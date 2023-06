Sparen im Sommer-Urlaub 2023: So wird die Buchung günstiger

Das Wichtigste in Kürze Dieses Jahr sind viele Deutsche besonders heiß auf einen tollen Sommerurlaub . Welche Tricks man bei der Planung beachten sollte um Geld zu sparen , erfahrt ihr hier.

2023 sollte man nicht auf Last-Minute-Angebote setzen.

Wer flexibel ist, sollte auf untypische Reisezeiten und Flughäfen setzen.

Außerdem: Diese Reiseziele schätzen Experten dieses Jahr als günstig ein.

Inflation, Personalmangel in der Hotellerie und Co. lassen die Urlaubspreise auch dieses Jahr wieder in die Höhe steigen. Wer trotzdem nicht auf den wohlverdienten Sommerurlaub 2023 verzichten und dafür kein halbes Vermögen ausgeben will, sollte bei der Planung ein paar Tipps beachten.

Das sind die besten Spartipps

Frühbucher vs. Last-Minute

Experten gehen davon aus, dass es 2023 deutlich weniger Last-Minute-Angebote geben wird als in den letzten Jahren. Vor allem wegen der andauernden Inflation ist davon auszugehen, dass die Preise auch im Sommer nicht sinken werden.

Beliebte Reisezeiten vermeiden

Wer nicht an Schulferien gebunden ist, sollte den Urlaub in den Herbst verlagern. Vor allem im Mittelmeerraum ist auch dann noch Sommer angesagt. Weitere Möglichkeit: Brückentage clever nutzen und mit möglichst wenig Urlaubstagen maximale Freizeit herausschlagen.

Alternativer Flughafen

Der nächstgelegene Flughafen ist nicht immer der günstigste. Ein Blick in ein anderes Bundesland oder sogar ins benachbarte Ausland kann sich durchaus lohnen. Laut Experten gibt es beim Thema Fliegen 2023 vor allem im deutschen Raum extreme Preissteigerungen.

Ferienhäuser statt Hotels

Vor allem Familien und Gruppen kann man hier Schnäppchen machen. Wer in Sachen Reisetagen flexibel ist, sollte das Wochenende als An- und Abreisetag und typische Reisedauern (zum Beispiel 14 Tage) vermeiden. An- und Abreise an Wochentagen kann in vielen Unterkünften deutliche Unterschiede machen!

Günstige Reiseziele 2023

Wie jedes Jahr gibt es auch für 2023 Prognosen und Empfehlungen für preisgünstige für den perfekten und bezahlbaren Sommerurlaub. Dein nächstes Reiseziel könnte der Balkan sein.

Statt deutsche Strände: polnische Ostsee

Italien: Die Preise des deutschen Urlaubsklassikers halten sich konstant

Griechenland: Wie in vielen anderen Ländern sind die Preise auch hier gestiegen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist aber nach wie vor gut

Fuerteventura: Laut Experten liegen die Kosten hier immer noch auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2019

Südost-Europa: Dieses Jahr sollen vor allem Flüge nach Bulgarien, Kroatien, Albanien und Co vergleichsweise günstig sein.

