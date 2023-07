Sechskantschlüssel: Diese Schlüsseltypen dürfen in keinem Heimwerker-Haushalt fehlen

Das Wichtigste in Kürze Was ist ein Sechskantschlüssel und welche Arten gibt es?

Vielseitig im Gebrauch: Bei diesen Arbeiten sind Sechskantschlüssel unverzichtbar

Was verbirgt sich hinter farbcodierten Sechskantschlüssel-Sets ?

Lohnt sich der Kauf eines Innensechskant-Schlüsselsets?

Was kostet ein Sechskantschlüssel-Set?

Anzeige

Wenn Sie in Ihrem Zuhause Möbel aufbauen oder an Ihrem Fahrrad den Sattel justieren wollen, dann sollte er immer griffbereit sein: der Sechskantschlüssel. Sie erreichen damit auch Schrauben an schwer zugänglichen Stellen und können diese recht einfach lösen oder anziehen. Die sogenannten Inbusschlüssel gibt es entweder als Set oder einzeln in verschiedenen Größen zu kaufen. Alles, was Sie über den praktischen Gebrauch und den Kauf dieses Werkzeugs wissen müssen, finden Sie kompakt in dieser Übersicht.

Was ist ein Sechskantschlüssel?

Der Sechskantschlüssel wird auch als Inbusschlüssel bezeichnet und wird beim Heimwerken für das Anziehen und Lösen von Schrauben benötigt. Der Kopf hat – wie der Name schon sagt – eine sechskantige Form, die genau auf die entsprechenden Muttern passt. Der Griff besteht aus einem langen Metallstab, der meistens aus Stahl oder einem anderen beständigen Material gefertigt wird.

Anzeige

Anzeige

Vielseitig im Gebrauch: Bei diesen Arbeiten sind Sechskantschlüssel unverzichtbar

Bei Ihren Heimwerkerarbeiten kommen Sie nur selten ohne Sechskantschlüssel aus. Das Werkzeug benötigen Sie zum Beispiel für die Möbelmontage, wenn die Möbelstücke mit Schrauben oder Bolzen geliefert werden, die einen sechskantigen Schnitt haben. Mit dem Sechskantschlüssel können Sie diese dann festziehen und bei der Demontage auch wieder lösen.

Auch in einigen elektronischen Geräten und Computern werden Schrauben mit einem Innensechskant verwendet. Wenn Sie Reparaturarbeiten vornehmen wollen, erleichtert der Sechskantschlüssel Ihnen den Zugang zu den Muttern. Auch bei vielen weiteren Reparaturarbeiten im Heimwerkerbereich sollte ein Sechskantschlüssel immer griffbereit sein.

Fahrräder werden häufig ebenfalls mit Schrauben und Bolzen mit einem Innensechskant gebaut. Sechskantschlüssel sind wichtig, um den Sattel, den Lenker, die Pedale, die Bremsen oder die Schaltung richtig einzustellen, zu montieren oder zu reparieren.

Fahrrad wird E-Bike: Mit dem Sechskantschlüssel können Sie einfach Räder reparieren oder gar umbauen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie aus Ihrem alten Rad ein modernes E-Bike machen.

Anzeige

Welche Arten von Sechskantschlüsseln gibt es?

Sechskantschlüssel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Größe eines Sechskantschlüssels bezieht sich normalerweise auf die Abmessungen der Sechskantöffnung, die zur Schrauben- oder Bolzengröße passen soll. Die gebräuchlichsten Maßeinheiten für Sechskantschlüssel sind Millimeter (metrische Größen) und Zoll (imperial Größen).

Demnach unterscheidet man die Sechskantschlüssel nach ihrer Größeneinheit

Metrische Sechskantschlüssel

Metrische Sechskantschlüssel werden gemäß dem metrischen Maßsystem hergestellt. Das erkennen Sie daran, dass die Schlüssel in Millimetergrößen erhältlich sind. Weit verbreitet sind metrische Inbusschlüssel vor allem in Europa. Die gängigsten Größen für Innensechskantschrauben beginnen ab 1,5 mm. Häufig gebraucht werden Sechskantschlüssel für die metrischen Innensechskantschrauben mit 2 mm, 4 mm, 5 mm oder 6 mm.

