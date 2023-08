Schweißgerät: Gas oder Lichtbogen? Das ist die ideale Methode für den Heimbereich

Einstellmöglichkeiten: Damit Sie am Ende das gewünschte Schweißergebnis erzielen, sollte ein Schweißgerät über verschiedene Einstellmöglichkeiten verfügen. Dadurch können Sie Parameter wie die Stromstärke, die Spannung, die Drahtgeschwindigkeit entsprechend der Materialien und der Art der Schweißverbindung anpassen.

