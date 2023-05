Nach jeder Grillparty: Grill reinigen nicht vergessen!

Mit guten Tricks und hilfreichen Tipps geht Grill-Reinigen ganz einfach, schnell und sauber. Probiere es aus – den Grill zu reinigen ist nicht schwer.

Nach jeder Grillparty unumgänglich: Den Grill reinigen

Die Grillsaison in der warmen Jahreszeit muss ausgenutzt werden, schließlich sind die sonnigen Tage zumeist begrenzt. Grillen ist bei fast allen sehr beliebt: Geselliges Beisammensein unter freiem Himmel, dazu köstliche Leckereien und Grillspezialitäten – kein Wunder also, dass Grillen so viele Freunde findet.

Da stellt sich manchmal allerdings die Frage, wo alle diese Freunde nach dem Grillen eigentlich sind, wenn es darum geht, den Grill zu reinigen. Denn wie bei allen Partys ist auch nach Grillpartys eines unausweichlich: Aufräumen und Saubermachen – kaum eine Tätigkeit ist so unbeliebt. Dabei ist es mit ein paar guten Tipps und Tricks zum Grill-Reinigen gar nicht so schwer und aufwändig. Auch mit Hausmitteln kannst du leicht deinen Grill reinigen.

Grill reinigen: So geht es einfach und schnell

Saubere Sache! Den Grill zu reinigen geht selbstverständlich schneller und leichter, wenn der Grill erst gar nicht so dreckig und mit Fett und Asche verkrustet ist. Achte daher am besten bereits vor der Grillparty und beim Grillen selbst darauf, dass der Grill und vor allem der Grillrost nicht allzu sehr verschmutzt werden.

Aluschalen und - folie: So bleibt der Grill sauber

Ein Trick für ganz Faule: Wenn du lediglich in Aluschalen oder in Alufolie eingewickelte Lebensmittel grillst, bleibt der Grillrost so gut wie sauber, da kein Fett darauf tropft. Denn gerade die Kombination aus Fett, Ruß und Asche ist oft schwer zu reinigen. Wer aber nicht aus Bequemlichkeit auf Grillspezialitäten direkt vom Grillrost verzichten möchte, sollte direkt nach dem Grillen mit dem Reinigen beginnen: Fett, Ruß und Holzkohlereste lassen sich leichter entfernen, wenn sie noch nicht so festgetrocknet sind.

Feuchtes Zeitungspapier

Ein anderer Trick, der die Grillreinigung erleichtert, ist ein altes Hausmittel: Weiche den Grillrost über Nacht in feuchtem Zeitungspapier ein, entweder auf dem vom Tau feuchten Rasen oder in einem Plastikbeutel. Nicht nur die Feuchtigkeit, sondern auch die Druckerschwärze der Zeitung lösen auch hartnäckige Verkrustungen leichter ab. Am nächsten Tag dann den Grillrost gründlich mit Zeitung abreiben und eventuell mit Grillbürste oder Stahlwolle besonders hartnäckigen Schmutz entfernen.

Womit du deinen Grill am besten reinigst

Als Reinigungsmittel nutzen viele spezielle Grillreiniger oder Spülmittel, aber ein guter und günstiger Trick zum Grill-Reinigen ist es, einfach Waschmittel zu benutzen. Wer ganz auf industrielle Reinigungsmittel verzichten möchte, kann auf bewährte Hausmittel zurückgreifen: Eine Mischung aus Essig und Salz eignet sich hervorragend zum Grill-Reinigen. Am besten über Nacht in der Essig-Salz-Mischung einweichen und am nächsten Tag mit einer Bürste oder Stahlwolle gründlich abschrubben.

Probiere es aus – den Grill zu reinigen ist gar nicht so schlimm.