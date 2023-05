Schmackhafte Grillbeilagen: Dips, Salate & andere leckere Rezeptideen

Grillsaison-Start 2023: Wenn im April langsam die Temperaturen steigen, beginnt für viele Deutsche die Grillsaison. Doch neben dem Grillgut sind auch die Beilagen ein wichtiger Bestandteil des Grillvergnügens. Ob selbstgemachte Dips, Folienkartoffeln, Zucchini-Kartoffeln oder Soßen - es gibt viele Möglichkeiten, das Grillvergnügen abzurunden. Wir zeigen dir die besten Grillbeilagen, von klassisch bis ausgefallen.

Unverzichtbare Grillbeilagen für die perfekte Grillparty - von klassisch bis kreativ!

Neben Fleisch und Würstchen sind sie die geheimen Stars der Grillsaison: Grillbeilagen. Keine gute Grillparty kommt ohne sie aus. Klar schmecken Steak oder Bratwurst auch allein schon prima, aber erst mit den richtigen Beilagen wird Grillen zu einem wirklichen Gaumenschmaus. Wen wundert es da, dass es unzählige Variationen und tolle Rezepte für köstliche Grillbeilagen gibt?

Folienkartoffeln leicht gemacht - Tipps für die perfekte Zubereitung!

Die klassische und perfekte Grillbeilage schlechthin ist die Folienkartoffel, denn sie ist köstlich und passt einfach zu allem. Zutaten? Lediglich Kartoffeln, möglichst frisch. Und auch die Zubereitung dieser Grillbeilage ist mehr als simpel: Kartoffeln waschen und trocknen, fest in Alufolie einwickeln und entweder auf den Grillrost oder direkt auf die Kohlen legen, gelegentlich wenden – fertig. Ein Tipp: Wählen Sie eher mittelgroße Kartoffeln, damit die Garzeit nicht zu lange ist. So gehen Sie sicher, dass die Beilagen und das Fleisch beim Grillen möglichst gleichzeitig gar sind.

Ein weiterer unschlagbarer Klassiker unter den Grillbeilagen ist das aromatische Kräuterbrot vom Grill. Grundlage dieser Beilage ist Baguette oder Weißbrot. Sehr praktisch: Das Brot muss nicht unbedingt frisch vom Bäcker kommen, da es ohnehin auf dem Grill geröstet wird. Sie können also ganz in Ruhe auch schon am Vortag alles vorbereiten, dann haben Sie am Tag Ihrer Grillparty keinen Stress. Die Zubereitung ist einfach:

Halbieren Sie das Baguette der Länge nach und bestreichen Sie beide Hälften mit reichlich Kräuterbutter. Anschließend mit Alufolie umwickeln und etwa 5 bis 10 Minuten grillen – fertig ist eine köstliche Grillbeilage!

Ein Tipp zur Kräuterbutter: Feinschmecker bereiten Kräuterbutter natürlich mit reichlich frischen Kräutern, Salz, grobem Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft selbst zu. Wenn es aber schnell und unkompliziert gehen soll, nehmen Sie einfach fertige Kräuter- oder Knoblauchbutter aus dem Supermarkt.

Der Klassiker unter den Grillbeilagen: Knoblauchbrot – selbst gemacht, versteht sich. © Fotolia

Bei einer Grillparty dürfen Salate nicht fehlen

Außerdem sollten auf keiner Grillparty, die etwas auf sich hält, die frischen Grillbeilagen fehlen: Salate schmecken nach Sommer und passen hervorragend zu herzhaften Grillspezialitäten. Achten Sie möglichst auf saisonale sowie regionale Salate und Gemüsesorten. Falls Sie unsicher sind: Radieschen und Feldsalat haben beinahe immer Saison und Paprika und Tomaten sind im Sommer besonders aromatisch.

Tipp: Ist es draußen sehr warm, sollten Sie auf schwere und leicht verderbliche Saucen mit Mayonnaise lieber verzichten. Joghurt ist eine leichtere Alternative, sollte aber vor zu hoher Hitze geschützt werden – also lieber ganz frisch zubereiten oder im Zweifelsfall auf Essig-Öl-Dressing zurückgreifen, damit Ihre Grillbeilagen sicher gelingen.

Es darf auch besonders sein

Immer nur Kartoffelsalat, Baguette und Soßen zu Fleisch und Würstchen – das wird spätestens nach dem dritten Mal Grillen langweilig. Zeit, etwas Ausgefalleneres aufzutischen. Mit gegrilltem Feta plus Walnuss-Panade gelingt Ihnen das in jedem Fall. Dafür den in Stücke geschnittenen Käse in verquirltem Ei wälzen, anschließend in einer Panade aus zerkleinerten Walnüssen und Semmelbröseln. Nun jede Käseportion auf je einem Stück Alufolie platzieren, würzen und die Päckchen gut verschließen. Auf dem Rost brauchen sie später etwa 10 Minuten.

Nicht nur für den Gaumen ein Hochgenuss, sondern auch fürs Auge ein Highlight: Zucchini-Kartoffeln. Hierfür Kartoffeln kochen und in je vier Stücke schneiden. Dann Olivenöl mit Basilikumblättern pürieren, Zucchini in Scheiben schneiden, würzen, mit dem Basilikumöl sowie etwas Parmesan bestreuen. Nun platzieren Sie zwischen die vier Kartoffelstücke je eine Scheibe Zucchini und fixieren jede Zucchini-Kartoffel mit einem Spieß. Ab in den Ofen oder auf den Grill damit – in 20 Minuten ist die Grillbeilage fertig!

Und noch was Frisches gefällig? Dann sind Gurken-Feta-Röllchen genau das Richtige – und dazu noch einfach zubereitet. Hierfür mit einem Gemüsehobel die Gurke längs in schmale Streifen schneiden und auf einem Papiertuch nebeneinanderlegen. Die Füllung machen Sie aus Feta, Joghurt, kleingeschnittenen Paprika und Oliven sowie etwas gehacktem Dill und Zitronensaft. Am Schluss schmecken Sie alles mit Salz und Pfeffer ab, verteilen Kleckse der Mischung auf den Gurkenscheiben und rollen diese auf. Damit sie auch halten, einfach mit einem Holzspieß fixieren. Guten Appetit!

Step by step – so bereiten Sie leckere Gurken-Feta-Röllchen zu © Fotolia

Fazit: Tolle Grillbeilagen machen das Grillevent erst so richtig lecker, denn Fleisch und Würstchen allein schmecken zwar auch gut, sind aber ohne was dazu ziemlich langweilig. Wenn es schnell gehen muss, tun es Folienkartoffeln, Kräuterbrot und frische Salate. Wer sich etwas Besonderes wünscht, versucht sich mal an paniertem Schafskäse, gefüllten Gurken-Röllchen und Zucchini-Kartoffeln.