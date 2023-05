Sondermüll entsorgen: So geben sie umweltbelastende Materialien ab

SchÀdigung der Umwelt

Viele SondermĂŒllprodukte enthalten giftige Chemikalien, die bei unsachgemĂ€ĂŸer Entsorgung in die Umwelt gelangen. Wenn diese Chemikalien in den Boden, das Wasser oder die Luft eindringen, richten sie dort langfristige SchĂ€den an, indem sie Pflanzen und Tiere verletzen oder die QualitĂ€t von Luft und Wasser beeintrĂ€chtigen.