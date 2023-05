Richtig tackern: So erkennen Sie, wann der Tacker die optimale Wahl für Ihre DIY-Projekte ist

BĂŒroalltag leicht gemacht: Diese Gadgets erleichtern ihnen die Arbeit – darunter auch der Tacker!

Das Wichtigste in KĂŒrze Der Tacker als Universalwerkzeug in der heimischen Werkstatt

Welche verschiedenen Tacker gibt es?

Wie wÀhle ich die richtigen Tackerklammern aus?

Klammer exakt positionieren: So gelingt es

Life-Hack: Falsch gesetzte Klammern wieder entfernen

Ein Fliegengitter anbringen, Netze spannen oder Polster neu beziehen: Der Tacker ist eine zeitsparende und komfortable Alternative zum Nageln, Schrauben oder Kleben. Ein Tacker fĂŒr Heimwerker kann dabei weitaus mehr, als nur ein paar Dokumente zusammenzuheften. Welche Arten von Tackern es im Baumarkt gibt und wie Sie diese am besten benutzen, lesen Sie im nachfolgenden Ratgeber.

Tacker sind fĂŒr viele Heimwerker unverzichtbare Werkzeuge, die universell fĂŒr ganz unterschiedliche Arbeiten genutzt werden können. Mit dem Tacker gelingt es im Handumdrehen, ein Fliegennetz an einem Holzrahmen zu befestigen oder Isolierungen anzubringen. Auch um Folien zu spannen oder um den Lieblingssessel mit neuen Stoffen zu beziehen, ist der Tacker ein unverzichtbarer Helfer. Das HeftgerĂ€t erleichtert selbst die alljĂ€hrliche Arbeit, Lichterketten anzubringen. Werden Sie kreativ: Auch in Ihrem Haushalt gibt es garantiert Arbeiten, die mit einem geeigneten Tacker schon viel leichter von der Hand gehen.

Wenn Sie in Ihrem Baumarkt nach einem Tacker fragen, dann werden Sie vermutlich vor ein gut sortiertes Regal mit ganz unterschiedlichen Produktvarianten gefĂŒhrt. Um am Ende zum richtigen GerĂ€t zu greifen, finden Sie im Folgenden eine kompakte Übersicht ĂŒber einzelne Tackerarten und ihre Verwendungsbereiche.

✋ Der Handtacker: Ideal fĂŒr kleinere DIY-Projekte

Dieser Tacker lĂ€sst sich mit leichtem Kraftaufwand einhĂ€ndig bedienen und ist ideal fĂŒr kleinere Heimwerkerarbeiten geeignet. Wenn Sie beispielsweise einen Bilderrahmen mit Stoff bespannen oder eine Leinwand bauen wollen, dann ist der Handtacker genau das richtige Werkzeug dafĂŒr. Auch kleinere Reparatur- und Bastelarbeiten gelingen damit. Eine Variante des Handtackers ist der Kabeltacker, der speziell fĂŒr die Befestigung von Kabeln und DrĂ€hten entwickelt wurde.

Achtung beim Einlegen von Tasterklammern Diese mĂŒssen unbedingt zum jeweiligen Modell passen. Es gibt verschiedene GrĂ¶ĂŸen und LĂ€ngen. Per Druck auf den Auslöser wird die Klammer dann ĂŒber eine gespannte Feder im Material versenkt.

Es gibt Handtacker aus unterschiedlichen Materialien zu kaufen. Tacker aus Kunststoff liegen leichter in der Hand, sind dabei aber nicht so stabil wie Handtacker aus Aluminium oder Stahl. Wenn Sie regelmĂ€ĂŸig richtig tackern wollen, dann greifen Sie am besten zu den etwas stabileren und robusteren Varianten.

🔌 Der Elektrotacker: Kraftsparend an grĂ¶ĂŸeren Projekten arbeiten

Wenn Sie mit dem Tacker sehr viele Klammern versenken mĂŒssen, dann setzen Sie lieber auf elektrische UnterstĂŒtzung. WĂ€hrend der Handtacker nur mit einigem Kraftaufwand zu bedienen ist, geht die Arbeit mit einem elektrischen Tacker schon sehr viel leichter von der Hand. Insbesondere fĂŒr die Arbeit in Ecken oder engen Bereichen empfiehlt sich dieses Modell, da es besonders effektiv auch an schwer zugĂ€nglichen Stellen die Klammern versenkt.

Nach dem Einlegen der passgenauen Tackerklammern werden diese ĂŒber einen elektrischen Impuls im Untergrund versenkt. Zum Auslösen dieses Impulses ist kaum Kraftaufwand nötig, wodurch ein ermĂŒdungsfreies Arbeiten möglich wird.

Es gibt Elektrotacker mit Kabel oder mit Akkubetrieb. Der große Vorteil eines akkubetriebenen Tackers besteht darin, dass Sie damit ĂŒberall arbeiten können, ohne RĂŒcksicht auf vorhandene Steckdosen zu nehmen. Allerdings mĂŒssen Sie auch daran denken, das ArbeitsgerĂ€t nach dem Einsatz wieder aufzuladen. Bei vielen GerĂ€ten ist es auch möglich, die Schlagkraft individuell zu regulieren und Einfluss darauf zu nehmen, wie tief die Klammer ins Material eindringt. Auch die Schussfolge – also wie viele Klammern pro Minuten freigegeben werden - lĂ€sst sich in guten GerĂ€ten einstellen

💹 Der Drucklufttacker: effektive Leistung fĂŒr Profi-Heimwerker

Mit einem Drucklufttacker erledigen Sie sehr anspruchsvolle Arbeiten im DIY- und Heimwerkerbereich. Er ist ideal, um Fußböden zu verlegen oder Paneele an den WĂ€nden anzubringen.

