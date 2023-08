Bauanleitung Tischaquarium: DIY- Projekt für dein Wohnzimmer

Löcher sauber bohren: Exakt & senkrecht in jeden Untergrund

Löcher bohren zu können, ist für Heimwerker unverzichtbar. Einfach den Bohrer an die Wand halten und loslegen? So simpel gestaltet es sich in der Praxis oft nicht. Wir verraten in diesem Ratgeber, welcher der richtige Bohrer für den entsprechenden Untergrund ist, wie tief Sie bohren sollten und welchen Zweck Dübel erfüllen.