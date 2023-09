Kratzer aus Glas entfernen: So glänzt die Scheibe wieder wie neu

Das Wichtigste in Kürze Darum ist Glas so anfällig für Schäden

Lassen sich Kratzer aus Glas rauspolieren ?

Diese Tricks und Hausmittel helfen

Was taugen Reparaturkits aus dem Baumarkt?

Tipps, wie Sie Beschädigungen auf Glasoberflächen vermeiden können

Anzeige

Ein kleiner Unfall auf dem Wohnzimmertisch oder ein Fenster, an dem der Zahn der Zeit nagt: Kleine Kratzer im Glas sind noch lange kein Grund für einen Neukauf. Es gibt verschiedene Tricks, wie Sie Kratzer aus Glas entfernen und nahezu unsichtbar machen können. Was Sie dazu brauchen, könnten Sie sogar schon Zuhause haben.

Darum ist Glas so anfällig für Schäden

Auch wenn Glas als Material auf den ersten Blick sehr hart erscheint, ist es wesentlich weicher als viele andere Mineralien oder Edelsteine. Daher kann es sehr leicht von härteren Materialien zerkratzt werden. Zudem kann – je nach Beschaffenheit – die Oberfläche winzige Unebenheiten und Mikrostrukturen aufweisen, die Kratzern den Weg erleichtern.

Viele Kratzer entstehen auch dadurch, dass sich Sand, Staub und andere winzige Partikel aus der Umgebung auf der Glasoberfläche festsetzen. Legen Sie dann einen Untersetzer auf den Tisch oder stellen Sie ein Glas ab, entstehen sehr leicht Abrasionskratzer. Auch durch eine unsachgemäße Reinigung Ihres Tisches, eines Glasdisplays oder einer Fensterscheibe mit zu groben Tüchern können Glasoberflächen zerkratzen.

Anzeige

Anzeige

Lassen sich Kratzer aus Glas rauspolieren?

Leichte und sehr oberflächliche Kratzer in der ersten Schicht des Glases können durch Polieren entfernt werden. Sie bekommen dafür spezielle Glaspoliermittel im Handel – die Kosten liegen hier bei nur 10 bis 20 Euro. In der Politur befinden sich kleinste Partikel, die das Glas rund um den Kratzer gleichmäßig abschleifen.

Anzeige

Zerkratztes Glas polieren: So geht es

Glas reinigen

Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der Glasoberfläche, um Schmutz, Staub und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu Wasser und ein mildes Reinigungsmittel, das die Glasoberfläche nicht angreift. Spülen Sie das Glas anschließend gut ab und trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch. Poliermittel vorbereiten

Es gibt verschiedene Poliermittel, die alle unterschiedlich funktionieren. Lesen Sie daher die Anweisungen auf dem Poliermittel gründlich, damit Ihnen bei der Anwendung kein Fehler unterläuft. Einige Poliermittel müssen noch geschüttelt oder gemischt werden, bevor Sie sie anwenden. Andere müssen in eine Sprühflasche umgefüllt werden. Poliermittel auftragen

Tragen Sie eine kleine Menge des Poliermittels auf den Kratzer auf. Über sanfte, kreisende Bewegungen wird das Mittel gleichmäßig auf der Glasoberfläche verteilt. Oberfläche polieren

Nehmen Sie jetzt ein sauberes Mikrofasertuch oder ein weiches Baumwolltuch zur Hand, um die Glasflächen abzuwischen und die Reste des Poliermittels aufzunehmen und um das Poliermittel weiterhin in kreisenden Bewegungen auf der Glasoberfläche zu verarbeiten. Wenn der Kratzer noch sichtbar ist, können Sie den Vorgang wiederholen.

Das Polieren funktioniert sehr gut, um kleine Kratzer im Fensterglas zu entfernen. Sie bekommen damit auch einen Wohnzimmertisch aus Glas oder Ihr Smartphone wieder repariert.

Anzeige

Anzeige

Kratzer aus Glas entfernen: Diese Tricks und Hausmittel helfen

Mit dem Problem einer zerkratzten Scheibe sind Sie nicht allein. Es haben sich daher viele Menschen Gedanken darüber gemacht, wie sie Kratzer entfernen können und dabei verschiedene Hausmittel ausprobiert.