Die Tackerklammer wird per Druckluft sprichwörtlich in den Untergrund geschossen. Das GerÀt selbst ist meist sehr massiv und liegt dadurch schwerer in der Hand. Durch die höhere Schussfolge entsteht aber im Vergleich zu anderen Tackern wie dem Hand- oder dem Elektrotacker maximale EffektivitÀt.

🔹 Der Hammertacker: ideal fĂŒr die Arbeiten auf großen FlĂ€chen

Wenn Sie das Dach Ihres Gartenhauses mit neuer Dachpappe versehen wollen, dann greifen Sie am besten zum Hammertacker. Mit diesem GerĂ€t können Sie sehr schnell ĂŒber grĂ¶ĂŸere FlĂ€chen arbeiten. Auch Isolierfolien lassen sich mit diesem Tacker sehr leicht befestigen. Wenn es dabei aber um eine hohe PrĂ€zision gehen soll, dann ist dieses ArbeitsgerĂ€t nicht geeignet.

Wie wÀhle ich die richtigen Tackerklammern aus?

➜ Feindrahtklammern

Wie der Name schon vermuten lĂ€sst, bestehen die Feindrahtklammern aus einem sehr feinen und dĂŒnnen Draht. Dieser kann sehr unauffĂ€llig beispielsweise fĂŒr die Befestigung von Stoffen verwendet werden. Es entstehen nur sehr kleine Löcher, die das Material kaum beschĂ€digen.

Stoffe

Gewebe

Leder

Poster

➜ Flachdrahtklammern

Flachdrahtklammern erkennen Sie an ihrem vergleichsweise breiten RĂŒcken, der fĂŒr eine noch bessere Fixierung des Materials sorgt. Die Klammer liegt dicht an dem Material an und verhindert so ein Ausreißen. Es gibt Flachdrahtklammern in ganz unterschiedlichen SchenkellĂ€ngen zu kaufen.

Folien aus Kunststoff

Isoliermaterialien

Platten aus dĂŒnnem Holz

➜ SchmalrĂŒckenklammern

Diese Klammern erkennen Sie an ihrem schmalen RĂŒcken und den vergleichsweise langen Schenkeln. Dadurch gelangen sie sehr tief in das darunterliegende Material.

VertÀfelungen & Verkleidungen

Faserplatten

Holzarbeiten

➜ Kabelklammern

Das signifikante Erkennungsmerkmal dieser Klammern ist ihr runder RĂŒcken, der sich der Kabelform anpasst. Dadurch wird das Kabel an seinem Platz gehalten, ohne dabei beschĂ€digt zu werden.

Netzwerkkabel

Lautsprecherkabel

Niederspannungskabel

DĂŒnne Kabel aller Art

Die richtige SchenkellĂ€nge ist entscheidend fĂŒr eine sichere Befestigung

Nun gibt es nicht nur unterschiedliche Klammerarten zu kaufen, sondern auch noch Tackerklammern mit unterschiedlichen SchenkellÀngen. Je lÀnger die Schenkel sind, desto tiefer kann die Klammer in den Untergrund eindringen.

Faustregel: Dicke des Materials x 3 Die Klammer sollte also etwa dreimal so lang sein wie die Dicke des Materials, das auf dem Untergrund befestigt werden soll. Es gibt allerdings auch Abweichungen von dieser Standard-Empfehlung. Handelt es sich um ein sehr dĂŒnnes Material, in das die Klammer eingebracht werden soll, können Sie etwa 4 mm dazurechnen. Wenn Sie richtig in Hartholz tackern wollen, dann multiplizieren Sie die Dicke des Materials mit dem Faktor 2.

Klammer exakt positionieren: So gelingt es

WÀhrend bei einigen Arbeiten wie dem Verlegen einer Dampfsperre oder dem Anbringen von Dachpappe die richtige Positionierung der Klammern nicht so entscheidend ist, kommt es bei anderen Arbeiten auf PrÀzision an.

Fast alle Tacker (mit Ausnahme des Hammertackers und des Schlagtackers) besitzen eine Markierung am Tackerfuß. Diese Markierung zeigt Ihnen ganz genau, wo die Klammer gesetzt wird. Positionieren Sie den Tacker also erst, bevor Sie den Heftvorgang auslösen. Machen Sie unbedingt vorab eine Probe auf einem anderen Material. Dadurch bekommen Sie auch ein GefĂŒhl fĂŒr den RĂŒckstoß.

Achtung Wenden Sie insbesondere bei einem Handtacker immer ausreichend Druck auf, um FehlschĂŒsse zu verhindern.

Life-Hack: Falsch gesetzte Klammern wieder entfernen

Es ist schnell passiert: Eine Tackerklammer ist im Holz versenkt und lĂ€sst sich nicht mehr ohne Weiteres wieder herausziehen. Als echter Heimwerker wissen Sie zum GlĂŒck, wie Sie dieses Problem zukĂŒnftig lösen. FĂŒr wenig Geld sind spezielle Klammerheber erhĂ€ltlich – wer hĂ€ufiger mal etwas klammert, fĂŒr den lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall. Die Spitze dieses kleinen Helfers ist so geformt, dass es unter die Klammer greifen und sie einfach heraushebeln kann, ohne dabei den Untergrund zu beschĂ€digen.

Tipp Wer gerade kein GerĂ€t zum Entfernen von Klammern bei sich hat, kann es auch mit einem dĂŒnnen Schlitz-Schraubendreher oder einem Messer versuchen.