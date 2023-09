Silikon oder Acryl: Welcher Werkstoff eignet sich besser?

Was wollen Sie abdichten?

Wenn Sie eine Abdichtung in feuchten Umgebungen wie Badezimmern herstellen wollen, dann ist Silikon aufgrund seiner WasserbestĂ€ndigkeit und seiner Schimmelresistenz eine gute Wahl. Möchten Sie Fugen und Spalten in InnenrĂ€umen abdichten oder ĂŒberstreichen, dann greifen Sie lieber zu Acryl, denn dieser Werkstoff ist ĂŒberstreichbar und hĂ€rtet schneller aus.