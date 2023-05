Moderatorin, Reporterin, Sängerin, Witze Erzählerin: Tausendsassa Seraphina (Fine) Kalze überzeugt mit ihren vielseitigen Talenten und einer positiven Ausstrahlung.

Anzeige

Das Wichtigste über Seraphina Kalze

Seraphina Kalze wurde 1983 in Halle an der Saale geboren. Nach ihrer Ausbildung an der Moderatorenschule LOGO Institut Berlin sowie an der ARD / ZDF Medien Akademie zog es die quirlige Hallenserin 2003 zum Radio, wo sie bis 2016 für namhafte Sender wie MDR Jump, RBB Fritz, MDR Sputnik und SWR Das Ding arbeitete. Seit 2009 nimmt aber auch ihre TV-Karriere als Moderatorin, Reporterin und Autorin immer mehr an Fahrt auf: Nach vielen Jahren im Dienst der öffentlich-rechtlichen Sender MDR und ARD ist sie seit 2016 für Kabel Eins im Einsatz, wo sie zusammen mit ihrem guten Freund und Kollegen Tommy Scheel das Magazin Abenteuer Leben täglich moderiert.

Anzeige

Anzeige

Singen aus Leidenschaft

Fine fühlt sich aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinterm Mikrofon pudelwohl. Deshalb nimmt sie inzwischen auch Singles auf, wie zum Beispiel "Du gibst mir Kraft" und "Auf und davon" aus dem Jahr 2021. Aber es sollen nicht die letzten Songs gewesen sein.

Heute lebt Seraphina mit ihren zwei Kindern und Dackel Watson in Hamburg.

Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht Seraphina Kalze

Aus Challenge wurde eine Serie: Fines Flachwitze auf Instagram

Unter diesem Motto begeistert Seraphina Kalze auf Instagram inzwischen über 83.000 Follower. Was als eine spaßige Challenge – eine Woche lang jeden Tag einen Witz erzählen – begann, hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt, denn mit ihrer Fröhlichkeit trifft sie offenbar einen Nerv. Inzwischen wird Seraphina auf der Straße vor allem wegen ihres Accounts angesprochen, der vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und in schwierigen Zeiten hilft, positiv zu bleiben.