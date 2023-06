Das Wichtigste in Kürze Camper-Verleih: Hier mietest du beim Profi - Sauberkeit, Anleitungsvideos, Ansprechpartner inklusive. Nur einige Gebrauchsgegenstände musst du selbst mitbringen.

Agentur für Privatanbieter: Hier bieten Campingfans ihr wertvolles Gefährt an. Mieter und Vermieter haben die Sicherheit, bei möglichen Problemen die Agentur an ihrer Seite zu haben. Win-Win.

Kleinanzeigen: Hier bieten Privatpersonen ihren Camper direkt an. Bei möglichen Problemen schützt keine Agentur. Aber wer hier auf alles Kleingedruckte achtet, sollte in der Regel auch hier zufrieden sein.

Camping geht immer! Nicht verwunderlich, dass der Trend zum Übernachten in Wohnmobil & Co. nicht nachlässt. Aber so ein Camper ist eine ganz schöne Investition. Mieten scheint da die bessere Option, schließlich steht das Gefährt dann nicht immer wieder einige Zeit ungenutzt herum. Anbieter für Miet-Modelle gibt es viele - aber bei welcher Option bekommen Mieter den optimalen Deal?

Der große Camper-Miet-Check

Um herauszufinden, welche Miet-Option die beste ist, machen unsere Abenteuer-Leben-Redakteure Tommy, Frederik und Raphaelden großen Camper-Miet-Check! Sie suchen auf drei verschiedenen Arten nach dem besten Deal für den Camper, verlässlichen Buchungsservice und authentisches Urlaubsfeeling. Ein spannendes Abenteuer für unser Team!

So geht der Check

Der Plan: Jeder mietet bei einer anderen Option und alle drei machen dann gemeinsam den Test auf einem Campingplatz. Von Verleihservice und -betreuung, Anleitung für die Benutzung, Ausstattung und Anwendung - die drei testen ihre jeweiligen Camper ausgiebig.

Raphael testet den Profi-Verleih

Frederik sucht seinen Miet-Camper von Privat über ein Online-Kleinanzeigen-Portal

Tommy probiert eine Agentur, die zwischen Vermietern und Mietern vermittelt

Raphael hat noch nicht so viel Camping-Erfahrung und ist daher froh über den Profi-Verleih. Ihm ist vor allem die Sauberkeit des Fahrzeugs und der Einrichtung wichtig. Frederik ist zwar kein Fan von Kleinanzeigen-Anbietern, wittert hier aber das größte Schnäppchen. Tommy testet eine Agentur und kann den Camper nach der Buchung direkt bei den Besitzern des Campers abholen und bekommt eine persönliche und ausgiebige Einweisung. Alle drei sind auf den ersten Blick begeistert von ihrem Camper und geben sich siegessicher, den besten Deal erwischt zu haben.

Darauf solltest du bei der Buchung achten

Unsere drei Tester haben jeweils keine Probleme bei der Buchung. Sie achten aber neben Bewertungen und Erfahrungen auch auf die Leistung, die im Preis inklusiv ist. Hier sollten Camping-Fans, die ebenfalls mieten möchten, vor allem darauf achten, ob sämtliche gefahrenen Kilometer bereits enthalten sind oder, ob hier Zusatzkosten entstehen. Denn so könnte aus einem vermeintlichen Schnäppchen auch schnell ein teures Vergnügen werden. Zudem bietet sich an, auf ausreichenden Versicherungsschutz zu achten. Zudem könnte es von Vorteil sein, auf die Ausrüstung zu achten. Denn, wer erst Geschirr und Kochutensilien oder gar einen Wasserschlauch und Adapter für den Camper zusätzlich kaufen muss, hat am Ende eventuell nicht wirklich gespart.

Das komplette Ergebnis des großen Camper-Miet-Checks siehst du bei Abenteuer Leben am Sonntag, ab 22:20 Uhr bei Kabel Eins oder bei Joyn.

Warum ist Camping so beliebt?

Camping liegt voll im Trend! Nichts ist schöner, als in der freien Natur sein Zelt aufzuschlagen, die Natur zu erobern und die Freiheit zu spüren. Aber nicht nur im Zelt mach Camping Spaß! Ob Wild-Camping im Wald, Camper Van-Abenteuer oder luxuriöses Glamping - die Möglichkeiten sind heute vielfältig und vor allem der Urlaub auf vier Rädern ist beliebt wie nie! Hier können Reisefans oder auch ganze Familien verreisen und das Freiheitsgefühl auf Campingplätzen oder privaten Grundstücken genießen und müssen dafür nicht erst eine teure Anreise extra bezahlen. Einfach abstellen und schon geht der Urlaub los!.

18.06.2023: Abenteuer Leben am Sonntag im TV

Abenteuer Leben am Sonntag in dieser Kabel-Eins-Campingwoche ganz im Zeichen der Outdoor-Abenteuerlust. Was passt da besser als die Themen Camping und Feuerkochen? Wir stellen dir hier die Themen für die kommende Sendung genauer vor!

Wer hat am Ende das beste Camper-Paket? Und: Von welcher Buchungsplattform sollte man besser die Finger lassen? Die Antwort gibt es am 18. Juni 2023, ab 22:20 Uhr bei Kabel Eins oder bei Joyn.

Feuerkochen - Küchen-Rocker Lucki Maurer zeigt wie's geht!

Was passt am besten zum Camping? Ganz klar - Grillen! Lucki zeigt uns wie es geht und grillt über offenem Feuer wie ein echter Cowboy aus dem Wilden Westen! Ob Hähnchen, Fleisch oder Calzone, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Passende Beilagen haben wir auch für euch gesammelt.

Aber Grillen allein macht bekanntlich nur halb so viel Spaß. Deshalb sorgt Kumpel Justin Leone für die passende Erfrischung und überrascht mit raffinierten Drink-Kreationen am Lagerfeuer. Und das Beste? Sowohl die leckeren Grillgerichte als auch Justins Drink-Kreationen sind ganz einfach nachzumachen!

Urlaubstrend 2023: Die mobile Campingbox fürs Auto!

Der Markt für Campingboxen boomt und jeder will eine haben! Aber was ist das eigentlich? Eine Campingbox ist eine kompakte, transportable Box, die in den Familien-Van passt. Sie dient als mobile Küche und bietet Platz für wichtige Campingausrüstung wie Kochutensilien, Geschirr, Lebensmittel und vieles mehr. Für ein paar tausend Euro gibt es Hunderte verschiedener Modelle.

Einen Haken hat die Box allerdings: In fast allen Fällen sind die Boxen eben nur für Vans und Busse bestimmt. Für Kombis? Fehlanzeige. Rudi Dietl möchte, dass auch Kombis in den Genuss des Campingerlebnisses kommen können. Mit einfachen Mitteln und wenig Geld baut er für Abenteuer Leben eine geniale Campingbox, die in jeden Kombi passt. Aber das ist noch nicht alles! Diese Campingbox lässt sich ausziehen und bietet alles, was man in einem großen Campingbus findet, inklusive Schlaf- und Kochgelegenheit. Wie es gelingt? Am Sonntag einschalten und selber herausfinden!