Raspel für Heimwerker: Modelle und Anwendungsbereiche

Mussten Sie schon einmal Material aus einem Stück Holz abtragen oder eine Kunststoffplatte bearbeiten? Dann hatten Sie mit Sicherheit schon einmal eine Raspel in der Hand. Diese kleinen Werkzeuge gehören zum Standard-Equipment jeder gut sortierten Werkstatt. Was Sie damit anfangen können und wie Sie eine Raspel richtig benutzen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Was sind Raspeln und wie funktionieren sie?

Raspeln sind typische Werkzeuge, die jeder Handwerker immer griffbereit haben sollte. Sie werden hauptsächlich zum Abtragen und Formen von Materialien verwendet und bestehen aus einem langen Metallstab mit einer Reihe von scharfen Zähnen. Diese sind entlang einer oder mehrerer Seiten in einer bestimmten Musterung angeordnet, um entsprechend viel Material abzutragen und eine grobe Oberfläche zu erzeugen.

So benutzen Sie die Raspel richtig

Die Benutzung der Raspel ist im Grunde genommen einfach und intuitiv. Sie bewegen das Werkzeug über das zu bearbeitende Material – am besten mit einem leichten Druck. Dadurch werden die Zähne in das Material gedrückt und hobeln es sprichwörtlich ab. Die scharfen Zähne schneiden oder reißen dabei kleine Partikel vom Material ab, während die Raspel über die Oberfläche gleitet. Durch das wiederholte Hin- und Herbewegen und das Drehen der Raspel können Sie das Material kontrolliert abtragen und in die gewünschte Form bringen.

An welchen Materialien kann eine Raspel angewendet werden?

Raspeln sind besonders gut für die Bearbeitung von Holz geeignet. Sie können Holz abtragen, es formen, Ecken abrunden, Unebenheiten glätten und feine Details aus einem Holzstück herausarbeiten. Auch Kunststoff lässt sich bis zu einer gewissen Grenze mit einer Raspel bearbeiten.

Raspeln eignen sich auch für die Bearbeitung von weichem Metall wie Aluminium oder Kupfer oder zum Anpassen von Metallteilen. Auch auf Gips oder Gipsplatten können Sie mit einer Raspel unerwünschte Unebenheiten entfernen.

Was ist der Unterschied zwischen Raspeln und Feilen?

Kurz gesagt: Raspeln leisten die grobe Vorarbeit, Feilen sind für den Feinschliff verantwortlich. Raspeln haben grobe und scharfe Zähne, mit denen sich in einem Bearbeitungsschritt sehr viel Material abtragen lässt. Feilen hingegen besitzen wesentlich feinere und kleinere Zähne, die regelmäßiger und enger angeordnet sind, um präziser arbeiten zu können.

Demnach unterscheiden sich Raspeln und Feilen auch wesentlich in ihren Anwendungsbereichen. Raspeln sind dann nützlich, wenn viel Material abgetragen werden muss, große Flächen geformt oder Graten entfernt werden müssen. Feilen hingegen werden eher für feinere Arbeiten verwendet, bei denen eine hohe Präzision und ein glatterer Abtrag wichtig sind. Sie eignen sich gut für das Glätten von Oberflächen, das Anpassen von Teilen oder das Entgraten von Kanten.

Was gibt die Hiebzahl bei einer Raspel an

Die Hiebzahl bei einer Raspel bezieht sich auf die Anzahl der Zähne pro Zoll (oder der Zähne pro Zentimeter) entlang der Länge der Raspelfläche. Sie können anhand dieser Angabe ablesen, wie dicht die Zähne auf der Raspel angeordnet sind.

Eine Raspel mit einer höheren Hiebzahl hat mehr Zähne pro Zoll/ Zentimeter und erzeugt somit eine feinere Oberfläche beim Abtragen von Material. Eine Raspel mit einer niedrigeren Hiebzahl hat entsprechend weniger Zähne entlang der Fläche und entfernt daher mehr Material auf einmal. Sie eignet sich für gröbere Arbeiten, bei denen ein schnellerer Materialabtrag erforderlich ist und hinterlässt eine etwas rauere Oberfläche.

Für welche Projekte werden Raspeln benötigt?

Es gibt eine Vielzahl denkbarer Arbeiten und Projekte, für die Sie eine Raspel benötigen. Raspeln sind besonders nützlich für Projekte wie das Schnitzen von Holzfiguren, das Herstellen von Möbeln, das Anpassen von Holzteilen oder das Entfernen von Graten nach dem Sägen oder Fräsen von Holz. Auch wenn Sie beispielsweise alte Möbelstücke restaurieren wollen, Unebenheiten entfernen und Beschädigungen beseitigen wollen, leisten Raspeln eine gute Vorarbeit.

Da sich Raspeln auch auf Kunststoffteilen anwenden lassen, können Sie die Werkzeuge beispielsweise für die Anpassung von Kunststoffgehäusen nutzen. Sie können damit auch Kunststoffplatten an die gewünschte Form anpassen.

Welche Raspeln gibt es fĂĽr Heimwerker?

Für Heimwerker gibt es in den meisten Baumärkten eine Vielzahl von Raspeln zu kaufen, die Sie für Ihren jeweiligen Anwendungsbereich auswählen können.

Das sind die gängigsten Raspeln für Heimwerker:

Flachraspel

Diese Raspel besitzt, wie der Name vermuten lässt, eine flache Oberfläche und wird gerne zum Entfernen von Material von großen Flächen verwendet. Sie eignet sich gut für grobes Arbeiten an Holz, Kunststoff oder weichem Metall.

Halbrundraspel

Die Halbrundraspel hat eine konkave halbrunde Form. Sie kommt vor allem für Arbeiten an konkaven oder konvexen Oberflächen zur Anwendung und eignet sich zum Beispiel zum Formen von Holzrundungen oder zum Entgraten von Rohren.

Feilenraspel

Diese Art von Raspel ähnelt einer Feile und hat besonders kleine Zähne. Sie wird hauptsächlich für feinere Arbeiten verwendet, wie das Glätten von Holzkanten oder das Entfernen von Grat an Metallteilen.

SchlĂĽsselfeilenraspel

Wenn Sie sehr präzise Arbeiten an Werkstücken erledigen müssen, dann kommt die Schlüsselfeilenraspel zur Anwendung. Sie hat eine rechteckige Form mit abgerundeten Kanten und ähnelt einem Schlüssel. Durch ihre besondere Form kann sie auch schwer zugänglichen Stellen gut erreichen.

Nadelfeilenraspel

Diese Raspel besteht aus einer Reihe von feinen, nadelförmigen Feilen und wird hauptsächlich für sehr präzise Arbeiten verwendet, beispielsweise zum Bearbeiten von Schmuck oder zur Feinarbeit an Modellbauteilen.

Was kosten Raspeln?

Einzelne Raspeln sind in der Regel zu einem relativ niedrigen Preis erhältlich. Einfache Modelle für den Heimwerkerbereich können Sie bereits ab 5 bis 10 Euro kaufen. Je nach Qualität und Größe können die Preise jedoch bis zu 30 Euro oder mehr für hochwertige Raspeln mit speziellen Merkmalen oder Materialien reichen.

Für die Ausstattung Ihrer Werkstatt lohnen sich auch Raspel- oder Werkzeug-Sets, die verschiedene Raspeln mit unterschiedlichen Formen, Größen und Zahnungen enthalten. Günstige Sets können ab etwa 20 Euro erhältlich sein, während hochwertige Sets mit einer größeren Anzahl an Raspeln und einer besseren Verarbeitung 50 Euro oder mehr kosten können.