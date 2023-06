Urlaub 2023: Beliebte Reiseziele – hier bist Du nicht alleine

Das Wichtigste in Kürze Interview mit einer Reise-Expertin und Tipps für den Urlaub mit kleinem Geldbeutel .

Flugreisen sind teurer : Hier zeigen sich die gestiegenen Energiekosten deutlich.

Trend: Pauschalreisen bieten immer mehr Flexibilität und du kannst Schnäppchen ergattern.

All inclusive : Essen und Trinken sind schon bezahlt - das bietet Familien Planungssicherheit beim Budget.

Warum sich auch der Gang ins Reisebüro für dich lohnt.

Die Top-Reiseziele für den Sommer 2023. Und ein Geheim-Tipp (noch)!

Reisefans aufgepasst: Wir zeigen, was für den Urlaub und die Ferien 2023 die Top-Ziele 2023 sind, wo es noch Schnäppchen gibt und was Sicherheit beim Budget bietet. Außerdem: Eine Reise-Expertin verrät Tipps zur Buchung - und ihren Geheim-Tipp für den Sommer. So macht die Urlaubs-Planung Spaß, und Du kannst bei der Urlaubsbuchung sparen!

Fast alle wollen in den Urlaub!

Pack die Sachen in den Koffer, los geht's! So viel steht fest: Die Reise-Lust der Deutschen ist ungebrochen – und fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Deutschland bleibt ein beliebtes Reise-Ziel. Welche Trends sich beim Urlaub 2023 sonst abzeichnen? Das zeigen wir dir im Überblick.

Deutschland will verreisen! Die Frühbucher sind zurück und die Reisebüros und Reiseveranstalter sind mit Volldampf in dieses Jahr gestartet. Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV)

Dahin geht der Trend beim Reisen

Frühes Buchen : Viele Reisende haben ihren Urlaub bereits geplant und einen : Viele Reisende haben ihren Urlaub bereits geplant und einen Frühbucherrabatt erhalten.

Pauschalreisen : Hier werden die Kosten für : Hier werden die Kosten für Hotel , Transport und Verpflegung pauschal berechnet.

Individuelle Luxusreisen: vom Trip auf die einsame Insel bis zum Chartern einer Jacht oder der Übernachtung in einem vom Trip auf die einsame Insel bis zum Chartern einer Jacht oder der Übernachtung in einem Luxushotel

Kreuzfahrten : Das Reisen per Schiff erlebt ein Comeback.

Flugreisen werden teurer : Die Inflation betrifft auch das Reisen - vor allem aber Flüge. Dennoch sind Schnäppchen möglich.

Fernreise: Weit weg! Immer mehr Leute erfüllen sich den Traum einer Fernreise - zum Beispiel in die Karibik oder auf die Malediven.

Quelle: Deutscher Reiseverband (DRV)

Die Top-Ziele für den Sommer 2023

Sonne, Strand und Meer - danach sehnen sich viele Urlauberinnen und Urlauber in den Sommerferien. Das beliebteste Ziel ist das östliche Mittelmeer - wie die DRV-Analyse von Buchungsdaten zeigt. Die Türkei, Griechenland und Ägypten sind in dieser Region die bevorzugten Länder. Das Gesamt-Ranking nach Umsatz sieht so aus:

1. Türkei

Die Türkei ist beliebter denn je als Urlaubsort - daran änderte auch das Erdbeben nichts. Das Urlaubsland punktet mit Strand, Meer und günstigen Pauschalreisen. Im Clip siehst du, wie du deine Vorfreude auf den Türkei-Urlaub kulinarisch steigerst. Viele Dinge wie Zigaretten, Alkohol oder Parfums sind im Duty Free Shop oder im Urlaubsland Türkei günstiger als bei uns in Deutschland, um bei der Rückreise keine böse Überraschung zu erleben, sollte man sich vor dem Rückflug über die Zollbestimmungen zur Türkei informieren.

2. Spanien

Mallorca, Ibiza, Kanarische Inseln, Barcelona: Hola Vielfalt! Spanien bietet Reisenden zahlreiche Traum-Destinationen. Unser Abenteuer Leben Reporter Cornel Bunz checkte, wie ein Urlaub im größten All-Inclusive-Hotel Europas abläuft. Und wir zeigen dir, welche Party-Regeln jetzt am Ballermann gelten.

3. Griechenland

Kultur, Strand und Meer - und der griechische Wein lädt zum Gesang ein. In den Clips: Wir checken Urlaub auf der Insel Korfu und besuchen eine Blue Zone. Das Geheimnis eines langen Lebens? In Griechenland kannst du es ergründen.

4. Ägypten

Tauchen, eine Nilkreuzfahrt, Pyramiden: Ägypten zieht Reisende magisch an.

