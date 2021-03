• 11.04.2021 • 20:15

Deutschlands größte Geheimnisse

Trailer: Deutschlands größte Geheimnisse - Folge 3

Was hat es mit dem merkwürdigen Turm von Rottweil auf sich? Und was verbergen die seltsamen Mauern in Sachsen-Anhalt? Am Sonntag, dem 11. April ab 20:15 Uhr klären wir in einer neuen Folge "Deutschlands größte Geheimnisse" diese und andere Rätsel auf...

0:30 min