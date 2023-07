Stromaggregat: Unsere Tipps für den sicheren Anschluss an das Hausnetz

Verbrauch und Emissionen

In der Regel steigt mit der Leistung des Stromaggregates auch der Verbrauch an Benzin, Diesel oder Gas. Orientieren sich an der Leistung, der GrĂ¶ĂŸe des Tanks und der Gesamtlaufzeit bei der Notstromversorgung. Beachten Sie auch, dass brennstoffbetriebene Stromerzeuger nicht in geschlossenen RĂ€umen aufgestellt und betrieben werden dĂŒrfen.