Zahnpasta gegen Kratzer im Glas

Der Zahnpasta-Trick gehört zu den am meisten angewendeten Hausmitteln gegen Kratzer im Glas. Zahnpaste hat leicht abrasive Eigenschaften. Wenn Sie die Glasoberfläche mit Zahnpasta einreiben, dann können oberflächliche Kratzer minimiert oder sogar ganz entfernt werden. Achten Sie darauf, eine weiße, nicht gel-basierte Zahnpasta zu verwenden, die Sie dann in leichten, kreisenden Bewegungen in den Kratzer einarbeiten.

So hilft Backpulver bei zerkratzten Oberflächen

Backpulver hat eine ähnliche Wirkung wie Zahnpasta bei der Entfernung von Kratzern aus Glas. Das enthaltene Natriumcarbonat wirkt als leichtes abrasives Pulver, wenn es mit Wasser gemischt wird. Es entsteht in Verbindung mit Wasser eine dicke Paste, die Sie ebenso wie die Zahnpasta auf den Kratzer reiben, um ihn zu verkleinern oder sogar vollständig unsichtbar zu machen.

Zigarettenasche und Spiritus als Hausmittel gegen Kratzer im Glas

Haben Sie Zigarettenasche bislang immer entsorgt? Tatsächlich ist sie noch zu etwas gut, denn sie gilt als effektives Hausmittel bei Kratzern auf Glasoberflächen. Nehmen Sie dazu etwas Zigarettenasche und ein paar Tropfen Spiritus zur Hand und vermischen Sie das Ganze zu einer zähen Paste. Mit dieser Mischung bearbeiten Sie den Kratzer einige Minuten, indem Sie rund um den Kratzer mit einem Baumwolltuch einreiben.

Was taugen Reparaturkits aus dem Baumarkt?

Um Beschädigungen auf Glasoberflächen zu beseitigen, finden Sie spezielle Glas-Reparaturkits, die ebenfalls eine effektive Beseitigung der Schäden versprechen. Je nach Ausstattung enthalten Sie neben einem abrasiven Glaspoliermittel auch Polierscheiben oder Polierpads und Schutzhandschuhe. Vor allem kleine und oberflächliche Kratzer lassen sich damit gut aus der Glasoberfläche entfernen. Tiefe Kratzer können damit meistens nicht behandelt werden.

So können Sie tiefe Kratzer im Glas kaschieren

Sind die Kratzer auf der Glasoberfläche besonders tief, dann lassen Sie sich zwar nicht entfernen, können aber mit einigen Tricks gut kaschiert werden. Ein wirkungsvolles Glaskratzer-Hausmittel gegen tiefe Kerben ist transparenter Nagellack. Dieser wird in einer dünnen Schicht auf den Kratzer aufgetragen und füllt ihn so auf. Außerdem minimiert der Nagellack die Lichtbrechung und lenkt dadurch den Blick von dem Kratzer weg. Gerade an weniger sichtbaren Stellen ist der Nagellack-Trick eine Möglichkeit, Schäden im Glas zu kaschieren, ohne dass das Glas ersetzt werden muss.

Eine weitere Möglichkeit, tiefe Kratzer zu kaschieren, ist der Einsatz von Kanadabalsam. Dabei handelt es sich um ein transparentes Harz, das bei DIY-Glasreparaturen verwendet werden kann. Wird der Kratzer mit diesem Balsam aufgefüllt, dann wirkt er weniger dominant. In perfektes Ergebnis können Sie aber nicht erwarten.

Tipps, wie Sie Beschädigungen auf Glasoberflächen vermeiden können

Kratzer entstehen im Display, auf Fensterscheiben oder Glastischen vor allem durch Unachtsamkeiten im Alltag. Aus Glasoberflächen haften schnell kleinste Sand- oder Staubpartikel – werden diese regelmäßig entfernt, dann minimieren Sie den abrasiven Effekt auf der Fläche und damit auch das Risiko, dass Kratzer entstehen. Achten Sie darauf, dass Sie Untersetzer auf Ihrem Glastisch nutzen und den direkten Kontakt mit Schüsseln oder Dekorationsgegenständen auf der Fläche vermeiden. Nutzen Sie für die Reinigung weiche Baumwolltücher und milde Reinigungsmittel, statt Scheuerschwämmen oder ähnlichen harten Reinigungsgegenständen.

Nehmen Sie für die Reinigung der empfindlichen Glasflächen Ihren Schmuck ab. Ringe oder Armbänder, die versehentlich bei der Reinigung gegen die Glasfläche knallen, sind ein Garant für kleine Kratzer und Löcher im Glas.