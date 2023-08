Werkzeug-Set: Welche Werkzeuge bei Ihnen Zuhause nicht fehlen sollten

Das Wichtigste in KĂŒrze Warum ein Werkzeug-Set fĂŒr den Heimbedarf wichtig ist

Welche Werkzeuge sind in einem Werkzeug-Set?

Einsatzmöglichkeiten von Werkzeugsets im Heimbedarf

Die Einsatzmöglichkeiten von Werkzeug-Sets fĂŒr den Heimbedarf sind nahezu unbegrenzt. Sie können verwendet werden, um Möbel zu bauen oder diese zu reparieren, Elektroarbeiten auszufĂŒhren, Terrassen zu bauen, den Garten zu pflegen und vieles mehr. Mit einem optimal ausgestatteten Werkzeug-Set gelingt es auch ungelernten Handwerkern, viele Aufgaben selbst durchzufĂŒhren, anstatt einen Fachmann zu beauftragen. Was alles in einem guten Werkzeug-Set enthalten sein sollte, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Warum ein Werkzeug-Set fĂŒr den Heimbedarf wichtig ist

Es gibt Ihnen die Möglichkeit kleine Reparaturen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung durchzufĂŒhren, ohne professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu mĂŒssen. Sie mĂŒssen nicht erst los in den nĂ€chsten Baumarkt fahren und sich einzelne Werkzeuge kaufen. Im Set sind Werkzeuge meistens gĂŒnstiger, wodurch Sie viel Geld und Zeit sparen.

Werkzeuge in einem Werkzeug-Set

Ein Werkzeug-Set enthĂ€lt eine Vielzahl kleinerer und grĂ¶ĂŸerer Hilfsmittel, die Sie fĂŒr verschiedene Aufgaben benötigen. Einige Werkzeuge haben scharfe Klingen, um Holz, Metall oder Kunststoff zu schneiden, wĂ€hrend andere Werkzeuge Schrauben lösen und festziehen können. Es gibt auch Werkzeuge, die zum Messen und Ausrichten verwendet werden. Sie können Ihr Werkzeug-Set sowohl mit handbetriebenen als auch mit elektrischen Werkzeugen ausstatten. Wichtig ist, es breit und vielseitig aufzustellen, damit Sie immer ein geeignetes Werkzeug fĂŒr eine Vielzahl von Reparatur- und Verbesserungsarbeiten im Haus oder der Wohnung griffbereit haben.

Das gehört zur Grundausstattung Ihres Werkzeug-Sets

Ein Werkzeug-Set fĂŒr den Heimwerker sollte eine Auswahl an grundlegenden Werkzeugen enthalten, die fĂŒr verschiedene Projekte und Reparaturen im Haushalt nĂŒtzlich sind.

Wichtige Handwerkzeuge

Wichtige elektrische Werkzeuge im Set

Wie hoch sind die Kosten fĂŒr ein Werkzeug-Set?

Werkzeug-Sets gibt es in unterschiedlichen Kombinationen und Varianten, um den BedĂŒrfnissen und Budgets verschiedener Heimwerker gerecht zu werden. GegenĂŒber dem Einzelkauf sparen Sie damit in jedem Fall bares Geld. Die Preise fĂŒr Werkzeugsets variieren je nach Marke, QualitĂ€t der Werkzeuge und der Ausstattung des Sets. Im Folgenden finden Sie daher eine grobe Übersicht ĂŒber die Preise fĂŒr verschiedene Werkzeug-Sets.

Basiswerkzeugset (ca. 30-50 Euro)

Ein einfaches Werkzeugset enthĂ€lt in der Regel die wichtigsten Handwerkzeuge wie Hammer, Schraubendreher (mit verschiedenen Spitzen), Zangen, Maßband und Cutter. Diese Sets sind ideal fĂŒr gelegentliche Reparaturen und einfache DIY-Projekte.

Haushaltswerkzeugset (ca. 50-100 Euro)

Ein Haushaltswerkzeugset erweitert das Grundwerkzeugset um weitere Werkzeuge wie eine Kombizange, einen verstellbaren SchraubenschlĂŒssel, eine Wasserpumpenzange und eine SĂ€ge. Diese Sets eignen sich gut fĂŒr allgemeine Reparaturen im Haushalt und kleinere Projekte.

Mechanikerwerkzeugset (ca. 100-300 Euro)

Ein Mechanikerwerkzeugset enthĂ€lt Werkzeuge fĂŒr zum Beispiel Autoreparaturen, Arbeiten an FahrrĂ€dern oder auch zum Möbel aufbauen. Es kann eine Ratsche mit verschiedenen StecknĂŒssen, SchraubenschlĂŒssel in verschiedenen GrĂ¶ĂŸen, SteckschlĂŒssel und Schraubendreher enthalten.

Elektrikerwerkzeugset (ca. 100-200 Euro)

Ein Elektrikerwerkzeugset ist speziell fĂŒr Arbeiten an der Elektrik konzipiert. Es beinhaltet Werkzeuge wie isolierte Schraubendreher, Abisolierzangen, Kabelschneider, SpannungsprĂŒfer und Crimpzangen.

