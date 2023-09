Hotelsterne: Die Bedeutung der Sterne auf der Messingplakette

Es gilt das Prinzip: Je mehr Sterne, desto mehr Merkmale müssen vorhanden sein. Allerdings ist eine der wichtigsten Regeln, die es zu beachten gilt: Das Sterne-System für Hotels ist nicht international gültig und die Sterne daher nicht unbedingt gleichwertig.

Kriterien für die Vergabe von Sternen bei Hotels

Da das Sterne-System für Hotels nicht international gültig ist, muss ein 3 Sterne Hotel in Deutschland nicht einem 3 Sterne Hotel in Spanien entsprechen.

In Deutschland vergibt der Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Verband die Sterne, in anderen Ländern der Tourismusminister oder die Kommune.

Nach mehreren Aktualisierungen werden heute 270 Kriterien in folgenden Bereichen vom DEHOGA überprüft:

• Gebäude/ Raumangebot

• Einrichtung/ Ausstattung

• Service

• Freizeit

• Angebotsgestaltung

• hauseigener Tagungsbereich



So werden die Sterne vergeben

In Deutschland ist die Vergabe der Sterne durch den DEHOGA geregelt. Der Fachbereich Hotellerie im DEHOGA legt die Bewertungskriterien und -modalitäten verbindlich fest und stellt deren bundesweit einheitliche Anwendung sicher.

Die Klassifizierung erfolgt nur auf freiwilliger Basis. Deshalb kann jeder Betrieb selbst entscheiden, ob er sich am Verfahren beteiligen möchte. Ein Ausstieg ist zu jeder Zeit möglich. Aufgrund der Transparenz der Kriterien der Deutschen Hotelklassifizierung kann jeder Betrieb im Vorhinein ermitteln, in welche Kategorie er eingestuft werden wird. Die Klassifizierung kostet Geld und gilt dann für drei Jahre.

Beteiligen können sich alle Beherbergungsbetriebe mit mehr als 8 Betten, neben den klassischen Hotels also auch Hotels garni, Gasthöfe und Pensionen.

Sternebewertung auch fürs Camping

Was aus dem Hotelwesen bereits bekannt und für Nutzer bewährt ist, gibt es übrigens auch für Campingplätze. Wer statt in Hotels zu übernachten lieber einmal in einem Camper oder Wohnwagen auf einen der vielen Plätze in Deutschland oder Europa möchte, kann sich ebenfalls an Sternebewertungen orientieren.

Hotel-Sterne im internationalen Vergleich

Im Ausland gibt es eine der DEHOGA vergleichbare Organisation häufig nicht. Die Sternevergabe ist trotz mehrerer, aktueller Bemühungen nach wie vor auch in Europa uneinheitlich. So existiert in Mailand das einzige Hotel mit sieben Sternen, was damit zusammenhängt, dass die Vergabe der wertvollen Punkte hier durch eine andere Firma mit einem abweichenden Bewertungssystem vorgenommen wird.

An außereuropäischen Urlaubszielen ist es gar noch schwerer, die gebotene Qualität einschätzen zu können. So passiert es nicht selten, dass solche Hotels, die mit einer vier Sternkategorie " First Class" im Ausland ausgezeichnet werden, nur einem drei Sterne "Komfort" Hotel in Deutschland entsprechen. Nichtsdestotrotz sollte man sich im Vornherein ausgiebig über das jeweilige Hotel, für das der Urlaub geplant wurde, informieren, um damit negative Erlebnisse und Stresssituationen komplett zu vermeiden oder sogar ausschließen zu können.

Über die Reiseveranstalter oder Internetseiten wie www.hotelsterne.de kannst du mit Hilfe eines Katalogs Sterne vergleichen. So kannst du leicht herausfinden, was du in Deutschland für den Stern bekommst und was im Ausland üblich ist.

Übrigens: Wenn du bei deinem nächsten Besuch in einem Restaurant oder Luxushotel dich in der Öffentlichkeit angemessen benehmen möchtest, ohne in peinliche Fettnäpfchen zu treten, solltest du dir unbedingt unsere Knigge-Regeln ansehen!