinfliesen: Je nach Härte des Natursteins können Sie Diamant- oder Hartmetall-Fliesenbohrer nutzen. Einige weichere Natursteine lassen sich auch gut mit Standard-Steinbohrern bearbeiten.

In Marmorfliesen sollten Sie nur mit einem speziellen Diamant-Fliesenbohrer ein Loch bohren, wenn diese ausdrücklich für die Bearbeitung von Marmor ausgelegt sind.

Um Löcher in Terrakottafliesen zu bohren, können Sie einen Standard-Steinbohrer ansetzen.

Tipp: Im Baumarkt gibt es Fliesenbohrer-Sets zu kaufen, die für die jeweilige Fliesenart ausgelegt sind. Sie können die Bohrer einfach passend zu Ihrer Bohrmaschine in verschiedenen Größen kaufen. Ein einfaches Set bekommen Sie schon für unter 20 Euro.

Fliesen richtig bohren: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung

Haben Sie den richtigen Bohrer für Ihr Projekt ausgewählt, dann kann es jetzt losgehen. Orientieren Sie sich an der folgenden Anleitung, damit Sie sich am Ende über ein perfektes Ergebnis freuen können.

Sicherheitsvorkehrungen

Zu den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gehört es, eine Zu den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gehört es, eine Schutzausrüstung anzulegen. Diese sollte mindestens aus einer Schutzbrille und Handschuhen bestehen, damit es nicht zu Verletzungen durch kleine Splitter kommt, die von der Fliese abplatzen. Prüfen Sie außerdem unbedingt, ob hinter der Fliese Strom- oder Wasserleitungen verlaufen. Bohrloch markieren

Markieren Sie die Stelle auf der Fliese, an der Sie ein Loch bohren wollen mit einem Klebeband. Dadurch wird auch die Gefahr reduziert, dass die Fliese reißt. Platzieren Sie das Bohrloch nicht zu nah am Fliesenrand – die Fliese kann sonst sehr schnell reißen. Fliesen anbohren

Nun bohren Sie ein kleines Startloch in die Fliese, in das Sie den Bohrer positionieren. Dadurch wird ein Abrutschen der Nun bohren Sie ein kleines Startloch in die Fliese, in das Sie den Bohrer positionieren. Dadurch wird ein Abrutschen der Bohrmaschine verhindert. Achten Sie darauf, die Schlagfunktion der Bohrmaschine – falls vorhanden – auszustellen. Kühlung

Die Bohrmaschine wird sehr schnell heiß, wenn Sie damit in Fliesen bohren. Stellen Sie sich daher eine Schale mit kaltem Wasser bereit, um den Bohrer zwischendurch abzukühlen und eine Überhitzung zu verhindern. Geschwindigkeit und Druck

Bohren Sie mit niedriger Geschwindigkeit und geringem Druck, um die Fliese nicht zu beschädigen. Drücken Sie nicht zu fest und lassen Sie stattdessen den Bohrer die Hauptarbeit leisten. Halten Sie den Bohrer in einem 90-Grad-Winkel zur Fliese, um ein sauberes Loch zu bohren. Abschluss

Sobald das Loch gebohrt ist, lassen Sie den Bohrer stehen, bevor Sie die Maschine abschalten. Dadurch verhindern Sie ein Verkanten des Bohrers im Loch. Entfernen Sie danach mit einem Pinsel sorgfältig den Bohrstaub aus dem Loch.

Löcher in Fliesen bohren: Tipps und Tricks

Damit Sie ein sauberes Loch in die Fliese bohren, finden Sie hier weitere Tricks für ein perfektes Endergebnis.

Klebeband

Kleben Sie ein Stück Kreppband oder Malerband auf die Stelle, an der Sie bohren möchten. Dies hilft, das Abrutschen des Bohrers zu verhindern und schützt die Fliese.

Kreuzritzung

Zeichnen Sie ein Kreuz auf die Stelle, an der Sie bohren möchten. Dadurch wird verhindert, dass der Bohrer verrutscht und das Loch sauber und zentriert bleibt.

Langsames Anlaufen

Beginnen Sie das Bohren mit sehr niedriger Geschwindigkeit, um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern.

Dünnere Fliesen zuerst bohren

Wenn Sie durch mehrere Fliesenschichten bohren müssen, bohren Sie zuerst in die dünnere Schicht. Dadurch reduzieren Sie das Risiko von Rissen in der oberen Schicht.

Leichter Druck

Drücken Sie den Bohrer sanft gegen die Fliese, während Sie bohren. Übermäßiger Druck führt schneller zu Beschädigungen.

Stetige Bewegung

Führen Sie den Bohrer stetig und gleichmäßig in die Fliese. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.

Wasser oder Kühlmittel verwenden

Besprühen Sie die Fliese mit Wasser oder verwenden Sie ein spezielles Kühlmittel, um den Bohrer zu kühlen und die Hitzeentwicklung zu reduzieren.

Rückwärts bohren

Wenn Sie kurz vor dem Durchbruch der Fliese sind, drehen Sie den Bohrer kurzzeitig rückwärts.

Geringe Bohrgeschwindigkeit

Bohren Sie mit niedriger Geschwindigkeit, um die Kontrolle über den Bohrer zu behalten.

Geeignete Unterlage verwenden

Legen Sie eine weiche Unterlage unter die Fliese, um Vibrationen zu reduzieren und Bruch zu verhindern.

Bohrstaub entfernen

Entfernen Sie regelmäßig den angesammelten Bohrstaub, um eine klare Sicht auf die Bohrstelle zu behalten.

Mehrere Bohrer-Größen verwenden

Wenn Sie ein großes Loch bohren müssen, beginnen Sie mit einem kleineren Bohrer und arbeiten Sie sich dann zu größeren Bohrer-Größen vor.

Bohrfehler passiert? So können Sie ihn korrigieren

Auch mit der besten Vorbereitung und größter Vorsicht reagiert jede Fliese anders auf das Bohren. Hat die Fliese einen Riss bekommen oder ist das Bohrloch ausgebrochen? Dann muss nicht immer gleich die ganze Fliese ausgetauscht werden. Es gibt im Baumarkt Spezialspachtel, mit dem sich die Fliesen reparieren lassen. Dieser wird einfach mit einem Spachtel auf den Riss aufgetragen – die überstehende Spachtelmasse ziehen Sie einfach ab und glätten die Fläche anschließend mit Schleifpapier. Sie können auch einen kleinen Klebepatch aus demselben Fliesenmaterial oder einem farblich passenden Epoxidharzkleber ausschneiden und über den Bohrfehler kleben.