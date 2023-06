Korrekte Garzeiten beim indirekten Grillen

Verfechter des indirekten Grillens wissen, dass die längeren Garzeiten etwas Geduld und eine gute Planung erfordern. Die niedrigeren Temperaturen verlangsamen den Garprozess, sodass das Fleisch später saftig wird.

Ob auf dem Barbecue-Grill oder dem Kugelgrill: Indirektes Grillen bietet sich am ehesten für Fleischsorten mit großem Durchmesser an, die ohnehin eine längere Garzeit erfordern. Doch auch Steaks machen eine saftige Figur, nachdem sie einige Zeit der indirekten Hitze ausgesetzt waren. Die exakte Garzeit beim indirekten Grillen ist von verschiedenen Faktoren wie dem Wetter oder der Beschaffenheit der Kohle abhängig. Damit das Timing bei Ihrer Grillparty stimmt, können Sie sich dennoch an groben Richtwerten orientieren.

Garzeiten für Schweinefleisch

Lendenbraten – 2 kg ca. 1,5 Std. bei 150 bis 160 Grad

Spareribs – 1,5 kg ca. 1,5 Std. bei 130 Grad

Schweinesteak von der Lende – 400 g ca. 0,5 Std. bei 70 Grad

Kotelett – 3 cm dick ca. 8 Min. anbraten, dann ca. 8 Min. indirekt grillen bei 65 bis 68 Grad

Garzeiten für Rindfleisch

Rumpsteak – 500-900 g anbraten, dann 12-15 Min. indirekt grillen bei 200 bis 220 Grad

Rinderbrust – 2,5 kg ca. 2,5 Std.

T-Bone-Steak – 4 cm dick ca. 8 Min. anbraten, dann ca. 5 Min. indirekt grillen bei 200 bis 220 Grad

T-Bone-Steak – 5 cm dick ca. 8 Min. anbraten, dann ca. 10 Min. indirekt grillen bei 200 bis 220 Grad

Rippe – 4 cm dick ca. 8 Min. anbraten, dann ca. 5 Min. indirekt grillen bei 140 bis 150 Grad

Rippe – 5 cm dick ca. 8 Min. direkt grillen, dann ca. 10 Min. indirekt grillen bei 140 bis 150 Grad

Rinderlende – 2 kg ca. 2 Std.

Garzeiten für Geflügel

Ganzes Hähnchen – 1,5 kg ca. 1 Std bei 180 Grad

Hähnchenbrust – 200 g ca. 0,5 Std. bei 180 Grad

Ganze Ente – 2 kg ca. 1,5 Std. bei 160 Grad

Ganze Gans – 5 kg ca. 3 Std. bei 140 bis 150 Grad

Ganzer Truthahn, ohne Füllung – 6 kg ca. 3 Std.

Garzeiten für Fisch

Ganzer Fisch – 500 g ca. 20 Min. bei 180 Grad

Ganzer Fisch – 500-900g ca. 20-30 Min. bei 180 Grad

Ganzer Fisch – 0,9-1,7 kg ca. 30-45 Min. bei 180 Grad

Garzeiten für Gemüse

Ofenkartoffel in Alufolie ca. 50 Min. bei 160 Grad

Ganze Knoblauchknolle in Alufolie ca. 50 Min. bei 160 Grad

Maiskolben (direkt) ca. 12 Min. bei 160 Grad

Halbe entkernte Paprikaschote ca. 7 Min. bei 150 bis 160 Grad

Halbe Tomate (direkt) ca. 7 Min. bei 150 bis 160 Grad

Halbe Zucchini ca. 6 Min. bei 150 bis 160 Grad

Was du beim indirekten Grillen beachten solltest

Die genaue Garzeit wird von vielen Faktoren beeinflusst und kann daher stark variieren. Die Garzeit kann z.B. durch die Größe des Grillgutes, die Außentemperatur oder die Marinade beeinflusst werden. Ob das Grillgut in einer Grillschale liegt oder in Alufolie eingewickelt ist und ob abgedeckt oder offen gegrillt wird, wirkt sich auch auf die Garzeit aus.

Verlasse dich daher nicht auf die angegebenen Zeiten, sondern prüfe gegebenenfalls die Kerntemperatur des Fleischs mit einem Fleischthermometer. Zeigt dieses weniger als 60 Grad Celsius an, ist das Grillgut noch roh. Bei bis zu 70 Grad Celsius ist das Fleisch medium, ab 75 Grad Celsius ist es durchgebraten. Bei Rindfleisch solltest du jedoch von einer etwas geringeren Kerntemperatur ausgehen.