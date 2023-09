Camping-Apps: Welche sind die besten?

Das Wichtigste in Kürze App geht's : Es gibt inzwischen viele Apps, die den Camping-Trip einfacher gestalten, etwa die Suche nach geeigneten Stellplätzen, Tankstellen oder Aktivitäten.

Nicht jede App ist kostenlos - es lohnt sich bei einigen Applikationen, die Bezahl-Variante zu wählen, um damit Zusatzfunktionen nutzen zu können.

Im Clip: Camping-Gadgets von leuchtenden Heringen bis Solarkocher im Test.

Mit den richtigen Apps sparst du beim Camping-Trip bares Geld, Zeit und jede Menge Ärger. Außerdem hilft dir dein Smartphone dabei, traumhafte Stellplätze zu finden und Aktivitäten zu planen. Hier siehst du, welche Apps sich für Zwecke von Navigation bis Übersetzung eignen.

Stellplatz gesucht? Diese Apps helfen dir

Spontanität ist beim Camping Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist es super, einfach so weit zu fahren wie man mag - und dann auf einem Campingplatz oder Parkplatz zu stoppen. Aber: Wenn die Suche nach einem Stellplatz zur Odyssee wird - ist die Laune schnell im Keller. Ganz schön ermüdend, so eine endlose Suche. Wir haben exemplarisch einige beliebte Apps für dich herausgesucht, die das Camping leichter machen.

Park4night: von der Community für die Community

Diese App ist ein Klassiker für die Stellplatzsuche. Sie listet ungefähr 650.000 Plätze. Camper:innen teilen ihre bevorzugten Orte, an denen sie schon schöne Nächte verbracht haben. Dazu gibt es Bewertungen und teils auch Fotos. Mit der App findest du Stellplätze und Campingplätze für dein Wohnmobil, Zelt oder Bulli. Sie listet zudem Parkplätze und private Stellplätze.

Du brauchst Wasser oder musst Abwasser aus dem Camping-Mobil entsorgen? Versorgestationen und Entsorgestationen sind aufgeführt.

Viele Dienste der App sind kostenlos. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version. Einziges Manko: Du kannst die Plätze nicht direkt über die App reservieren. Außerdem gilt eine gewisse Vorsicht: Ein von Nutzer:innen empfohlener Platz ist nicht automatisch auch legal. Denke daran: Für Wildcampen drohen teils saftige Strafen.

Campercontact: für Reisende mit Wohnmobil

Diese App bietet eine Übersicht über rund 39.000 Stellplätze fürs Wohnmobil. Auch ohne Internet ist die App nutzbar. So findest du sogar offline einen Stellplatz. Die Empfehlungen kommen von anderen Wohmobilist:innen. Es gibt eine Suchfunktion mit einem bestimmten Radius um deinen Standort. Die Basis-Version ist kostenlos.

ADAC Camping- und Stellplatzführer App

Wer geprüfte Infos von Profis bevorzugt bei der Stellplatzsuche, für den eignet sich die App vom ADAC. Die Campingplätze sind nach Sternen klassifiziert und so gut vergleichbar. Die App listet 21.000 Stellplätze in Deutschland und Europa. Es gibt zudem einen Offline-Modus: So findest du auch Plätze, wenn das Internet gerade streikt.

Komoot: Aktivitäten wie Wandern und Fahrradfahren planen

Zuhause kennst du coole Strecken für deine Outdoor-Abenteuer. Aber in einer neuen Umgebung wie im Urlaub, kann smarte Hilfe nicht schaden. Mit der App Komoot kannst du viele Aktivitäten planen. Zum Beispiel:

Wanderungen

Fahrradtouren (für Bikepacking, E-Bikes, Rennräder, Mountainbikes, Gravelbikes)

Laufen

Du kannst nach Routen im gewünschten Umkreis suchen - und auch deine eigene Route aufzeichnen und teilen (öffentlich oder nur mit befreundeten User:innen). So weißt du auch, wie viele Kilometer du geschafft hast, wie viele Höhenmeter es waren und wie schnell du warst. Für Dokumentations-Freaks ein echtes Muss!

Komoot hat auch Infos über die Wegbeschaffenheit parat. So weißt du im Vorfeld, ob es über Asphalt oder steinige Bergwege geht. Auch für die Navigation eignet sich die Anwendung.

Google Lens: Wissen, was du siehst

Du spazierst gerade an einem paradiesischen Urlaubsort durch schöne Natur und eine bunte Blume springt dir ins Auge. Wow, was ist das denn für ein Exemplar? Das lässt sich schnell herausfinden: Fotografiere die Pflanze mit deinem Smartphone - und Google Lens verrät dir den Namen. Das funktioniert übrigens auch mit vielen Tieren, Kleidungsstücken und Einrichtungsgegenständen. Ob die App immer richtig liegt - dafür können wir hier natürlich keine Gewähr geben.

Praktisch ist auch die Text-Übersetzung. Sitzt du etwa in Frankreich vor einer Speisekarte und hast keine Ahnung, welche Gerichte darauf stehen - die App kann helfen und übersetzen.

Günstig Tanken per App

Bei einer Fahrt in den Urlaub und beim Roadtrip fallen hohe Benzinkosten an. Da ist es gut, wenn du eine günstige Tankstelle zum Volltanken findest. Lade dir am besten schon vor dem Urlaub zum Beispiel eine der folgenden Tankstellen-Apps für Android und iOS runter, um die billigsten Spritpreise im Blick zu haben:

Mehr tanken

Clever tanken

Pace drive

Bitte kein Stau! Diese Staumelde-Apps warnen dich

Du willst endlich ankommen am Traumort - und auf keinen Fall lange im Stau stehen. Mit Stau-Apps umfährst du die langen Schlangen auf der Autobahn effektiv und findest Alternativ-Routen. Teils gibt es sogar Prognosen zur wahrscheinlichen Verkehrslage zu deiner Fahrzeit.

Waze ist eine App für Navigation und Verkehr. Die App informiert dich über Staus, Unfälle und stark frequentierte Routen in Echtzeit. Auch bei der Parkplatzsuche hilft die Smartphone-App. Die Anwendung bietet auch einige Community-Möglichkeiten. Du findest darüber etwa Fahrgemeinschaften.

Der Klassiker Google Maps bezieht ebenfalls Staus in die Routenplanung ein. Über eine Farbgebung haben Nutzer:innen schnell im Blick, wo Autos stehen. Dieser Teil ist Rot markiert.