Richtig nageln: Tipps, um besser im Umgang mit Nagel und Hammer zu werden

Heimwerker-König Mark KĂŒhler zeigt mit diesem Profi-Trick, wie man auch sehr kleine NĂ€gel mit einem großen Hammer sicher einschlagen kann.

Das Wichtigste in KĂŒrze Den richtigen Nagel wĂ€hlen?

Wann muss ich gerade und wann schrÀg nageln?

Richtig nageln in harten oder weichen Untergrund

Haltbare Verbindungen schaffen mit dem Dreikanteisen

Fehler korrigieren: Wenn das Nageln nicht geklappt hat

Im Heimwerker-Alltag wird diese FĂ€higkeit regelmĂ€ĂŸig gebraucht: Einen Nagel in die Wand oder ein StĂŒck Holz zu treiben, um daran ein Bild oder auch einen HĂ€ngeschrank zu befestigen. Doch welcher Nagel ist eigentlich der richtige fĂŒr welche Wand und wie bekomme ich ihn eingeschlagen, ohne Verletzungen des Daumens? In diesem Beitrag haben wir alles Wissenswerte darĂŒber zusammengefasst, wie Sie richtig nageln.

Den richtigen Nagel wÀhlen?

Es gibt eine große Auswahl an NĂ€geln. Als Handwerker brauchst du jedoch nicht das gesamte Baumarkt-Sortiment in deiner Werkstatt aufzubewahren. FĂŒr die klassischen Anwendungszwecke reichen im Grunde drei NĂ€gel aus, die Sie immer griffbereit haben sollten.

Drahtstift

Drahtstifte sind die Klassiker unter den NĂ€geln in jeder Werkstatt. Sie sind am besten fĂŒr Hölzer geeignet oder auch zum Einschlagen in eine Leichtbauwand. Drahtstifte gibt es in ganz unterschiedlichen GrĂ¶ĂŸen und LĂ€ngen. Je breiter der Kopf, desto besser ist auch der Halt.

Stahlnagel

StahlnĂ€gel haben eine wesentlich höhere StabilitĂ€t und sind daher am besten zum AufhĂ€ngen von Bildern oder Leisten an verputzten WĂ€nden geeignet. Sie bieten einen sicheren Halt. FĂŒr grĂ¶ĂŸere Gewichte eignen sich StahlnĂ€gel mit einer geriffelten OberflĂ€che.

MessingnÀgel

Die rostfreien MessingnÀgel haben zwei entscheidende Vorteile: Sie sind sehr dekorativ und rosten nicht. Daher kommen sie meistens als ZiernÀgel bei der Möbelherstellung zum Einsatz oder auch zum AufhÀngen kleiner Bilder. Durch ihre Farbe setzen sie besondere Akzente.

Nagel gerade einschlagen

Einen Nagel korrekt und gerade einzuschlagen, ohne dabei einen blauen Daumen zu bekommen, will gelernt sein. Die vermeintlich leichte Aufgabe kann schnell durch bestimmte UmstĂ€nde wie einen zu harten Untergrund oder eine bröckelnde Wand erschwert werden. Im Folgenden finden Sie eine ausfĂŒhrliche Anleitung mit wichtigen Tipps, wie Sie einen Nagel gerade in eine Wand einschlagen können.

Der erste Versuch: Finger durch Hilfsmittel schĂŒtzen

Es reicht ein Fehlversuch aus und der Hammer trifft den Daumen oder die Finger. Das kann zu Quetschungen oder sogar zum Knochenbruch fĂŒhren. Wenn Sie also noch nicht so sicher im Umgang mit dem Hammer sind, dann nutzen Sie am besten kleinere Hilfsmittel. Halten Sie den Nagel mit einer WĂ€scheklammer oder einer Zange fest. Dann verletzten Sie sich nicht, selbst wenn Sie mit dem Hammer daneben treffen. Wenn Sie einen sehr kleinen oder kurzen Nagel einschlagen, dann legen Sie ein StĂŒck Pappe zwischen Nagel und den Untergrund. Dadurch wird der Nagel fixiert und rutscht nicht so leicht ab.

Richtig nageln: So geht es am besten

Die richtige Haltung des Hammers

FĂŒr krĂ€ftige SchlĂ€ge halten Sie den Hammer am besten am Stielende. Dadurch können Sie mehr Schwung holen, Kraft sparen und prĂ€ziser nageln. FĂŒr prĂ€zise und leichte SchlĂ€ge können Sie den Hammer auch weiter oben greifen. So haben sie etwas mehr GefĂŒhl fĂŒr die Bewegung des Hammerkopfes. Nagel fixieren

Nehmen Sie jetzt den Nagel zwischen Daumen und Zeigefinger und halten sie ihn fest. Der Nagel wird an der vorgesehenen Stelle der Wand (oder des Materials) mit leichtem Druck platziert. Nagel einschlagen

Beginnen Sie nun mit kurzen leichten SchlĂ€gen auf den Kopf des Nagels, bis er ein StĂŒck weit im Material steckt. Jetzt können Sie die Hand wegnehmen und etwas weiter mit dem Hammer ausholen. Schlagen Sie so lange, bis der Nagel vollstĂ€ndig versenkt ist.