Zoll-Sechskantschlüssel

Zoll-Sechskantschlüssel werden gemäß dem imperialen Maßsystem hergestellt und sind in verschiedenen Zollgrößen erhältlich. Sie werden hauptsächlich in den USA benutzt. Gängige Größen sind 1/16 Zoll, 3/8 Zoll oder ¾ Zoll.

Anzeige

Anzeige

Übersicht über die verschiedenen Schlüsseltypen von Sechskant-Schlüsselsets

Sechskantschlüssel unterscheiden sich nicht nur nach ihrer Maß- bzw. Größeneinheit, sondern können auch in ihrer Form variieren. L-förmige Sechskantschlüssel sind der am häufigsten verwendete Schlüsseltyp. Sie haben – wie der Name vermuten lässt - eine L-Form mit einem Sechskant am Ende. L-förmige Schlüssel bieten eine gute Hebelwirkung und sind für eine Vielzahl verschiedener Einsatzbereiche ausgelegt.

T-förmige Sechskantschlüssel bieten allerdings eine noch größere Hebelwirkung als L-förmige Schlüssel. Sie erleichtern damit das Anziehen oder Lösen von Schrauben erheblich. Kugelkopf-Sechskantschlüssel besitzen einen Kugelkopf am Ende des Stiels. Dadurch können Sie mit Schrauben aus verschiedenen Winkeln arbeiten, was vor allem dann von Vorteil ist, wenn der Zugang begrenzt oder ein schräges Anziehen der Schrauben erforderlich wird.

Was verbirgt sich hinter farbcodierten Sechskantschlüssel-Sets?

Auf den ersten Blick ist es oft schwer, den richtigen Sechskantschlüssel zu greifen. Welcher der Schlüssel passt den nun? Bei einem farbcodierten Sechskantschlüssel-Set greifen Sie garantiert immer zum richtigen Werkzeug. Bei einem Sechskantschlüssel-Set mit Farbcodierung gibt es für jede Schlüsselgröße eine andere Farbe. Die Farbcodierung selbst kann entweder auf dem Griff des Sechskantschlüssels angebracht sein oder durch eine farbige Beschichtung auf dem Metallteil des Schlüssels erfolgen. Es gibt für die Farben keine DIN-Norm oder offizielle Festlegung, sodass sie je nach Hersteller variieren kann.

Gerade dann, wenn Sie nur selten einen Sechskantschlüssel brauchen, lohnt sich diese Anschaffung. Sie bekommen damit eine perfekte Sortierung für Ihr Werkzeug und sparen Zeit bei der Suche nach dem passenden Schlüssel.

Lohnt sich der Kauf eines Innensechskant-Schlüsselsets?

Für den Aufbau von Möbeln oder das Festziehen der Fahrradschraube benötigen Sie in der Regel verschiedene Sechskantschlüssel-Größen. Damit Sie nicht jedes Mal in den Baumarkt fahren müssen, um sich den passenden Inbusschlüssel zu kaufen, lohnt sich auch für Gelegenheits-Heimwerker der Kauf eines Innensechskantschlüssel-Sets.

Die Sets enthalten eine Auswahl von Sechskantschlüsseln in verschiedenen Größen. Der große Vorteil besteht auch darin, dass Sie zu den Schlüsseln gleich eine praktische Aufbewahrungsbox bekommen und die Sechskantschlüssel nicht lose in der großen Werkzeugkiste liegen. Sie können die Werkzeuge darin übersichtlich organisieren, damit Sie beim nächsten Einsatz nicht lange nach dem passenden Inbusschlüssel suchen müssen.

Weitere wichtige Heimwerker-Sets

Was kostet ein Sechskantschlüssel-Set?

Die Preise für die Schlüssel-Sets können je nach Hersteller und Ausstattung variieren. Sehr günstige Sets bekommen Sie oft schon für einen Preis zwischen 5 und 10 Euro. Für mittelpreisige Sets mit einer größeren Auswahl an Inbusschlüsseln in einer höheren Qualität zahlen Sie etwa 15 bis 30 Euro.