Türschlösser richtig ölen: So verabschieden Sie sich von nervigen Quietschgeräuschen

Zylinderschlösser

Ein Zylinderschloss ist ein Schließmechanismus, der in der Regel in Türen, Fenstern oder anderen Bereichen eingebaut ist. Es besteht aus einem Zylinder, in den ein Schlüssel eingeführt wird, um das Schloss zu öffnen oder zu schließen. Diese Schlösser sind schwerer zu knacken als Einsteckschlösser und bieten eine höhere Sicherheitsstufe.