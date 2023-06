Steckschlüssel: Arten, Größen, Materialien und Eigenschaften

Das Wichtigste in Kürze Definition und Geschichte von Steckschlüsseln

Woraus besteht ein Steckschlüsselsatz ?

Arten von Steckschlüsseln und ihre Verwendung

Pflege und Wartung von Steckschlüsseln

FAQ – Fragen und Antworten

Anzeige

Steckschlüssel sind ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Heimwerker. Mit ihrer Hilfe können Schrauben und Muttern schnell und effektiv angezogen oder gelöst werden. Lesen Sie in diesem Beitrag alles Wissenswerte über die Erfindung von Steckschlüsseln, die verschiedenen Arten und ihre Verwendung. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Hinweise zur Pflege und Wartung von Steckschlüsseln.

Was sind Steckschlüssel und wann wurden sie erfunden?

Steckschlüssel wurden im 19. Jahrhundert als Bestandteil von Werkzeugkästen für die aufkommende Industrie entwickelt. Sie bestehen aus einem Griff und einer Schlüsselaufnahme, die den passenden Steckschlüssel-Einsatz aufnimmt. Im Laufe der Jahre wurden Steckschlüssel immer weiter verbessert und standardisiert, um den Bedürfnissen der Industrie gerecht zu werden. Heute gibt es eine Vielzahl von Steckschlüsseln in verschiedenen Größen, Formen und Ausführungen, die auch im Heimwerker- und DIY-Bereich für verschiedene Zwecke und Anwendungen im Einsatz sind.

Welche Schraube eignet sich für welches Material? Neben Muttern werden Steckschlüssel vor allem für Schrauben genutzt. Hier erfahren Sie, welche Schraube idealerweise für welchen Untergrund genutzt wird.

Anzeige

Anzeige

Arten von Steckschlüsseln und ihre Verwendung

Es gibt verschiedene Arten von Steckschlüsseln, die für unterschiedliche Anwendungen und Befestigungselemente verwendet werden.

Sechskant-Steckschlüssel

Dabei handelt es sich um den am häufigsten verwendeten Steckschlüsseltyp. Er hat eine sechseckige Öffnung auf der einen Seite, die auf Sechskantmuttern und Sechskantschraubenköpfen passt. Sechskant-Steckschlüssel gibt es in verschiedenen Größen passend zu den unterschiedlichen Muttern- und Schraubengrößen.

Vielzahn-Steckschlüssel

Diese Steckschlüssel haben eine Öffnung mit mehreren Zähnen, die auf Vielzahnmuttern und Vielzahnschraubenköpfe passt. Sie werden oft bei speziellen Anwendungen wie beim Autobau oder in der Industrie verwendet.

Torx-Steckschlüssel

Torx-Steckschlüssel haben eine sternförmige Öffnung, die auf Torx-Schraubenköpfe passt. Torx-Schrauben werden oft in der Elektronikindustrie, im Fahrzeugbau und in vielen anderen Bereichen verwendet.

Innen- und Außen-Vierkant-Steckschlüssel

Diese Steckschlüssel haben einen quadratischen Ausschnitt, der auf Vierkantmuttern und Vierkantschraubenköpfe passt. Sie werden oft in der Handwerks- und Bauindustrie verwendet.

Spezialsteckschlüssel

Es gibt auch spezielle Steckschlüssel, die Sie für Spezialaufgaben nutzen können. Dazu gehören beispielsweise Zündkerzensteckschlüssel für das Entfernen und Einsetzen von Zündkerzen in Fahrzeugen.

Anzeige

Woraus besteht ein Steckschlüsselsatz?

Ein Steckschlüsselsatz besteht in der Regel aus einer Vielzahl von Steckschlüsseln und Zubehörteilen, die in einem praktischen Werkzeugkoffer oder einer Werkzeugbox aufbewahrt werden. Die genaue Zusammenstellung kann je nach Hersteller und Modell variieren.

In einem typischen Steckschlüsselsatz sind typischerweise die folgenden Komponenten enthalten

