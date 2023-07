Das Wichtigste in Kürze Was sind Ringschlüssel überhaupt?

Welchen Vorteil haben Ringschlüssel gegenüber Schraubenschlüsseln ?

Wofür werden Ringschlüssel im Heimwerker- und DIY-Bereich benötigt?

Verschiedene Arten von Ringschlüsseln im Detail

Welchen Ringschlüssel benötige ich für meine Schraube?

Was kosten Ringschlüssel?

Anzeige

Ringschlüssel sind eine unverzichtbare Ergänzung für jede Werkzeugkiste. Sie ermöglichen es, Schrauben und Muttern schnell und ohne großen Kraftaufwand anzuziehen und sie natürlich auch wieder zu lösen. Doch was ist ein Ringschlüssel eigentlich, wie benutzt man dieses Werkzeug und wie wähle ich die richtige Größe aus? In diesem Beitrag geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Ringschlüsseln und ihre Funktionsweise.

Was sind Ringschlüssel überhaupt?

Ringschlüssel sind handliche Werkzeuge, die speziell für das Anziehen oder Lösen von Schrauben und Muttern entwickelt wurden. Sie bestehen aus einem ringförmigen Kopf, der auf eine bestimmte Schlüsselweite abgestimmt ist und einem Griff.

Ringschlüssel sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Schraubengrößen damit zu bedienen. Sie werden oft als Teil eines Satzes von mehreren Schraubenschlüsseln angeboten, bei dem verschiedene Schlüsselgrößen vorhanden sind. So können Sie mit einem Ringschlüssel verschiedene Schrauben und Muttern lösen und anziehen.

Anzeige

Anzeige

Wofür werden Ringschlüssel im Heimwerker- und DIY-Bereich benötigt?

Ringschlüssel sollten Sie bei Ihren Arbeiten in der heimischen Werkstatt immer griffbereit haben. Sie sind besonders nützlich in Bereichen, in denen ein höheres Drehmoment erforderlich ist.

Reparaturen an Autos

Ringschlüssel können Sie in der Fahrzeugwartung und -reparatur einsetzen, um Schrauben und Muttern an Motorbauteilen, Bremsen, Aufhängungssystemen und anderen Komponenten zu lösen oder anzuziehen.

Sanitär-Installationen

Beim Installieren oder Reparieren von Sanitäranlagen wie Wasserhähnen, Rohrleitungen und Armaturen ermöglichen Ringschlüssel einen leichteren Zugang zu engen Räumen und erleichtern somit das Anziehen von Verschraubungen.

Anzeige

Möbel-Montage

Montage von Möbeln: Ringschlüssel sind nützlich, um Schrauben und Muttern beim Zusammenbau von Möbelstücken anzuziehen. Oftmals sind Möbel mit Sechskantschrauben ausgestattet, für die ein Ringschlüssel mit passender Größe benötigt wird.

Elektronik- & Elektroarbeiten

Bei vielen Geräten sind Schrauben und Muttern angebracht. Um die Gehäuse zu öffnen, ist meistens ein Ringschlüssel erforderlich.

Reparatur- oder Umbauarbeiten am Fahrrad

Beim Reparieren oder Warten eines Fahrrads brauchen Sie Ringschlüssel, um Schrauben an den Bremsen, Schaltungen, Pedalen und anderen Komponenten festzuziehen oder zu lösen.

Fahrrad wird E-Bike: Wir zeigen Ihnen in diesem Videoclip, wie Sie viel Geld sparen, indem Sie Ihr bisheriges Fahrrad zu einem E-Bike umbauen. Für dieses Vorhaben sollten Sie auf alle Fälle einen Ringschlüssel zur Hand haben.

Allgemeine Reparaturen

Ringschlüssel sind nützlich für sämtliche allgemeine Reparaturen im Haushalt, wie z.B. das Anziehen von Schrauben an Türen, Schränken oder anderen Möbelstücken.

Verschiedene Arten von Ringschlüsseln im Detail

Neben dem Standard-Ringschlüssel, der aus einem geschlossenen Ring an der einen und einem Griff am anderen Ende besteht, gibt es noch eine Reihe weiterer Ringschlüssel, die in der heimischen Werkstatt nützlich sein können.