So versenken Sie den Nagel vollstÀndig im Untergrund

Oft gelingt es nicht, den Nagel mit dem Hammer vollstĂ€ndig in der Wand oder im Untergrund zu versenken oder nur unter hohem Kraftaufwand. Dann steht noch ein StĂŒck des Kopfes aus der Wand hervor. Dieses Problem lösen Sie mit einem Senker oder Senkbohrer fĂŒr NĂ€gel. Bevor sie nageln, bohren Sie mit dem Senker eine kegelartige Vertiefung vor. Diese Vertiefung weist die gleiche Form wie der Nagelkopf auf. In diese Vertiefung wird dann der Nagel eingeschlagen. Nun kann er mit der OberflĂ€che bĂŒndig abschließen.

Tipp: Nagelloch verschließen Insbesondere beim Versenken des Nagels in Holz entsteht oft ein kleines Loch. Dieses lĂ€sst sich am besten mit einem Holzkitt verschließen. Nachdem der Holzkitt getrocknet ist, schleifen Sie die FlĂ€che grĂŒndlich ab. Dadurch wird das Loch nahezu unsichtbar.

Wann muss ich schrÀg nageln?

In der Regel wollen Sie einen Nagel besonders gerade in die Wand schlagen. Manchmal macht es aber mehr Sinn, den Nagel schrÀg im Untergrund zu versenken. Wenn Sie zwei Teile durch einen Nagel verbinden wollen, sollten Sie lieber schrÀg nageln. Dadurch wird die Verbindung stabiler. Auch dann, wenn Sie in leicht splitterndes Holz nageln wollen, sollten Sie den Nagel etwas versetzt einschlagen. Wenn beispielsweise beim Möbelbau mehrere NÀgel nebeneinander eingeschlagen werden, dann hÀlt die Verbindung besser, wenn Sie die NÀgel abwechselnd leicht schrÀg einschlagen.

Richtig nageln in harten oder weichen Untergrund

Manchmal zeigen sich beim Einschlagen von NĂ€geln besondere Herausforderungen, wenn Sie beispielsweise in einen sehr harten oder einen sehr weichen Untergrund nageln wollen. Auch dafĂŒr gibt es einige Handwerker-Tricks.

➜ Nagel in harten Untergrund oder BetonwĂ€nde einschlagen

Nicht jeder Nagel lĂ€sst sich in eine sehr harte Wand einschlagen. Wenn Sie beispielsweise einen Nagel in eine Betonwand schlagen wollen, benötigen Sie einen speziellen Betonnagel. Diese haben einen gerillten Schaft. Um einen Betonnagel in die Wand zu schlagen, dĂŒrfen die SchlĂ€ge nicht zu krĂ€ftig sein. Wichtig ist, den Nagel immer aus der gleichen Richtung zu treffen.

➜ Nagel in sehr weichen Untergrund einschlagen

Wenn Sie einen Nagel zum Beispiel in ein sehr weiches StĂŒck Holz einschlagen wollen, dann kann dieses leicht spalten. Um dies zu vermeiden, stauchen Sie die Spitze etwas. Dazu drehen Sie den Nagel um und schlagen leicht mit dem Hammerkopf darauf.

Haltbare Verbindungen schaffen mit dem Dreikanteisen

Wollen Sie eine besonders haltbare Verbindung mit dem Nagel schaffen? Dann hilft Ihnen dabei eine besondere Technik, fĂŒr die Sie ein Dreikanteisen benötigen. Der Nagel wird so in den Untergrund gebracht, dass etwa die HĂ€lfte der Spitze auf der anderen Seite herausschaut. An dieses Nagelende wird ein Dreikanteisen angesetzt und der Nagel mit dem Hammer umgekantet – er hat jetzt eine Dreiecksform und wird in dieser Haltung im Untergrund versenkt.

Fehler korrigieren: Wenn das Nageln nicht geklappt hat

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: das gilt auch fĂŒr das richtige Nageln und den Umgang mit dem Hammer. Fast jedem Handwerker ist es schon passiert, dass er den Nagel krumm eingeschlagen hat. Der Nagel sitzt fest in der Wand oder im Holz – das Herausziehen kann hartnĂ€ckig sein. Doch mit der richtigen Technik, einem geeigneten Werkzeug und etwas Geduld können Sie auch sehr festsitzende krumme NĂ€gel wieder herausziehen.

Krummen Nagel wieder herausziehen: So geht es

Das Werkzeug der Wahl, um einen krummen Nagel wieder herauszuziehen, ist eine handelsĂŒbliche Zange. Je lĂ€nger diese Zange ist, desto grĂ¶ĂŸer ist auch die Hebelwirkung. Greifen Sie mit der Zange den Nagelkopf und hebeln Sie den Nagel StĂŒck fĂŒr StĂŒck aus der Wand. Wenn der Nagelkopf sehr dicht an der Wand sitzt, können Sie ein Nageleisen verwenden. Ein Tropfen Öl hilft dabei, den Nagel etwas gleitfĂ€higer zu machen. Bei kleineren NĂ€geln, die nicht so fest im Untergrund sitzen, reicht auch eine Gabel oder ein Schlitzschraubendreher.

Sitzt der Nagel besonders fest, dann können Sie einen Lattenhammer verwenden. Damit greifen Sie wie eine Klaue unter den Nagelkopf. Um keine SchĂ€den am Untergrund anzurichten, können Sie ein StĂŒck Holz oder ein Tuch als Puffer unterlegen.