Steckschlüsseleinsätze: Diese Einsätze passen in die Aufnahmeöffnung der Steckschlüssel und haben die entsprechende Größe und Form für verschiedene Befestigungselemente wie Muttern, Schrauben oder Bits. Sie sind oft aus hochwertigem Stahl gefertigt, um eine gute Haltbarkeit und Festigkeit zu gewährleisten. Verlängerungsstangen: Diese Zubehörteile werden verwendet, um den Steckschlüssel zu verlängern und so den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen zu erleichtern. Kardangelenke: Bewegliche Verbindungsstücke, die zwischen dem Steckschlüssel und dem Steckschlüsseleinsatz angebracht werden können. Sie ermöglichen es, auch Winkel zu erreichen. Ratschen: Ratschen sind mechanische Werkzeuge, die in den Steckschlüssel eingesetzt werden können und eine schnelle und kontinuierliche Drehbewegung möglich machen. Mit Ratschen können Sie zum Beispiel Muttern schnell festziehen oder lösen, ohne den Steckschlüssel von der Mutter oder Schraube abzunehmen. Adapter: Es sind Zubehörteile, die verwendet werden, um unterschiedliche Größen oder Typen von Steckschlüsseln miteinander zu verbinden. Sie ermöglichen es, Steckschlüssel oder Steckschlüsseleinsätze mit unterschiedlichen Aufnahmeöffnungen zu verwenden.

Anzeige

Anzeige

Das sind die gängigen Größen von Steckschlüsseln

Die Größe eines Steckschlüssels wird anhand der Breite des Sechskants an der Spitze des Einsatzaufsatzes bestimmt. Um die Größe des benötigten Steckschlüssels zu ermitteln, müssen Sie die Größe der zu lösenden Schraube oder Mutter kennen.

Das sind die gängigsten Steckschlüssel-Größen

8 mm = 5/16 Zoll

10 mm = 3/8 Zoll

13 mm = 1/2 Zoll

17 mm = 11/16 Zoll

19 mm = 3/4 Zoll

22 mm = 7/8 Zoll

24 mm = 15/16 Zoll

32 mm = 1 1/4 Zoll

38 mm = 1 1/2 Zoll

Materialarten von Steckschlüsseln

Steckschlüssel werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, damit sie für unterschiedliche Einsatzzwecke genutzt werden können. Die gängigsten Materialien sind Chrom-Vanadium-Stahl und legierter Stahl, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit bieten. Einige Steckschlüssel bestehen auch aus Edelstahl, der resistent gegen Korrosion und Rostbildung ist. Um zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit zu erreichen, werden einige Steckschlüssel aus einer Kombination verschiedener Materialien hergestellt.

Eigenschaften von Steckschlüsseln

Steckschlüssel gibt es in vielen Varianten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Eine der häufigsten Funktionen von Steckschlüsseln ist der Ratschen-Mechanismus, der ein schnelles und einfaches Anziehen oder Lösen von Schrauben und Muttern ermöglicht. Verlängerungen und Reduzierstücke sind ebenfalls gängige Zubehörteile, die dazu beitragen, den Steckschlüssel an schwer zugänglichen Stellen oder in engen Räumen zu verwenden.

Tiefbett-Steckschlüssel eignen sich besonders für den Einsatz an tiefliegenden Schrauben und Gelenk-Steckschlüssel ermöglichen ein Arbeiten an schwer zugänglichen Orten. Isolierte Steckschlüssel sind hingegen für Arbeiten an elektrischen Anlagen gut geeignet und schützen vor Stromschlägen.

Pflege und Wartung von Steckschlüsseln

Wie jedes Werkzeug müssen auch Steckschlüssel regelmäßig gepflegt und gewartet werden, um ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Die Reinigung von Steckschlüsseln ist hierbei ein wichtiger Punkt. Nach Gebrauch sollten alle Verschmutzungen entfernt werden, um so das Werkzeug vor Korrosion zu schützen. Um Ihre Steckschlüssel zu reinigen, können sie einfach mit einem Lappen und einer Lösung aus Wasser und Seife abgewischt werden. Auch spezielle Reinigungsmittel für Werkzeuge sind hierfür geeignet. Achten Sie darauf, dass die Steckschlüssel nach der Reinigung vollständig getrocknet sind, um Rostbildung zu vermeiden.

Zusätzlich zur Reinigung sollten Sie Ihre Steckschlüssel regelmäßig schmieren. Hierfür gibt es spezielle Schmiermittel, die sich besonders gut für Steckschlüssel eignen. Tragen Sie die Schmierung mit einem Tuch dünn und gleichmäßig auf. Bei der Verwendung von Schmiermitteln / Ölen sollten Sie immer darauf achten, dass sie mit den Materialien des Steckschlüssels verträglich sind und keine Korrosion verursachen können.

Natürlich ist die richtige Aufbewahrung von Steckschlüsseln ein ebenfalls wichtiger Punkt, um die Lebensdauer zu verlängern. Lagern Sie Ihre Steckschlüssel immer an einem trockenen und sauberen Ort. Am besten Sie bewahren Ihre Werkzeuge in einem verschließbaren Werkzeugkoffer oder einer Werkzeugkiste auf.

FAQ – Fragen und Antworten zum Thema Steckschlüssel