Der Knarren-Ringschlüssel besitzt als ausschlaggebendes Merkmal einen beweglichen Ring und ist um den Griff herum drehbar. © stock.adobe.com Der Gabelringschlüssel kombiniert einen Ringschlüssel an einem Ende und einen Gabelschlüssel am anderen Ende, wodurch sich Schrauben und Muttern leicht festhalten und lösen lassen. © stock.adobe.com Der Doppelringschlüssel besitzt an beiden Enden einen Ringschlüssel. Dadurch wird das Anziehen von Schrauben und Muttern in verschiedenen Größen ermöglicht. © stock.adobe.com Der schwenkbare Ringschlüssel besitzt einen beweglichen Ring, wodurch er oftmals an schwer zugänglichen Orten eingesetzt wird. © stock.adobe.com

Anzeige

Anzeige

➜ Knarren-Ringschlüssel

Der Ring ist bei diesem Ringschlüssel beweglich und um den Griff herum drehbar. Dadurch kann der Schlüssel in engen Räumen benutzt werden, in denen ein vollständiger Drehwinkel nicht möglich ist.

➜ Gabelringschlüssel

Diese Art von Schlüssel kombiniert einen Ringschlüssel an einem Ende und einen Gabelschlüssel am anderen Ende. Der Gabelschlüssel ermöglicht das Festhalten der Schraube oder Mutter, während der Ringschlüssel zum Anziehen oder Lösen verwendet wird. Gabelringschlüssel sind besonders nützlich, wenn die Schraube oder Mutter schwer zugänglich ist oder festgehalten werden muss.

➜ Schwenkbare Ringschlüssel

Diese Art von Ringschlüssel besitzt einen schwenkbaren Ring, der in verschiedene Winkelpositionen eingestellt werden kann. Dadurch können Sie den Schlüssel in engen oder schwer zugänglichen Bereichen einsetzen, in denen ein direkter und geradliniger Zugang mit einem Standard-Ringschlüssel nicht möglich ist.

➜ Doppelringschlüssel

Diese Art von Schlüssel besitzt gleich zwei Ringschlüssel in unterschiedlichen Größen an den Enden. Dadurch wird das Anziehen oder Lösen von Schrauben oder Muttern mit verschiedenen Größen ermöglicht, ohne den Schlüssel wechseln zu müssen.

Welchen Ringschlüssel benötige ich für meine Schraube?

Um die Schlüsselweite (SW) einer Schraube richtig zu messen, benötigen Sie ein Messwerkzeug. Das kann ein Lineal oder auch ein Messschieber sein. Messen Sie jetzt die beiden gegenüberliegenden Flächen des Schraubenkopfes oder der Mutter. Das angezeigte Maß ist die Schlüsselweite.

Nachdem Sie die Schlüsselweite der Schraube gemessen haben, können Sie den passenden Ringschlüssel auswählen. Vergleichen Sie die gemessene Schlüsselweite mit den verfügbaren Schlüsselweiten auf den Ringschlüsseln in Ihrer Werkzeugkiste. Es ist wichtig, dass der Ringschlüssel eng an der Schraube oder Mutter anliegt, um ein Abrutschen zu vermeiden und eine effektive Kraftübertragung zu gewährleisten. Testen Sie den Ringschlüssel, indem Sie ihn vorsichtig auf die Schraube oder Mutter setzen und überprüfen Sie, ob er sicher und fest sitzt. Dann können Sie die Schraube anziehen oder lösen.

Was kosten Ringschlüssel?

Wenn Sie nur einen einzelnen Ringschlüssel kaufen wollen, dann müssen Sie dafür nur wenige Euro einplanen. Sinnvoller ist es aber, gleich einen ganzen Ringschlüsselsatz zu kaufen. Je nach Qualität und Material beginnen die Preise dafür bei 20 Euro. Wer in etwas mehr Qualität investieren möchte, kann auch über 100 Euro und mehr für einen kompletten Schlüsselsatz bezahlen.