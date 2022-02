Bei "Willkommen bei den Reimanns" zeigen die TV-Kultstars Manu und Konny Reimann ihr abenteuerliches Leben auf der hawaiianischen Insel O'ahu.

Das große Staffelfinale läuft am 6. Februar 2022 um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

Willst du mehr über die Reimanns erfahren? Hier findest du exklusive Videos.

Triff die Reimanns!

Direkt nach der Finalfolge von "Willkommen bei den Reimanns" kannst du die sympathischen Auswanderer im virtuellen Meet & Greet noch persönlicher kennenlernen. Manu und Konny werden über „Willkommen bei den Reimanns“ und von ihrem Leben auf Hawaii erzählen und live auf die Fragen der Zuschauer:innen eingehen. Wenn es etwas gibt, was du die erfolgreichen Auswanderer schon immer fragen wolltest, dann nutze jetzt die Chance!

Hier kannst du dir den Livestream ansehen

Das virtuelle Meet & Greet findet am Sonntag, 6. Februar 2022, ab 21:45 Uhr statt. Um den Livestream zu verfolgen, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du klickst dich auf die Webseite von Kabel Eins (www.kabeleins.de/reimanns) oder du streamst das Event auf der Kabel Eins-Facebook-Seite.

Mach mit und schicke uns deine Fragen!

Du willst wissen, wie Konny den Plan für die Dschungelbar entworfen hat? Oder dich interessiert, welche Früchte die Reimanns in ihrem Garten anbauen? Was liebt Manu am meisten an der hawaiianischen Insel im Pazifischen Ozean? Schreibe deine Fragen an die Reimanns am Sonntagabend live in den Chat oder poste sie unter die Ankündigung auf den sozialen Netzwerken.

Das Live-Event mit Madita!

Normalerweise steht sie als Moderatorin für das K1 Magazin vor der Kamera: Madita van Hülsen moderiert das interaktive Live-Event. Sie wird Manu und Konny eure Fragen stellen und den hawaiianischen Lifestyle von Manu und Konny in dein Wohnzimmer bringen.