Profiwerkzeugset (ab ca. 300 Euro)

Ein Profi-Set fĂŒr Heimwerker enthĂ€lt hochwertige Werkzeuge, die auch von Profis benutzt werden. Dazu gehören eine breite Palette von Werkzeugen wie SchraubenschlĂŒssel, SteckschlĂŒssel, Schraubendreher, Zangen, HĂ€mmer und spezialisierte Werkzeuge.

FĂŒr kleinere Reparaturen oder auch grĂ¶ĂŸere Projekte im Haus wird immer mal ein passendes Werkzeug benötigt. Im Folgenden finden Sie eine kleine Übersicht ĂŒber verschiedene Projekte, die Sie selbst mit Ihrem Werkzeug-Set in der heimischen Werkstatt umsetzen können.

Nicht unbedingt ein Bestandteil des Werkzeugkoffers, aber immer griffbereit sollte die Arbeitsschutz-AusrĂŒstung des Heimwerkers liegen:

Arbeitshandschuhe (unterschiedliche Arten fĂŒr Bau-, Strom- oder Gartenarbeit)

Arbeitshose (besonders robust, mit Taschen, je nach Einsatz auch Schnittschutzhose)

Knieschoner (fĂŒr Flieselegearbeiten)

Sicherheitsschuhe (verstÀrkt, mit Stahlkappen)

Schutzhelm (fĂŒr Bau- und Abbrucharbeiten)

Gehörschutz (bei TÀtigkeit mit lauten Maschinen)

Schutzbrille (bei TĂ€tigkeit mit Trennschleifer)

Mundschutz (unterschiedliche Schutzklassen, FFP1 bis FFP3)

Ebenfalls wichtig im Heimbereich fĂŒr Arbeiten wie Tapezieren, Streichen, Gardinen aufhĂ€ngen oder andere Arbeiten an Zimmerdecken und Wandsockeln ist eine standfeste Leiter oder ein KleingerĂŒst mit ArbeitsbĂŒhne.

➜ Möbelaufbau und Möbelreparatur mit den passenden Werkzeugen

Wenn Sie gerade umgezogen sind oder ein Zimmer neu einrichten wollen, benötigen Sie Werkzeuge aller Art dafĂŒr. Am besten eignen sich Werkzeugsets in einem Koffer, da Sie so alle Werkzeuge geordnet und sofort griffbereit haben. Einige Werkzeuge, die Sie fĂŒr den Möbelaufbau und die Reparatur benötigen, sind beispielsweise:

eine SĂ€ge zum Zuschneiden von Holz

ein Schraubendreher und ein SchraubenschlĂŒssel-Set zum Anziehen von Schrauben und Muttern

eine Wasserwaage zum Ausrichten von Teilen

ein Hammer fĂŒr den Zusammenbau

Ein Akkuschrauber ist sehr nĂŒtzlich, um das Anziehen von Schrauben und Muttern zu erleichtern. Eine gute Grundausstattung an Werkzeugen ermöglicht es Ihnen, Ihre MöbelstĂŒcke schnell und unkompliziert aufzubauen oder auch beschĂ€digte Möbel zu reparieren, ohne dass Sie einen professionellen Handwerker dafĂŒr beauftragen mĂŒssen.

➜ Gartengestaltung und Gartenpflege selbst gemacht

Gerade im Garten werden Hilfsmittel aller Art benötig. Einige der Werkzeuge, die fĂŒr die Gartengestaltung und -pflege nĂŒtzlich sein können, sind beispielsweise eine Gartenschere zum Schneiden von Pflanzen und eine Astschere zum Schneiden von Ästen. Diese bekommen Sie meistens in Sets zu kaufen.

➜ Kleinere elektrische Arbeiten im Haushalt

Einige Werkzeugsets enthalten auch elektrische Werkzeuge wie einen Schraubendreher mit Wechselbits, einen Seitenschneider oder einen SpannungsprĂŒfer. Mit diesen Werkzeugen können Sie einfache elektrische Arbeiten wie das Austauschen von Steckdosen oder Schaltern durchfĂŒhren.

💡 Profi-Tipp: Unter der Kategorie "Werkzeuge" haben wir alle Handwerkzeuge fĂŒr Sie aufgelistet und erklĂ€rt. Den jeweils neuesten Beitrag finden Sie auch als Hauptthema im "Werkzeug der Woche".

➜ Weitere Einsatzmöglichkeiten von Werkzeug-Sets

Werkzeuge fĂŒr den Heimbedarf können auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt werden, die nicht mit dem Bau von Möbeln oder der Pflege von GĂ€rten zusammenhĂ€ngen. Beispielsweise können Heimwerker mit einem solchen Set einfache Reparaturen im und am Haus durchfĂŒhren, wie das Anbringen von Regalen, das Reparieren von defekten TĂŒren oder das Austauschen von Fenstergriffen.

Ein Werkzeug-Set kann auch bei der Installation von Lampen, Steckdosen oder anderen elektrischen GerĂ€ten helfen. Wenn Sie gerne DIY-Projekte durchfĂŒhren, kann ein Werkzeugset eine Vielzahl von Werkzeugen enthalten, die Sie fĂŒr Ihre Projekte benötigen, wie z.B. SĂ€gen, Schleifmaschinen, Bohrer, Schraubendreher und vieles mehr.

FAQ: Ihre Fragen zu Werkzeug-Sets