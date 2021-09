Das erwartet sie in den neuen Folgen "Schrauben, sägen, siegen – Das Duell"

In Folge eins wollen sich die beiden Heimwerker-Duellpaare den Platz an der Sonne verwirklichen. Sowohl Annett und Willi (Bad Wiessee, BY) als auch Tamara und Christoph (Loitz, MV) möchten ihren Garten mit einer stylischen Holzterrasse pimpen. Doch Zeitdruck, Sommerhitze und ambitionierte Projekte stellen die Paare vor eine große Herausforderung. Welches Team kann den Kabel Eins-Experten Mark Kühler mehr überzeugen?

„Schrauben, Sägen, Siegen – Das Duell“ weitere Folgen:

Dienstag, 31.08.: Schlafzimmer

Sabrina & Fabian (Bad Dürrheim, BW) vs. Diana & Jens (Winkel, BB)

Mittwoch, 01.09.: Clevere Raumlösung (Dachgeschoss vs. Treppen-Bar) Bianca & Marcus (Ruppichteroth, NW) vs. Barbara & Stephan (Murnau, BY)

Donnerstag, 02.09.: Flurgestaltung

Sabine & Marco (Poing, BY) vs. Madlen & Dirk (Ketzin, BB)

Freitag, 03.09.: Wellness-Area

Bianca & Matthias (Ochsenfurt, BY) vs. Rosi & Wolfgang (Brühl, NW)

Das „K1-Magazin“, „Abenteuer Leben täglich“ und „Abenteuer Leben am Sonntag“ begleiten die Heimwerkerwoche mit zahlreichen Beiträgen rund um eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen.

„Schrauben, Sägen, Siegen – Das Duell“ ab 30. August 2021, montags bis freitags, um 18:55 Uhr bei Kabel Eins und nach der TV Ausstrahlung kostenlos online auf kabeleins.de!