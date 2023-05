Richtig schleifen: So glätten Sie Holz und Metall wie die Profis

Schritt: Schleifpapier zuschneiden Schleifpapier kaufen Sie in der Regel in großen Bahnen, die Zuhause noch zugeschnitten werden mĂŒssen. Verwenden Sie dafĂŒr keine Schere – diese wird sehr schnell stumpf, wenn man Schleifpapier damit zuschneidet. Reißen Sie das Papier stattdessen lieber ĂŒber eine scharfe Kante.

Schritt: Schleifpapier ĂŒber einen Schleifklotz spannen Schleifklötze gibt es aus Kork, Gummi oder Kunststoff in jedem gut sortierten Baumarkt. Das zugeschnittene Schleifpapier wickeln Sie einfach um den Schleifklotz herum.