5. Portugal

Malerische Steilküste, gute Surf-Spots und abends in den Straßen von Lissabon das Leben feiern - kein Wunder, dass Portugal zu den beliebtesten Urlaubszielen gehört.

Geheim-Tipp: Albanien

Der wilde Osten zwischen Meer und Bergen ist günstig und noch nicht überlaufen - was sich aber bald ändern könnte. "Reiseveranstalter nehmen das Ziel immer mehr in den Blick", sagt Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband. Urlaub in Albanien ist ihr Geheim-Tipp für 2023. Damit punktet das Land, allgemein könnte dein nächstes Reiseziel der Balkan sein.

Entspannung an traumhaften Buchten und Sandstränden

Die albanischen Alpen sind ein Naturparadies für Wander-Freunde.

Die Hauptstadt Tirana bietet einen Mix aus sozialistischem Erbe und modernem Lifestyle. Die malerische Stadt Berat mit einer Burgfestung ist UNESCO-Welterbe.

Dark Tourism: Überall in Albanien kannst du geheime Bunker aus den 1970er- und 1980er-Jahren besichtigen. Teilweise sind sie heute zu hippen Wohnungen umgebaut.

Lust auf wildes Campen? In Albanien ist es noch erlaubt, sein Zelt oder seinen Camper einfach an einen freien Platz zu stellen. Ausnahmen bilden Nationalparks, Privatgrundstücke und Plätze in der Nähe von staatlichen Gebäuden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Günstig buchen: Fünf Fragen an eine Reise-Expertin

Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband kennt die Tourismusbranche und die Wünsche von Urlaubenden. Wir haben Sie interviewt:

Wo finde ich Reisen für den kleinen Geldbeutel, also für ein kleines Budget?

Mein wichtigster Tipp: Ins Reisebüro gehen. Die Kolleginnen und Kollegen dort wissen genau, wo sie schauen müssen. An welchem Ort es etwa für das Budget Drei-Sterne-Hotels gibt, oder an welchem auch vier Sterne fürs gleiche Geld drin sind. Sie kennen die Kniffe zum Geldsparen. Und: Der Gang ins Reisebüro spart auch Zeit. Denn oft suchen wir am Laptop oder Smartphone ewig nach Angeboten. Am Ende können wir uns nicht mehr entscheiden oder verlieren den Überblick.

Sich nicht selbst kümmern – klingt gut. Dann fängt die Entspannung also schon beim Buchen an. Welche Tricks kennen Fachleute denn noch?

Oft gibt es etwas Spielraum bei der Reisezeit: Einen Tag weniger oder mehr verreisen. Oder einen Tag früher oder später abreisen – solche Details können enorm viel bei den Kosten bewegen. Die Profis im Reisebüro kennen die Stellschrauben. Wenn etwa in der gewünschten Reisezeit in Niedersachsen noch Ferien sind, in Hessen aber nicht mehr – dann checken sie neben Hannover auch Frankfurt als Abflughafen. Nur als Beispiel. So finden sie die günstigsten Reisepreise.

Apropos Flugpreise: Wie ist denn da die Preisentwicklung?

Fliegen ist wieder sehr beliebt. Aber bei den Flügen schlagen natürlich die höheren Energiekosten zu Buche. Sie sind insgesamt teurer geworden. Das macht sich vor allem bei einzeln gebuchten Flügen bemerkbar. Bei Pauschalreisen mit Flügen kann der höhere Preis oft besser abgefedert werden. Denn: Reiseveranstalter kaufen schon lange im Vorfeld bestimmte Kontingente an Hotelzimmern und Co. und sichern sich so günstige Preise.

Bei Pauschalreisen gibt es derzeit auch einen Boom. Können Sie das erklären?

Die Reisenden wünschen sich Sicherheit. Pauschalreisen sind heute auch viel flexibler als früher. Sie bieten etwa Flexoptionen - wie wir das von Flügen und Hotels schon lange kennen. Diese Tarife können ohne Angaben von Gründen bis kurz vor Reisebeginn umgebucht oder storniert werden. So haben die Leute eine Garantie, dass ihr Geld nicht verloren geht. Es ist aber wichtig, auf die jeweiligen Bedingungen zu achten.

Welche Reiseform ist denn bei Familien derzeit beliebt?

All inclusive – ganz klar! Auch da zeigt sich: Nicht nur der generelle Sicherheits-Aspekt ist Reisenden wichtig, sondern auch Planungs-Sicherheit beim Budget. Wenn Übernachtung, Transport, Getränke und das Essen schon im Preis einberechnet sind, deckt das die größten Kosten ab. Es gibt dann keine bösen Überraschungen mehr. Gerade bei der Ungewissheit zur Entwicklung der Energiekosten ist das vielen Familien wichtig.